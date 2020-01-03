Рекорд Дзюбы, бой Нурмагомедова с Фергюсоном и допуск к Олимпиаде: главные события российского спорта в 2020 году

Сборная России по футболу примет участие в финальной стадии чемпионата Европы, а Артём Дзюба попытается побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов в составе национальной команды. Отечественные спортсмены постараются добиться допуска на Олимпийские игры в Токио, а Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул UFC в бою с Тони Фергюсоном. Об этих и других спортивных событиях, за которыми будут следить российские болельщики в 2020 году, — в материале RT.

Доберётся ли сборная России по футболу до четвертьфинала Евро-2020?

Выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира навсегда вошло в историю российского футбола. На мундиале подопечным Станислава Черчесова удалось добраться до четвертьфинала. Теперь от сборной ждут как минимум повторения этого достижения на Евро-2020, тем более что два матча группового этапа из трёх она проведёт в Санкт-Петербурге.

Повезло России и с жеребьёвкой, ведь, помимо Бельгии, одна из хозяек первенства Европы получила в соперники Данию и Финляндию, притом что на месте Суоми мог оказаться крепкий Уэльс с Гаретом Бэйлом в составе.

Отечественные футболисты регулярно неудачно выступали на крупных турнирах, когда они, казалось, получали посильных оппонентов. Но хочется верить, что с Черчесовым во главе команда не позволит себе дать слабину и вновь порадует болельщиков.

Станет ли Дзюба лучшим бомбардиром национальной команды за всю историю?

С особым интересом российские любители футбола будут следить за выступлениями Артёма Дзюбы, ведь капитан сборной делает всё для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в её истории. В настоящий момент на счету форварда «Зенита» 24 мяча: он уступает лишь Владимиру Бесчастных (26) и Александру Кержакову (30).

Если взглянуть на результативность Артёма в минувшем году (девять голов в составе национальной команды), легко поверить, что рекордный рубеж он преодолеет уже в 2020-м. С одной стороны, в соперниках у России вряд ли будет такое количество «карликовых» сборных. С другой — зная, как Дзюба настраивается на крупные турниры, можно быть уверенным, что своё веское слово он скажет и на Евро.

Продолжится ли доминирование российских фигуристок?

В 2019-м отечественным фигуристкам не было равных в мире. Они выиграли все крупнейшие турниры, включая все этапы и финал Гран-при. Впервые в истории фигурного катания это произошло с представительницами одной страны. В 2020 году непобедимые подопечные Этери Тутберидзе постараются повторить свой успех.

Взятый ими уровень подсказывает, что составить россиянкам конкуренцию, пожалуй, вновь никто не сможет. В 2020-м их ждут чемпионаты Европы и мира. При этом действующей победительницей первенства континента является Софья Самодурова, а первенства планеты — приостановившая карьеру Алина Загитова.

Не менее любопытно, кто из совсем юных фигуристок Тутберидзе сумеет выйти на авансцену, ведь её подопечные стремительно сменяют друг друга. Та же Загитова совсем недавно выигрывала Олимпийские игры, а спустя полтора года решила сделать паузу в карьере, не выдержав конкуренции. В настоящий момент в авангарде фигурного катания находятся Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Возобновит ли карьеру Загитова?

Не менее интересно, вернётся ли на лёд сама Загитова. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в конце года заявила о желании отдохнуть, но не сказала, когда возобновит карьеру и собирается ли сделать это.

С одной стороны, Алине всего 17 лет, но конкуренция в современном женском фигурном катании слишком велика. К сожалению, подросшая Загитова в последнее время физически не могла на равных бороться с более юными соперницами.

Показателен пример других олимпийских чемпионок и воспитанниц Тутберидзе — Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой, которые также приостанавливали карьеры, но в фигурное катание полноценно не возвращались.

РИА Новости

Попадёт ли Россия в первую тройку медального зачёта Олимпийских игр?

Делать подобные прогнозы за полгода до Олимпийских игр в Токио достаточно сложно, тем более что многое будет зависеть от окончательного решения WADA и МОК по российской сборной. Ведь не исключено, что некоторых спортсменов просто не пригласят на ОИ без объяснения причин, как это произошло в Пхёнчхане.

Но если большинство сильнейших атлетов всё же сумеют приехать в Токио, то российская команда вполне может навязать борьбу Китаю и Великобритании в соревновании за второе-третье места медального зачёта.

Равных, скорее всего, вновь не будет команде США, ведь на ОИ-2016 американцы завоевали 46 золотых наград. В активе британцев было 27 медалей высшей пробы, у китайцев — 26, у россиян — 19.

Учитывая серьёзный прогресс России в медалеёмких борьбе, фехтовании и спортивной гимнастике, страна может рассчитывать даже на 25 золотых наград, хотя сложно сказать, как всё сложится в Токио. Кроме того, к ОИ могут допустить сильнейших отечественных легкоатлетов, которые почти в полном составе не сумели выступить в Бразилии.

Какой вид спорта станет для России самым богатым на медали на ОИ?

Традиционно наибольшее количество наград стране на Олимпиадах приносят борцы и художественные гимнастки. На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро представители этих видов завоевали 17 наград.

Успешно выступили в Бразилии и фехтовальщики, добавившие в копилку сборной семь медалей. Повторить и даже улучшить своё достижение они вполне способны в Токио. На предолимпийском чемпионате мира они выиграли медальный зачёт. Мало того, девушки впервые за 18 лет дошли до финалов во всех командных видах.

Невероятного результата в преддверии Олимпиады на ЧМ в Нур-Султане добились и российские борцы, которые побили рекорд первенств планеты по количеству завоёванных представителями одной страны наград — 19. В частности, очень серьёзного прогресса добились женщины, которые в Рио-де-Жанейро взяли лишь два серебра. Так что в Токио представители данного вида вполне способны взять больше десяти наград. Поэтому можно смело предположить, что равных им в Японии вновь не будет.

Сумеют ли российские пловцы завоевать первую золотую олимпийскую медаль за 24 года?

Серьёзного прогресса в последние годы добились и пловцы. В составе сборной появились такие молодые таланты, как Антон Чупков и Евгений Рылов. А на коротких дистанциях в брассе одной из лучших в мире по-прежнему остаётся Юлия Ефимова. Правда, её поездка в Токио находится под большим вопросом из-за старой допинговой истории.

Но и без Ефимовой россияне способны завоевать первую золотую медаль в плавании на ОИ с 1996-го, когда честь страны защищали такие легенды, как Александр Попов и Денис Панкратов. Теперь их успех готовы повторить обладатель рекорда планеты на дистанции 200 м брассом Чупков и чемпион мира (200 м на спине) Рылов.

Завоюют ли россияне первую медаль ОИ в пляжном волейболе?

В пляжном волейболе отечественные спортсмены ещё ни разу в истории не выигрывали наград на Олимпийских играх. В 2016-м в Рио-де-Жанейро к этому были максимально близки Константин Семёнов и Вячеслав Красильников, но тогда они в полуфинале проиграли паре из Италии, а в матче за третье место — дуэту из Нидерландов.

Спустя три года Красильников добился другого исторического результата уже в паре с молодым Олегом Стояновским. Летом они принесли России первые золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу. В финале отечественный дуэт оказался сильнее немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Неудивительно, что теперь именно россияне будут считаться одними из главных фаворитов олимпийского турнира. А если им будет сопутствовать удача, Красильников со Стояновским вполне могут побороться и за золото.

Reuters

Сумеет ли сборная России выиграть ЧМ по хоккею с Кудашовым?

Российские хоккеисты довольно давно не выигрывали первенство планеты. В последний раз это удалось сделать в мае 2014-го. Тогда сборную на вершину пьедестала поднял сменивший Зинэтулу Билялетдинова Олег Знарок. Он же спустя четыре года привёл Россию к победе на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

А вот на ЧМ россияне с тех пор добрались до финала лишь раз, зато трижды становились бронзовыми призёрами. Вернуть команду на победные рельсы на первенстве планеты в Швейцарии попытается Кудашов, который, как и Знарок, совмещает работу в сборной и СКА. При этом в тренерский штаб национальной команды он вошёл ещё в апреле 2018-го.

Сумеет ли кто-то из россиян завоевать Кубок Стэнли?

Весной хоккейные болельщики смогут насладиться не только чемпионатом мира, но и Кубком Стэнли. В России следить за ним тем интереснее, что практически каждый год трофей выигрывает кто-то из отечественных спортсменов. Данная серия тянется уже на протяжении четырёх лет. В 2019-м Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса» взяли Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко. Оба сделали это впервые в карьере.

Кто одержит победу в 2020-м, сказать сложно, но повторить свой успех всерьёз намерен «Сент-Луис». Да и «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым вполне способен взять трофей. А если Кубок Стэнли завоюет «Питтсбург Пингвинз», Евгений Малкин с четырьмя трофеями станет самым титулованным российским хоккеистом в истории НХЛ.

Одержит ли Нурмагомедов 13-ю победу в UFC?

Весьма богатым на события для россиян должен получиться 2020 год и в смешанных единоборствах. Во-первых, Хабиб Нурмагомедов в апреле проведёт в Нью-Йорке бой с Тони Фергюсоном. В нём он может одержать 13-ю победу в UFC и 29-ю в карьере.

Хотя в то, что бой действительно состоится, до сих пор не верят многие болельщики, ведь поединок между россиянином и американцем уже четырежды откладывался из-за различных проблем со здоровьем бойцов. На этот раз сойтись им не должно помешать ничего, тем более что Фергюсон — возможно, единственный боец в лёгком весе UFC, который способен создать проблемы действующему чемпиону.

А в случае победы Хабиб может уже в конце 2020-го спокойно организовать реванш с Конором Макгрегором. Нет сомнений, что данный поединок вызовет невероятный ажиотаж в мире спорта.

Появится ли у России новый чемпион в UFC?

Также в наступившем году Россия может получить новых чемпионов в UFC. Речь о Забите Магомедшарипове и Петре Яне. Особенно высоко оцениваются шансы последнего, который в 2019-м одержал три победы и вплотную приблизился к титульному бою с обладателем пояса в легчайшем весе Генри Сехудо. Хотя сам американец, прежде чем дать шанс россиянину, собирается подраться с Жозе Алду.

В полулёгком весе за титул намерен побороться Забит Магомедшарипов, который, как и Ян, пока не имеет поражений в UFC. Однако акции уроженца Дагестана несколько понизил неоднозначный бой с Кэлвином Каттаром. Россиянин хоть и одержал победу, но провёл явно не самый яркий поединок.

Пётр Ян

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Как россияне будут делить чемпионские пояса в полутяжёлом весе по боксу?

По состоянию на конец 2019 года россияне сосредоточили в своих руках четыре чемпионских пояса, три из которых — в полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол владеет титулом по версии WBA. А Артур Бетербиев, побив Александра Гвоздика, объединил пояса WBC и IBF. Сергей Ковалёв до недавнего времени владел титулом WBO, но уступил его Саулю Альваресу. Правда, последний тут же освободил его.

Теперь россиянам предстоит решить судьбу данного титула. И не исключено, что в 2020-м Бивол и Бетербиев проведут объединительный бой. Но для начала Артуру предстоит проэкзаменовать китайца Мэн Фаньлуна. Дмитрий же, скорее всего, встретится с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Если обойдётся без сюрпризов и оба отечественных боксёра выиграют ближайшие поединки, то они действительно могут сойтись в ринге, что вызовет громадный интерес в России. И предсказать, кто из них будет фаворитом, невероятно сложно.

Сумеет ли Даниил Медведев вновь выйти в финал турнира Большого шлема?

В последнее время российские теннисисты приучили болельщиков к тому, что нечасто добиваются серьёзных успехов. Однако в прошлом году топ-уровня достигли Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Особенно порадовал последний. 23-летний москвич не только выиграл четыре турнира и поднялся в топ-5 рейтинга ATP, но и стал первым россиянином за 14 лет, которому удалось пробиться в финал турнира Большого шлема.

В решающем противостоянии Открытого чемпионата США Медведев дал бой самому Рафаэлю Надалю. Проиграв два первых сета, Даниил сравнял счёт и поборолся в пятой партии. В результате россиянин всё же уступил, но после этого матча о нём узнала вся страна. Остаётся надеяться, что у Медведева всё ещё впереди, ведь он молод и продолжает стремительно прогрессировать. А это значит, что в 2020-м Даниил имеет все шансы вновь выйти в финал турнира Большого шлема.

Выиграет ли Логинов Кубок мира по биатлону?

В зимних видах спорта внимание большей части болельщиков традиционно приковано к биатлону. И в нынешнем сезоне определённые шансы на победу в общем зачёте Кубка мира имеет Александр Логинов. Безусловным фаворитом является действующий обладатель трофея Йоханнес Бё, но он может пропустить все январские этапы из-за пополнения в семье.

В таком случае Логинов получит возможность бросить норвежцу вызов. Впрочем, сделать это будет крайне сложно, ведь в общем зачёте россиянина и скандинава уже разделяет больше 100 очков. С другой стороны, Александр, как и вся сборная России, традиционно хорошо чувствовал себя именно на январских этапах.

Если же Логинову удастся совершить невозможное и занять первое место, то он станет первым с 1996-го обладателем «Большого хрустального глобуса» из России. Тогда трофей завоевал нынешний руководитель СБР Владимир Драчёв.