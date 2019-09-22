Золотой финал Садулаева и 19 наград России: в Нур-Султане завершился предолимпийский ЧМ по борьбе

В Нур-Султане завершился чемпионат мира по борьбе. В последний день соревнований сборная России выиграла ещё четыре медали в вольном стиле. Магомедрасул Идрисов стал серебряным призёром, Гаджи Набиев и Артур Найфонов получили бронзовые награды, а Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз завоевал титул чемпиона мира. Всего за турнир российские борцы выиграли 19 медалей, что за всю историю не удавалось ни одной стране, помимо СССР.

Субботний день на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане стал знаковым для сборной России. В её активе набралось уже 15 наград, и ещё две были гарантированы благодаря выходам вольников Абдулрашида Садулева и Магомедрасула Идрисова в финалы весовых категорий до 97 кг и до 61 кг. Борцы смогли повторить национальный рекорд 1993 года, когда на трёх первенствах планеты суммарно тоже было выиграно 17 наград.

В последний день соревнований у российской команды появился реальный шанс превзойти то достижение 26-летней давности и приблизиться к высотам, которые ставили перед собой только советские борцы. Ведь в ещё двух весовых категориях вольной борьбы у россиян сохранялись шансы хотя бы на бронзу.

В весе до 79 кг Гаджи Набиев рано вылетел из основной сетки из-за проигрыша Кайлу Дейку из США, но мог сразу же настраиваться на утешительные схватки — американец был главным фаворитом и должен был дойти до финала. В итоге Набиев продолжил сражаться за медаль, только уже за бронзовую. Первым препятствием для дебютанта чемпионата мира стал представитель Киргизии Ойбек Насиров. Набиев одержал победу со счётом 8:2 и пробился в схватку за третье место.

Его путь повторил Артур Найфонов, которому участвовать в поединке за бронзу нужно было не только для удовлетворения личных амбиций, но и для команды. В его весовой категории до 86 кг также разыгрывались олимпийские лицензии. Найфонов накануне проиграл иранцу Хассану Яздани, так что для завоевания квоты ему надо было выиграть хотя бы одну схватку утешительного турнира. С этой задачей чемпион Европы справился, досрочно закончив схватку с венгром Иштваном Вебером. После этого уже можно было помечтать и о бронзовой награде, которая разыгрывалась в вечерней серии схваток.

Финальную сессию заключительного дня открывал Магомедрасул Идрисов. Он спорил за золото с одним из самых неудачливых борцов-вольников Бекой Ломтадзе из Грузии, который боролся в финалах чемпионата мира, чемпионата Европы и Европейских игр, но ни разу не одерживал победу. Эта серия прервалась в поединке с российским борцом. Поначалу Идрисов вёл за счёт пассива соперника, но затем он стал пропускать контратаки Ломтадзе. Трижды судьи фиксировали на нём результативные приёмы, и в итоге грузинский спортсмен выиграл долгожданное золото. Идрисов стал первым борцом вольного стиля из России, который из Нур-Султана увезёт серебро.

Далее на ковёр вернулся Гаджи Набиев. Оспаривать бронзу ему предстояло в поединке с возрастным дагестанцем Рашидом Курбановым, представляющим Узбекистан. В данном случае молодость поборола опыт. Активными проходами и перехватами Набиев создал себе задел в восемь очков, отыгрывать который Курбанову было поздно. Он успел поиграть мускулами, вытолкав россиянина за ковёр и заработав затем ещё два балла, но медаль досталась всё-таки Набиеву. И для сборной России она стала 18-й на этом чемпионате мира — столько не зарабатывала ещё ни одна страна со времён СССР.

Копилка тут же пополнилась ещё одной наградой. Артуру Найфонову выпало разыграть бронзу с представителем экзотической для борьбы страной. Майлз Амине является американцем ливанского происхождения, но на международном уровне представляет Сан-Марино благодаря гражданству прадедушки. В Нур-Султане он дошёл до полуфинала, завоевав для страны лицензию в весе до 86 кг, но подкрепить успех медалью не смог. Найфонов сразу же прошёл в ногу и сделал два наката, после чего на пять минут прекратил борьбу, так как дело было уже сделано.

Последней схваткой чемпионата мира стал финал в весе до 97 кг между олимпийскими чемпионами разных лет — россиянином Абдулрашидом Садулаевым и представителем Азербайджана Шарифом Шарифовым. Два соперника отлично знают друг друга — и не только из-за встреч на ковре, в которых Садулаев всегда одерживал победы, но и потому, что живут на одной улице. Многие болельщики ожидали, что соперником россиянина станет не бывший соотечественник, а желавший поквитаться за прошлогоднее серебро американец Кайл Снайдер, однако Шарифов выбил его из полуфинала.

Поединок за золото начался в спокойной манере, что для таких титулованных бойцов было слегка непривычным. Первое очко Садулаев заработал пассивом и только перед самым перерывом успел успешно пройти в ноги. Во втором периоде осторожная и лишённая всякого риска борьба продолжилась. 23-летний россиянин не лез на рожон и смог к трём баллам добавить всего один за выталкивание за ковёр. Когда секундомер отсчитал положенные шесть минут, Садулаев был провозглашён четырёхкратным чемпионом мира по борьбе, а для сборной России он выиграл девятое золото и 19-ю медаль.