Уткин назвал отстранение Гинера последним предупреждением от РФС

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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента московского ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.
Уткин назвал отстранение Гинера последним предупреждением от РФС
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера — до возобновления чемпионата фактически. Так что это жёсткая, но больше угроза. Последнее предупреждение. Александр Дюков правит железной рукой, да», — написал Уткин в своём Telegram.

Комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, а также относительно судейства матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» поддержал Гинера, отстранённого от футбола за критику Егорова.

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