После потери сознания: чемпионка мира Солдатова пропустит ЧМ по художественной гимнастике в Баку

Российская гимнастка Александра Солдатова не выступит на чемпионате мира по художественной гимнастике, который стартует менее чем через неделю в Баку. В составе национальной команды её заменила Екатерина Селезнёва. Двумя днями ранее Солдатова потеряла сознание на этапе Кубка мира в Португалии и снялась с соревнований. На предстоящем ЧМ 21-летняя спортсменка планировала защитить звание бронзового призёра в многоборье.

На следующий неделе, с 16 по 22 сентября, в Баку состоится главный старт сезона по художественной гимнастике — чемпионат мира. Это будет последний крупный смотр лучших гимнасток перед Олимпийскими играми в Токио. В Баку будут разыграны олимпийские квоты в индивидуальном и командном многоборье.

В личных соревнованиях в состав сборной вошли сёстры Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова. Втроём они же выступали на чемпионате Европы в Баку и ездили на этапы Кубка мира и Гран-при. Однако в последний момент в российской команде произошла замена. Вместо Солдатовой, выигравшей на прошлом чемпионате мира бронзу в индивидуальном первенстве, выступит абсолютная чемпионка Универсиады Екатерина Селезнёва.

Замена произошла после инцидента с Солдатовой на последнем этапе Мирового кубка вызова в Портимао, который прошёл с 6 по 8 сентября. В первый день 21-летняя спортсменка выиграла многоборье, но уже на следующий показывала совсем не те результаты, которые от неё можно было ожидать. Она стала третьей в упражнениях с мячом и восьмой с обручем, после чего в оставшихся отдельных видах программы уже совсем не выступала.

Позже выяснилось, что причиной снятия с соревнований стала не травма, а потеря сознания. Солдатова почувствовала себя неважно за пределами ковра и была вынуждена отказаться от дальнейших выступлений. Об этом рассказала её тренер Анна Дьяченко.

«После одного из упражнений Саше стало плохо, у неё потемнело в глазах, она потеряла сознание. Единственным верным решением было прекратить выступление. Сможет ли она выступить на ЧМ зависит от вердикта Ирины Винер-Усмановой. Саша старается и делает всё возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идёт», — цитирует Дьяченко ТАСС.

После этого спортсменка сама прокомментировала состояние своего здоровья, заверив болельщиков, что уже чувствует себя отлично.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Я знаю, что многих вчера напугала тем, что снялась. Но это были меры предосторожности. Сейчас со мной всё отлично, чувствую себя прекрасно, вот вышла на море с тренером. Всех люблю и целую», — сказала Солдатова в Instagram.

Однако, менее чем за неделю до чемпионата мира стало известно, что Солдатова не поедет на соревнования. Её заменит 24-летняя Селезнёва, для которой это будет первый подобный старт в карьере. Также произошла замена в групповых упражнениях — вместо олимпийской чемпионки Веры Бирюковой выступит Евгения Леванова вместе с Марией Толкачёвой, Анастасией Максимовой, Анастасией Шишмаковой и Анжеликой Стубайло.

Солдатовой грядущие соревнования были нужны, чтобы укрепить свои позиции в команде и попытаться пройти внутренний отбор на Олимпийские игры. Для 21-летней спортсменки это вторая попытка пробиться на главные старты четырёхлетия.

В предыдущий раз Солдатовой не удалось выдержать конкуренции с Маргаритой Мамун и Яной Кудрявцевой. Следующий олимпийский цикл гимнастика из Стерлитамака начался с того, что она оказалась близка к завершению карьеры. Солдатова сломала ногу из-за растренированности и пропустила чемпионат мира 2017 года и следующий чемпионат Европы.

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После возвращения Солдатова смогла выйти на прежний уровень и даже потеснила одну из сестёр Авериных с лидирующих позиций в команде. На прошлом чемпионате мира ей удалось обойти Арину в квалификации и пройти в финал вместе с Диной, после чего она стала бронзовым призёром. На счету Солдатовой также была победа в упражнениях с лентой. Правда, золото она выиграла с невысокой оценкой 18,600 баллов из-за чрезвычайно низкой сложности и ряда невыполненных элементов.

В текущем сезоне Солдатова продолжала оставаться в тройке лучших гимнасток страны. Она выиграла четыре этапа Кубка мира в многоборье, но при этом не состязалась непосредственно с сёстрами Авериными. Главным соревнованием, где они выступали все вместе, стал чемпионат Европы. Солдатова смогла выиграть только два личных серебра, а золото досталось близнецам. При этом сама спортсменка была довольна таким результатом, несмотря на некие проблемы, которые она отказывалась обсуждать.

«Если подводить итоги, то я счастлива, что выступила здесь. Я говорю это себе, в первую очередь, каждый раз. Никто не знает моей, нашей ситуации. Зная, что могла не поехать, я рада, что здесь. И надеюсь, что порадовала всех. Не всё показала, что могла, но результатом довольна», — говорила Солдатова РИА Новости.