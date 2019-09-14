Третья битва Садулаева и Снайдера, возвращение Власова, олимпийские путёвки: чем интересен ЧМ по борьбе в Нур-Султане

В Нур-Султане стартует чемпионат мира по борьбе. Помимо 30 комплектов наград, на нём будут разыграны путёвки на Олимпийские игры, которые достанутся шести лучшим участникам в 18 весовых категориях. Год назад сборная России завоевала десять золотых медалей и в Казахстане постарается повторить тот выдающийся результат. Чемпионат мира будет примечателен возвращением двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, долгожданной третьей схваткой Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера, а также попыткой Сергея Семёнова остаться сильнейшим тяжеловесом-классиком.

Греко-римская борьба

В прошлом году сборная России по греко-римской борьбе установила невероятную планку для всех соперников. Ей покорились шесть золотых медалей чемпионата мира из десяти возможных, притом что двукратный олимпийский чемпион Роман Власов участия не принимал. В этом году пятеро обладателей золотых медалей будут отстаивать свои титулы заново, а вместо Александра Чехиркина, ставшего победителем в весе до 77 кг, это попытается сделать как раз Власов.

Возвращение 28-летнего уроженца Новосибирска можно назвать главным событием чемпионата мира в Нур-Султане. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро ему постоянно не везло на этих соревнованиях. То Власов проигрывал в первом же круге, то снимался с соревнований из-за операции на колене. В этом сезоне он вернулся на высокий уровень, выиграв чемпионат России, чемпионат Европы и Гран-при Германии, а единственное поражение потерпел в финале турнира в Болгарии от местного борца.

Однако у Власова ещё не было возможности встретиться со своим главным соперником — южнокорейцем Ким Хён У, который возглавляет посев. Опасными для россиянина могут быть и встречи с чемпионом мира 2017 года Виктором Немешем и венгром Тамашем Лёринцем. Все трое были на прошлогоднем пьедестале почёта и сейчас получили посев, так что Власову с первых же схваток придётся с боем пробивать дорогу к финалу.

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Будут с нетерпением ждать болельщики и возвращения Артура Алексаняна. Армянский борец выигрывал все главные турниры с 2014 по 2017 год, пока на прошлом чемпионате мира не потерпел поражение от россиянина Мусы Евлоева в полуфинале весовой категории до 97 кг. После этого он отказался от схватки за бронзу, сославшись на травму. В нынешнем сезоне Алексанян не был активен, выиграв только турнир в Алма-Ате и Европейские игры. Евлоев же выиграл чемпионат Европы и ещё два международных старта, заслуженно завоевав лидерство в мировом рейтинге. Жеребьёвка развела двух борцов по разным половинам сетки, так что встретиться они смогут только в финале.

Сложнее всего отстоять чемпионский титул будет тяжеловесу Сергею Семёнову. Год назад ему повезло избежать встречи с турком Рызой Каяалпом, который неожиданно проиграл в первом же раунде, но теперь серебряный призёр Олимпийских игр постарается так не оплошать. Вдобавок в Нур-Султан возвращается великий Михаин Лопес Нуньес — трёхкратный олимпийский чемпион с Кубы. Это будет его первое появление на чемпионате мира с 2015 года, когда он проиграл в финале Каяалпу. С тех пор Лопес не потерпел ни одного поражения, но и своим участием радовал редко. В этом сезоне он записал в свой актив только победу на Панамериканских играх. Каяалп же выиграл чемпионат Европы, а Семёнов на тех соревнованиях довольствовался бронзой.

Мощнейшей на состав будет категория до 67 кг. Первые два номера рейтинга заняли последние два чемпиона мира — южнокореец Рю Хан Су и россиянин Артём Сурков. Уроженец Саранска дважды терпел поражение от азиатского борца, но в финале может постараться взять реванш. Правда, препятствием для них могут стать сразу два несеяных соперника. Немец Франк Штеблер опустился из неолимпийской весовой категории до 72 кг и постарается выиграть чемпионат мира в четвёртый раз. А кубинец Исмаэль Боррено, олимпийский чемпион в весе до 59 кг, во второй раз постарается закрепиться в более тяжёлой категории. Год назад он не дошёл даже до четвертьфинала.

В весовой категории до 87 кг принципиальным является соперничество украинца Жана Беленюка и турка Метехана Башара, который выигрывал последние два чемпионата мира, побеждая в финале в том числе соперника из Киева. В этом году у Беленюка есть реальный шанс взять реванш, так как он побеждал на чемпионате Европы и Европейских играх, а Башар ни разу не выигрывал медали. Тёмной лошадкой в этой олимпийской категории будет непобедимый юниор Александр Комаров, специально набравший пять килограммов, чтобы побороться за лицензию в Токио.

Титул в самой лёгкой олимпийской категории до 60 кг пока что принадлежит Сергею Емелину. Но соперников, тоже претендующих на золото, у него будет достаточно. В первую очередь это чемпион мира 2017 года Кэнитиро Фумита из Японии. Затем идёт кореец Ким Сон Гак, который пока не одержал больших побед, но выиграл три рейтинговых турнира подряд в этом сезоне. Наконец, есть молдаванин Виктор Чобану, который в финале последнего чемпионата Европы взял реванш у Емелина за прошлогоднее серебро чемпионата мира.

В четырёх неолимпийских категориях греко-римской борьбы предварительные схватки уже состоялись. Виталий Кабалоев, выступающий в весе до 55 кг, в этом сезоне не проиграл ни одной схватки, но в четвертьфинале чемпионата мира уступил грузину Нугзари Цурцумии, которому уже отдавал золото молодёжного первенства планеты. Ему осталось бороться только за бронзу наряду с прошлогодним чемпионом мира Эльденизом Азизли. Без медали в весовой категории до 82 кг останется Адлан Акиев, уступивший в 1/8 финала чемпиону мира 2017 года Максиму Манукяну из Армении.

Зато две медали сборная России по греко-римской борьбе уже себе обеспечила. Степан Марянян остался в неолимпийском весе до 63 кг, чтобы отстоять титул чемпиона мира. Ему осталось для этого победить только серебряного призёра Олимпиады в Рио Синобу Оту. Ни в прошлом сезоне, ни в этом Марянян пока не терпел неудач. Также как минимум серебро успел выиграть Абуязид Манцигов в весе до 72 кг. Для золота ему надо ещё победить Арама Варданяна, представляющего Узбекистан.

Вольная борьба

На турнире по вольной борьбе вновь самым ожидаемым поединком будет супербитва между олимпийскими чемпионами Абдулрашидом Садулаевым из России и Кайлом Снайдером из США. Два года назад уроженец Дагестана потерпел поражение в финале, но взял реванш спустя 12 месяцев. В этом сезоне они вновь числятся неоспоримыми лидерами в весе до 97 кг, но между собой пока не встречались. В Нур-Султане их схватка должна стать украшением всего чемпионата мира.

Борцы из России и США будут противостоять друг другу и в категории до 74 кг. Джордан Берроуз за карьеру выигрывал шесть медалей чемпионата мира, из которых четыре являются золотыми, но год назад остался без титула после встречи с Заурбеком Сидаковым. Россиянин тогда же победил двукратного чемпиона мира Франка Чамисо, представляющего Италию, и в финале сломил сопротивление грузина Автандила Кенчадзе. 23-летний Сидаков с тех пор так и не потерпел ни одного поражения, выиграв Гран-при Ярыгина, Кубок мира и Европейские игры. Берроуз же победил на двух рейтинговых турнирах и двух континентальных.

В весовой категории до 125 кг болельщиков ждёт противостояние турка Тахы Акгюля и грузина Гено Петриашвили. На двоих они выиграли одну Олимпиаду и пять чемпионатов мира. Едва ли кто-то помешает им встретиться в финале. Россию в этом виде представит не вернувшийся в спорт трёхкратный чемпион Билял Махов и не победитель Европейских игр Анзор Хизриев, а менее известный Алан Хугаев, тёзка олимпийского чемпиона 2012 года.

Чемпион мира в весе до 86 кг Дэвид Тейлор из США пропустит турнир в Нур-Султане из-за травмы на благотворительном мероприятии, так что путь к золоту будет открыт для олимпийского чемпиона из Ирана Хассана Яздани. Его главными конкурентами станут турок Фатих Эрдин, дошедший год назад до финала, и молодой россиянин Артур Найфонов. В его активе уже есть золото чемпионата Европы, а место в составе он завоевал в очном споре с Дауреном Куруглиевым, проигравшим год назад и Тейлору, и Яздани.

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Гаджимурад Рашидов уже выиграл достаточно серебряных медалей в неолимпийском весе до 61 кг, так что к чемпионату мира он решил добрать четыре килограмма, чтобы побороться за путёвку в Токио. В первую очередь противостоять ему будет хозяин следующих Олимпийских игр Такуто Отогуро. Год назад он стал чемпионом в 19 лет, и теперь многие борцы-легковесы мечтают с ним встретиться. Рашидову также стоит опасаться азербайджанца Хаджи Алиева, в одну калитку выигравшего все европейские турниры в этом сезоне.

В самой лёгкой весовой олимпийской категории вольной борьбы лидером остаётся Заур Угуев, хотя он и не выступал много в текущем сезоне, а на Европейских играх довольствовался бронзой. Если он вернулся на тот же уровень, когда выиграл чемпионат мира с травмой колена, то не должен опасаться на чемпиона Европы Сюлеймана Атлы из Турции, ни чемпиона мира 2017 года Юки Такахаси из Японии, ни Нурислана Санаева, который будет главной надеждой Казахстана на домашнем чемпионате мира.

В неолимпийских весовых категориях сборную России представят Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Давид Баев (до 70 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг) и Алихан Джабраилов (до 92 кг). Фаворитами в своих весах их назвать трудно, так как никто из них не вошёл в число сеяных и ещё не выступал на таком высоком уровне. Мог бы составить конкуренцию Ахмед Гаджимагомедов, но бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира снялся из-за травмы.

Женская борьба

Прошлогодний чемпионат мира стал для российских девушек провальным. Ни одна из 40 медалей им так и не покорилась, а в командном зачёте сборная не вошла в первую десятку. Выиграть награды и путёвки на Олимпиаду в этом году будет так же сложно, так как никто из россиянок не вошёл в число сеяных.

Однако известных спортсменок в команде всё-таки будет немало. Две самые тяжёлые весовые категории до 72 кг и до 76 кг поделили между собой олимпийская чемпионка Наталь Воробьёва, вернувшаяся в борьбу после рождения ребёнка, и бронзовый призёр Игр в Рио Екатерина Букина. Обе спортсменки довольно успешно выступали в текущем сезоне, но встреч с фаворитами чемпионата мира избегали.

В весе до 68 кг большие надежды были связаны с двукратной чемпионкой Европы и серебряным призёром Европейских игр Анастасией Братчиковой, но в последний момент она травмировала плечо, уступив место двукратной чемпионке мира среди юниоров Ханум Велиевой. За олимпийскую путёвку в более лёгком весе до 62 кг поборется Мария Кузнецова, выигравшая две бронзы на континентальных первенствах в этом сезоне. Она отправила в неолимпийскую категорию до 65 кг более опытную Инну Тражукову.

Чемпионка Европы последних двух лет Стальвира Оршуш будет выступать в весе до 53 кг, а составлявшую ей конкуренцию на внутренней арене Екатерина Полещук постарается добыть путёвку на Олимпиаду в весе на три килограмма легче. В весе до 57 кг после травм у подруг по команде в состав сборной России вошла Марина Симонян. В ещё двух категориях, до 55 кг и до 59 кг, конкуренцию лидерам женской борьбы составят Ольга Хорошавцева и Любовь Овчарова.