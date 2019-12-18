Комиссия РФС указала на ошибки судьи в матче «Краснодар» — ЦСКА

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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела спорные эпизоды матчей «Краснодар» — ЦСКА и «Крылья Советов» — «Урал».
Комиссия РФС указала на ошибки судьи в матче «Краснодар» — ЦСКА
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Как сообщает официальный сайт РФС, комиссия определила, что на 33-й минуте матча «Краснодара» с ЦСКА судья принял неверное решение, не назначив пенальти в ворота хозяев после столкновения Александра Мартыновича и Фёдора Чалова.

Помимо этого, в комиссии считают, что рефери не стоило давать Чалову жёлтую карточку. 

Что касается игры «Крыльев Советов» с «Уралом», то, по мнению комиссии, арбитр ошибся с назначением штрафного удара на 82-й минуте в ворота «Крыльев», который привёл к голу, так как рефери, наоборот, должен был вынести предупреждение игроку «Урала» Андрею Егорычеву за симуляцию.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что РФС доведёт вопрос с системой VAR до конца.

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