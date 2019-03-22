Загитова поблагодарила японскую публику после победы на ЧМ

Чемпионка мира — 2019 в одиночном фигурном катании Алина Загитова выразила признательность зрителям в Сайтаме, также поблагодарив за поддержку близких и тренерский состав.

«Хочу сказать спасибо тренерам и всем, кто мне помогал в тяжёлые моменты. Мне очень помогли близкие и родные, без них я бы не добилась этого результата. Благодарна зрителям, которые пришли поддержать. Знала, что меня тепло встретят в Японии, публика тут сумасшедшая, энергетика нереальная, буквально помогает прыгать!» — заявила чемпионка мира в эфире Первого канала.

Алина Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, обойдя ближайшую преследовательницу Элизабет Турсынбаеву из Казахстана на 12,74 балла.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ.