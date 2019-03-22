Сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ

На следующем чемпионате мира по фигурному катанию Россия вновь будет представлена тремя спортсменками.

По итогам завершившегося соревнования в одиночном фигурном катании у женщин сумма двух первых мест российских спортсменок не превысила 13, что означает, что у России сохранится максимальная квота на следующий чемпионат мира.

В 2020 году первенство планеты пройдёт в канадском Монреале. Чемпионом мира 2019 года стала представительница России Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что Загитова выиграла чемпионат мира в Японии.