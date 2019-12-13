Уткин назвал отстранение Гинера последним предупреждением от РФС
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- РИА Новости
«Три месяца реальной дисквалификации Гинера — до возобновления чемпионата фактически. Так что это жёсткая, но больше угроза. Последнее предупреждение. Александр Дюков правит железной рукой, да», — написал Уткин в своём Telegram.
Комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.
Ранее сообщалось, что президент «Урала» поддержал Гинера, отстранённого от футбола за критику Егорова.