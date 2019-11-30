Последний соперник России: в Румынии проходит жеребьёвка финальной стадии Евро-2020

В Бухаресте проходит жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы по футболу — 2020. Своего последнего соперника по группе узнает сборная России. Два оппонента подопечных Станислава Черчесова по квартету уже известны: это Бельгия и Дания. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters

© Michaela Rehle