Последний соперник России: в Румынии проходит жеребьёвка финальной стадии Евро-2020

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Борислав Головин
В Бухаресте проходит жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы по футболу — 2020. Своего последнего соперника по группе узнает сборная России. Два оппонента подопечных Станислава Черчесова по квартету уже известны: это Бельгия и Дания. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Последний соперник России: в Румынии проходит жеребьёвка финальной стадии Евро-2020
  • Reuters
  • © Michaela Rehle
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  • 30 ноября 2019

    А теперь на сцене появляется известный музыкант Мартин Гаррикс, которому предстоит написать официальный гимн турнира. 

  • Постепенно начинается наше мероприятие. Как обычно, предваряет церемонию небольшая развлекательная часть. 

  • Состав всех групп перед началом жеребьёвки. 

    Группа A: Италия (Рим)

    Группа B: Россия (Санкт-Петербург), Дания (Копенгаген), Бельгия

    Группа C: Нидерланды (Амстердам), Украина

    Группа D: Англия (Лондон)

    Группа E: Испания (Бильбао)

    Группа F: Германия (Мюнхен) 

  • К слову, место проведения очного матча России и Дании также определялось с помощью жеребьёвки. В результате он состоится в Копенгагене. Два остальных поединка подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге. 

  • Однако два соперника сборной России по группе определились заранее. Из первой корзины отечественная сборная получила Бельгию, поскольку остальные команды также принимают матчи финальной стадии, а с Украиной Россию разводит УЕФА. Из третьей же корзины добавилась Дания, так как игры квартета В должны состояться в Копенгагене и Санкт-Петербурге.  

  • Напомним состав корзин, в которые были распределены все сборные по итогам квалификации. 

    Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

    Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия

    Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

    Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель пути A, победитель пути B, победитель пути С, победитель пути D

    Четыре последние команды определятся в марте следующего года по итогам решающих матчей Лиги наций. 

  • Сегодня своего последнего соперника по группе узнает сборная России. Им станет либо Финляндия, либо Уэльс. Ранее стало известно, что подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в одном квартете с Бельгией и Данией. 

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки финальной стадии Евро-2020, которая проходит в Бухаресте. 

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