Лёгкое золото Евлоева, серебро Суркова и сенсационная неудача Власова: итоги третьего дня ЧМ по борьбе в Нур-Султане

На чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане завершился третий соревновательный день. Сборная России по греко-римской борьбе выиграла ещё две медали. Муса Евлоев стал двукратным победителем турнира после отказа Артура Алексаняна из Армении участвовать в финале из-за травмы. Артём Сурков в схватке за золото потерпел поражение от кубинца Исмаэля Борреро и стал серебряным призёром. Между тем в финал вышел Сергей Емелин, а Роман Власов и Сергей Семёнов прекратили борьбу за медали.

Третий день чемпионата мира по борьбе принёс сборной России больше расстройства, чем радости. Утром состоялись предварительные схватки в последних трёх весовых категориях: до 60 кг, до 77 кг и до 130 кг. В каждой из них российскую команду представляли либо действующие чемпионы мира, либо олимпийский чемпион. Однако подтвердить класс и добраться до финала удалось только одному спортсмену.

С этой минимальной задачей справился самый лёгкий из выходивших на ковёр борцов Сергей Емелин. На пути к медали он показал впечатляющий уровень борьбы. Все три предварительные схватки: с венгром Эриком Торбой, румыном Рэзваном Арнэутом и украинцем Ленуром Темировым, выигрывавшим бронзу на прошлом чемпионате мира в более тяжёлой категории, — прошли примерно по одному сценарию. Емелин активно начинал бой, зарабатывал партер, а потом накатом собирал столько очков, сколько было необходимо для досрочной победы.

Недолго продлился и полуфинал с участием россиянина, в котором ему противостоял хозяин соревнований Мирамбек Айнагулов. Емелин эту схватку тоже выиграл за явным преимуществом. Во вторник он встретится с чемпионом мира 2017 года японцем Кеничиро Фумитой. В случае победы россиянин, не отдавший соперникам ни одного очка, точно сможет считаться лучшим борцом греко-римского стиля текущего чемпионата среди всех весовых категорий. Так мощно, как он, до финала не добирался ещё никто.

В категории до 77 кг зрителей и экспертов ждала самая главная сенсация дня. Роман Власов начал своё выступление на чемпионате мира с уверенных побед над китайцем Яном Бинем и болгарином Даниэлем Александровым, который в марте нанёс двукратному олимпийскому чемпиону единственное за два года поражение. Однако в 1/8 финала Власов неожиданно проиграл казахстанцу Асхату Дильмухамедову, который уже на второй минуте провёл красивый контрприём и заработал на нём два очка.

Власов, боровшийся с повязкой на голове, сумел отзащищаться и вернуться в схватку, но во втором периоде отправился в партер, отдав ещё один балл сопернику. Дильмухамедов сохранил лидерство в счёте и выиграл схватку. В дальнейшем он дошёл до полуфинала, где проиграл венгру Тамашу Лёринцу. Таким образом, Власов остался и без титула, и без шансов даже на бронзовую медаль и олимпийскую лицензию для страны. С момента своего триумфа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро уроженец Новосибирска так ни разу и не смог выиграть чемпионат мира.

Ещё более скоротечным оказалось выступление тяжеловеса Сергея Семёнова. Перед жеребьёвкой стало известно, что главный фаворит — трёхкратный олимпийский чемпион Михейн Лопес с Кубы — второй год подряд не уложился в вес, так что защита титула стала для россиянина более простой задачей. Однако Семёнов не смог выиграть даже свой стартовый поединок с иранцем Амиром Гасеми.

Схватка получилась очень драматичной. Сначала казалось, что россиянин не испытает никаких проблем: почти сразу иранец упал, и после наката Семёнов повёл со счётом 4:0. Вскоре всё повторилось заново — и преимущество выросло до восьми очков, то есть действующий чемпион мира должен был одержать досрочную победу. Но Гасеми попросил видеоповтор, и четыре очка россиянина испарились. После этого Семёнов откровенно бросил бороться и потерпел поражение. Иранец же не добрался до финала, и в ещё одной категории сборная России осталась без медалей.

Что касается олимпийских квот, то «классикам» удалось выиграть на чемпионате мира только три из шести возможных. Шансов добрать недостающие лицензии будет меньше, чем обычно, так как в Токио количество участников борцовских соревнований будет сокращено по сравнению с прошлой Олимпиадой.

Невесёлое настроение, которое царило в сборной России после утренней сессии, словно передалось участникам вечерних финалов. В весовой категории до 67 кг титул чемпиона мира должен был отстаивать Артём Сурков. Ему в соперники достался олимпийский чемпион Исмаэль Борреро с Кубы, смявший всех фаворитов в первый день.

Определяющим в их схватке стало умение выбраться из партера. Борреро в последний момент всё-таки перевернул Суркова, а россиянин ответить тем же во втором периоде не смог. Спортсмен из Мордовии, выигрывавший золото и две бронзы на трёх предыдущих чемпионатах мира, впервые закончил выступление на турнире поражением.

После этого все надежды российских болельщиков были связаны с главным поединком вечера — схваткой Мусы Евлоева с армянским фаворитом Артуром Алексаняном в финале весовой категории до 97 кг. Год назад Евлоев одержал победу над соперником в полуфинале чемпионата, впервые с 2013 года не позволив выиграть главный турнир года.

Алексанян жаждал реванша, однако обстоятельства были против него. Вновь, как и год назад, по ходу соревнований он получил травму — и на последней разминке перед финалом решил отказаться от борьбы. Предвкушавшие суперсхватку болельщики вместо этого увидели, как судья просто поднимает руку Евлоева, который стал двукратным чемпионом мира.

«Я до последнего не знал, что так произойдёт. Я ждал этого поединка, очень хотел бороться, но не получилось. Увидимся с Алексаняном в следующий раз. Я бы очень хотел ещё раз побороться в финале, был в отличной форме, готов на 100%. Но с завтрашнего дня, даже с сегодняшнего вечера, у меня уже будут другие цели и задачи. Хочу поехать на Олимпийские игры, лицензия уже есть, но ещё нужно дома пройти отбор, в России есть сильные борцы», — сказал Евлоев после несостоявшейся схватки.

По итогам двух медальных дней сборная России занимает первое место в турнирной таблице с двумя золотыми и двумя серебряными наградами. Лидерство команды сохранится и по итогам следующего дня, после чего начнётся турнир среди женщин.