Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
- РИА Новости
Жеребьёвка проходила в Бухаресте.
Полный состав групп чемпионата Европы выглядит следующим образом:
— группа А: Турция, Италия, Швейцария, Уэльс;
— группа В: Дания, Бельгия, Россия, Финляндия;
— группа С: Голландия, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь);
— группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия или Израиль);
— группа Е: Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия или Северная Ирландия);
— группа F: Португалия, Франция, Германия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь).
RT вёл текстовую трансляцию жеребьёвки.