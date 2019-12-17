Прядкин: РФС доведёт вопрос с системой VAR до конца

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в отечественном футболе.

«РФС доведёт вопрос с системой VAR до конца. Пока не могу сказать, что с 20-го тура РПЛ все матчи будут с системой VAR, но в том объёме, который есть сейчас, будут. Мы принимаем участие в финансировании оснащения арен и подготовки судей. Система будет работать, и надеюсь, что с 20-го тура РПЛ система будет уже работать в полном объёме», — заявил Прядкин на пресс-конференции.

Система VAR работает на матчах РПЛ в тестовом режиме. В каждом туре система работает на нескольких матчах.

Ранее в РПЛ заявили об увеличении средней посещаемости матчей.