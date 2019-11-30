Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.

Жеребьёвка проходила в Бухаресте.

Полный состав групп чемпионата Европы выглядит следующим образом:

— группа А: Турция, Италия, Швейцария, Уэльс;

— группа В: Дания, Бельгия, Россия, Финляндия;

— группа С: Голландия, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь);

— группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия или Израиль);

— группа Е: Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия или Северная Ирландия);

— группа F: Португалия, Франция, Германия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь).

RT вёл текстовую трансляцию жеребьёвки.