Последний соперник России: в Румынии проходит жеребьёвка финальной стадии Евро-2020
- Reuters
- © Michaela Rehle
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30 ноября 2019
А теперь на сцене появляется известный музыкант Мартин Гаррикс, которому предстоит написать официальный гимн турнира.
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Постепенно начинается наше мероприятие. Как обычно, предваряет церемонию небольшая развлекательная часть.
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Состав всех групп перед началом жеребьёвки.
Группа A: Италия (Рим)
Группа B: Россия (Санкт-Петербург), Дания (Копенгаген), Бельгия
Группа C: Нидерланды (Амстердам), Украина
Группа D: Англия (Лондон)
Группа E: Испания (Бильбао)
Группа F: Германия (Мюнхен)
🚨 Жеребьевка #ЕВРО2020 🚨— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 30, 2019
📅 Сегодня!
📍 Бухарест
🕕18:00 СЕТ pic.twitter.com/HFuRhJphoY
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К слову, место проведения очного матча России и Дании также определялось с помощью жеребьёвки. В результате он состоится в Копенгагене. Два остальных поединка подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге.
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Однако два соперника сборной России по группе определились заранее. Из первой корзины отечественная сборная получила Бельгию, поскольку остальные команды также принимают матчи финальной стадии, а с Украиной Россию разводит УЕФА. Из третьей же корзины добавилась Дания, так как игры квартета В должны состояться в Копенгагене и Санкт-Петербурге.
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Напомним состав корзин, в которые были распределены все сборные по итогам квалификации.
Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель пути A, победитель пути B, победитель пути С, победитель пути D
Четыре последние команды определятся в марте следующего года по итогам решающих матчей Лиги наций.
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Сегодня своего последнего соперника по группе узнает сборная России. Им станет либо Финляндия, либо Уэльс. Ранее стало известно, что подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в одном квартете с Бельгией и Данией.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки финальной стадии Евро-2020, которая проходит в Бухаресте.
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