Сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ
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- РИА Новости
По итогам завершившегося соревнования в одиночном фигурном катании у женщин сумма двух первых мест российских спортсменок не превысила 13, что означает, что у России сохранится максимальная квота на следующий чемпионат мира.
В 2020 году первенство планеты пройдёт в канадском Монреале. Чемпионом мира 2019 года стала представительница России Алина Загитова.
Ранее сообщалось, что Загитова выиграла чемпионат мира в Японии.