Загитова поблагодарила японскую публику после победы на ЧМ
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«Хочу сказать спасибо тренерам и всем, кто мне помогал в тяжёлые моменты. Мне очень помогли близкие и родные, без них я бы не добилась этого результата. Благодарна зрителям, которые пришли поддержать. Знала, что меня тепло встретят в Японии, публика тут сумасшедшая, энергетика нереальная, буквально помогает прыгать!» — заявила чемпионка мира в эфире Первого канала.
Алина Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, обойдя ближайшую преследовательницу Элизабет Турсынбаеву из Казахстана на 12,74 балла.
Ранее сообщалось, что сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ.