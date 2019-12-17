В РПЛ заявили об увеличении средней посещаемости матчей

В Российской премьер-лиге (РПЛ) заявили, что средняя посещаемость матчей элитного дивизиона чемпионата России возросла на 4,5%.

«Средняя посещаемость первой части чемпионата — 17 тыс. человек, прирост составил 4,5%. Тенденция продолжается уже третий год. Это всё дух чемпионата мира, работа клубов РПЛ с болельщиками и постройка новых стадионов», — считает Прядкин.

После 19 туров лидером чемпионата России является «Зенит», опережающий ближайшего преследователя, клуб «Краснодар», на десять очков.

Ранее в РПЛ заявили, что не обсуждали смену формата соревнований.