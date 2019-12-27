«Не всё задуманное получилось реализовать»: Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС

Александр Егоров по собственному желанию ушёл с поста главы Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Бывший руководитель признался, что не смог реализовать все планы. Он выразил надежду, что судейская реформа будет успешной, а отечественные арбитры выйдут на новый уровень. Глава РФС Александр Дюков выразил благодарность за проделанную работу, а бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что отставка Егорова должна была произойти раньше.

Александр Егоров покинул пост главы Департамента судейства и инспектирования (ДСИ). Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Как сообщили в организации, бывший руководитель сделал это «по собственному желанию».

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что департаментом была проделана большая работа, и не всё задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — говорится в официальном заявлении Егорова.

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Также отставку Егорова прокомментировал глава РФС Александр Дюков. Он поблагодарил его за работу и сказал, что тот принимал активное участие в разработке судейской реформы, которая предусматривает разделение ДСИ на два независимых департамента.

«Считаю, что его (Егорова. — RT) опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», — заявил Дюков.

Слухи о возможной отставке Егорова ходили на протяжении всего сезона. Ещё по ходу предыдущего чемпионата уровень судейства на матчах Российской премьер-лиги неоднократно вызывал не только вопросы, но и негодование со стороны представителей клубов. А в нынешнем сезоне недовольство работой арбитров достигло апогея. Практически ни один тур первенства не обходился без крупных скандалов, что провоцировало жёсткую критику в адрес главы ДСИ.

Впервые клубы открыто выступили против Егорова в сентябре 2019 года. На общем заседании 14 представителей РПЛ выразили недоверие главе Департамента судейства и инспектирования, о чём сообщил руководитель лиги Сергей Прядкин. Однако реальных шагов предпринято не было, а Егоров остался на своём посту.

Впоследствии обстановка вокруг арбитров лишь накалялась, чему способствовал ряд их неоднозначных решений в ключевых матчах туров. Так, широкое обсуждение вызвала работа Василия Казарцева на встрече между «Динамо» и «Ростовом», а также Михаила Вилкова на игре «Зенита» с ЦСКА. Последний даже заработал отстранение, правда, это не помешало ему стать ответственным за систему VAR на дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком».

Последней каплей же стал инцидент по окончании матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. В центре внимания вновь оказался Казарцев, чьё неоднозначное судейство вновь вызвало гнев со стороны одного из клубов. В результате наставник армейцев Виктор Гончаренко был оштрафован на две игры за мат в адрес главного арбитра, а президент Евгений Гинер назвал Егорова «конченым негодяем» и призвал его «застрелиться». За это функционер был отстранён на 12 месяцев (девять — условно) от любой футбольной деятельности, а также оштрафован на миллион рублей. Правда, впоследствии наказание смягчили.

По информации СМИ, в скором времени РФС объявит об изменениях в ДСИ. Отмечается, что в состав руководителей войдут Сергей Фурса, Сергей Зуев и Юрий Баскаков. Первый из них будет курировать инспекторов, второй — отвечать за действующих арбитров, а третий — заниматься подготовкой молодых кадров.

В футбольном мире преимущественно положительно восприняли новость об отставке Егорова. Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что РФС принял правильное решение, но отметил, что это было сделано с серьёзным запозданием.

«Отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули. Это нужно было сделать гораздо раньше. События в первых пяти турах РПЛ уже показали полное безобразие в судейском вопросе. Какое может быть доверие, когда в чемпионате один скандал сменяется другим, а один из старейших президентов клубов РПЛ в открытую говорит о коррупции в судейском корпусе. До какой точки кипения нужно было довести команды, чтобы их руководители говорили подобные вещи, не думая о санкциях. Надеюсь, при новом руководстве всё вернётся в цивилизованные рамки», — заявил Червиченко RT.

При этом он выразил мнение, что новый глава Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц способен привести орган в надлежащий вид.

«Как я понимаю, корпусом будет руководить Хачатурянц. Богатый человек, который вряд ли будет размениваться на разного рода незаконные вещи. Думаю, его присутствия будет достаточно, чтобы навести порядок», — сказал Червиченко.

При этом он выразил недовольство тем фактом, что в числе руководителей департамента может оказаться Баскаков.

«К кандидатурам Зуева и Фурсы отношусь нормально, насчёт Баскакова не уверен. Всё же он и Егоров —представители одной компании, судейского корпуса. Конечно, должен быть человек, который понимает в этом вопросе. Но я придерживаюсь принципа, что горбатого могила исправит», — заключил Червиченко.

В свою очередь, президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выразил надежду, что эта неудача не станет «большой травмой» для Егорова.

«Он ведь только закончил судить, с действующими арбитрами работал и жил на сборах. Возможно, ему не хватило жёсткости спросить с них. Думаю, в РФС найдут ему другую должность, он может подготовить молодые кадры. Егоров способен вернуться, но нужно набраться опыта. Его рано назначили, нужно было, чтобы он побыл не первым лицом», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Тем не менее, он выразил сомнение, что у сменщика Егорова получится исправить положение.

«Будет ли теперь лучше, сказать сложно. Это расстрельная должность. Всегда какая-то команда будет чем-то недовольна. Если кто-то проиграл — видит соринку в глазу, а кто выиграл — доволен. Кто теперь нужен на этом посту? Ашот Хачатурянц показался мне очень дельным человеком, дай бог, чтобы у него всё получилось. Лучше, чтобы пришёл не арбитр. Он опытный человек, может руководить», — заключил Иванов.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение, что Егоров старался исправить ситуацию.

«Это решение РФС и, может, самого Егорова. Он пытался что-то сделать — на каком-то этапе получалось хуже, на каком-то лучше. Время покажет, но это должность, которую не пожелаешь никому», — сказал Газизов.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать деятельность Егорова на посту главы Департамента судейства и инспектирования, но объяснил, что привело к его отставке.

«Могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение. Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что отставка Егорова не стала неожиданностью.

«Общественность была очень сильно возмущена тем, что происходит в нашем судействе. Поэтому решение назревало. Егоров свою работу провалил. Но система глубоко поражена кадровым кризисом. Поэтому не факт, что будет лучше. Кто бы ни пришёл вместо него, есть вероятность, что ничего не изменится. Не Александр создавал эту систему, трудился, как мог. Не справился, такое бывает. Единственное, за что его можно критиковать, так это за то, что он искал позитив в ошибках, отговорки», — заявил Хусаинов.