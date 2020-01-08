Интерес к Шомуродову в «Шальке», переход Скопинцева в «Динамо» и новый скаут «Спартака»: как проходит межсезонье в РПЛ

Лучший бомбардир «Ростова» Эльдор Шомуродов может перейти в немецкий «Шальке». Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев вернулся в родное «Динамо», где воссоединится с бывшим тренером Кириллом Новиковым. А «Спартак» подписал соглашение с немецким скаутом Артуром Вольфом. RT рассказывает о последних новостях РПЛ.

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном

Пожалуй, одним из главных событий последних дней в российском футболе стало скандальное расторжение «Ростовом» контракта с ведущим центральным защитником команды Рагнаром Сигурдссоном. СМИ сообщали, что такой шаг клуба якобы связан с алкогольной зависимостью исландца и неоднократными нарушениями режима. Однако в «Ростове» данную информацию опровергли, объяснив решение расстаться с игроком его собственным желанием.

«Сведения о якобы «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжёлой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку», — гласит текст заявления, опубликованного на сайте клуба.

Но Сигурдссон, похоже, может стать не единственным футболистом, с которым южанам придётся расстаться зимой. В конце прошлого года стало известно о серьёзных финансовых проблемах клуба. В связи с этим сообщалось, что «Ростов» может лишиться целого ряда лидеров. Не исключено, что в их число попадёт лучший бомбардир команды Эльдор Шомуродов, который в первой части сезона РПЛ забил десять мячей.

По информации СМИ, узбекским форвардом всерьёз интересуется «Шальке-04». Немецкий клуб якобы готов заплатить за футболиста €10 млн. Ещё пять гельзенкирхенцы могут добавить в качестве различных бонусов.

«Динамо» подписало Скопинцева

Между тем бывший футболист «Ростова» Дмитрий Скопинцев перешёл из «Краснодара» в «Динамо». Авторитетный портал Transfermarkt оценил трансфер левого защитника в €4,3 млн. Примерно за такую же сумму южане в начале прошлого года покупали его у «Ростова».

Однако в «Краснодаре» игроком основы Скопинцев так и не стал. Мурад Мусаев не смог встроить работоспособного латераля в свои тактические схемы. В результате его уход сенсацией не стал. При этом вернулся Дмитрий в родной клуб. Мало того, с 13 до 17 лет в академии бело-голубых его тренировал Кирилл Новиков, который в настоящий момент работает с основой.

«Не скрою, ждал, когда он станет тренером, и верил в наше воссоединение. Я отлично знаком с требованиями Кирилла Александровича. Хорошо помню, как он взял меня, футболиста 1997 года рождения, в команду 1996-го. Мы много матчей выиграли, установив своеобразный рекорд — 41 мяч забили и два пропустили. Уверен, впереди нас ждут новые рекорды», — приводит слова футболиста клубный сайт.

В свою очередь Новиков признался, что очень рад Скопинцеву, и назвал приобретение футболиста усилением для «Динамо». Среди сильных сторон бывшего подопечного специалист отметил универсальность.

Ильин перешёл из «Урала» в «Ахмат»

Ещё один заметный внутренний трансфер совершил «Ахмат». Грозненский клуб за €500 тыс. приобрёл у «Урала» нападающего Владимира Ильина. В Екатеринбурге форвард провёл яркие два года и даже получил вызов в сборную. В текущем сезоне РПЛ футболист отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. В клубе признались, что не хотели терять одного из лидеров, но вынуждены были отпустить его, поскольку совсем скоро у Ильина заканчивался контракт.

«Нам не удалось договориться с Ильиным. Видимо, «Ахмат» предложил ему лучшие условия. Никаких обид нет, с Володей мы обо всём поговорили. В какой-то степени и нам это выгодно, поскольку у него через пять месяцев заканчивается контракт. Ильин ушёл бы от нас бесплатно, а так — получили деньги», — приводит слова президента «Урала» Григория Иванова «Чемпионат».

Сам Ильин заявил, что рад переходу в «Ахмат», и назвал этот трансфер большим шагом в своей карьере.

«Клубы в течение месяца вели переговоры, пришли к соглашению. Сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, готовлюсь к сборам, завтра вылетаю в Анталью. Знаю многих ребят в «Ахмате», особенно хорошо знаком с Антоном Швецом, с которым познакомились в сборной, и с Роландом Гиголаевым. Знаю, что в Грозном дружная команда с хорошей внутренней атмосферой, так что никаких проблем с адаптацией у меня не будет», — приводит слова Ильина пресс-служба «Ахмата».

Солтмурад Бакаев может покинуть «Спартак»

Тем временем «Рубин» после прихода Леонида Слуцкого продолжает укреплять состав. Вслед за Денисом Макаровым и Иваном Игнатьевым в Казань может переехать Солтмурад Бакаев. Младший брат Зелимхана Бакаева в первой части сезона получал совсем мало игрового времени в «Спартаке», а потому его желание сменить команду понятно.

Официально о трансфере пока не сообщалось, но, по информации СМИ, Бакаев-младший должен подписать с казанцами пятилетний контракт, по которому будет получать 500 тыс. рублей в месяц. При этом в «Спартаке» его зарплата якобы составляет 300 тысяч.

Между тем красно-белые укрепили ряды немецким скаутом Артуром Вольфом. Соглашение с ним подписано сроком на два года. 39-летний немец будет заниматься поиском молодых талантливых футболистов.

Рассказали в клубе и о возможных изменениях в графике подготовки команды в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. В стане красно-белых отметили, что всё же планируют принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля. Соперниками «Спартака» там станут «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан».