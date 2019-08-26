Исторический финал: Кузютина стала первой российской дзюдоисткой, выигравшей серебро на ЧМ

В Токио завершился второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо. Россиянка Наталья Кузютина завоевала первую для команды медаль. Она стала серебряным призёром в весовой категории до 52 кг, уступив в финале японке Уте Абэ. Никогда прежде в новейшей истории отечественные представительницы этого вида боевых искусств не забирались так высоко.

В эти дни в Японии проходит чемпионат мира по дзюдо — последний смотр лучших мастеров этого боевого искусства перед Олимпийскими играми в Токио. Турнир проходит в самом культовом для дзюдо месте — на арене «Будокан», которая меньше чем через год второй раз за свою историю примет олимпийские соревнования.

На второй день чемпионата мира в копилку сборной России легла первая медаль. Её можно без преувеличения назвать исторической. Наталья Кузютина завоевала серебро в весовой категории до 52 кг, став первой российской спортсменкой, которой удалось дойти до финала. До неё серебро выигрывала только Елена Петрова в составе сборной СССР в 1989 году.

Кузютина традиционно является одной из претендентов на медали в своей дисциплине, но на крупных мировых соревнованиях всегда ограничивалась бронзой. Награды этого достоинства она выигрывала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также на чемпионатах мира в 2010, 2014 и 2017 годах. Год назад Кузютина тоже боролась за бронзу мирового первенства, но проиграла бельгийке Шарлин ван Сник в утешительном турнире.

В этот раз россиянке пришлось пройти долгий путь до первого в своей карьере финала чемпионата мира. Сначала она победила иппоном представительницу Азербайджана Александру-Ларису Флориан, затем прошла серебряную призёрку Олимпийских игр Одетте Джуффриду из Италии, чтобы в четвертьфинале вновь встретиться с ван Сник и на сей раз вернуть сопернице должок.

В полуфинале 30-летняя спортсменка встречалась с первым номером мирового рейтинга Амандин Бушар. Свои предварительные схватки француженка проводила стремительно, выигрывая досрочно. По всем раскладам выходило, что Кузютиной вновь придётся бороться за бронзовую медаль.

Однако с Бушар россиянка встречалась на татами уже пять раз и всегда брала над ней верх. В этот раз Кузютиной удалось провести приём, который первоначально был оценён на иппон, однако победу он не принёс — после видеоповтора судьи понизили его до вадза-ари. Схватку пришлось продолжить, но Кузютина смогла удержать добытое преимущество и сотворить мини-сенсацию.

В финальном поединке опытной россиянке противостояла настоящий вундеркинд женского дзюдо — Ута Абэ из Японии. 19-летняя спортсменка не проигрывала ни одной международной схватки с 2016 года и успела за это время выиграть ЧМ. К моменту встречи с Кузютиной Абэ выиграла 41 поединок подряд.

Очередную победу японка записала на свой счёт довольно быстро. Уже на 30-й секунде она провела на Кузютиной содэ-цурикоми-госи — бросок через бедро с подтягиванием рукава, который привёл к иппону. Абэ стала двукратной чемпионкой, догнав своего брата Хифуми, который в тот же день выиграл бронзу в весе до 66 кг.

Кузютина, занимавшая перед турниром шестую строчку в мировом рейтинге, стала серебряной призёркой. С 2013 года второе место на чемпионате мира становится лучшим достижением российских дзюдоистов, но его обязательно занимали только представители мужской команды.

Остальные спортсмены из России в Токио пока близко к медалям не подбирались. В весовой категории до 66 кг фаворитом был Михаил Пуляев, трижды выигрывавший серебро на чемпионатах мира. Но в первой же своей схватке 32-летний дзюдоист проиграл киргизу Артуру Те.

Также в весе до 60 кг неудачно выступил лидер мирового рейтинга Роберт Мшвидобадзе. Для него непреодолимым препятствием оказался тайваньский дзюдоист Ян Юнвэй. До выступления Кузютиной лучшим результатом россиян был выход в 1/8 финала Ирины Долговой, которая уступила испанке Лауре Мартинес в весе до 48 кг.

Чемпионат мира по дзюдо в Токио продолжится до 1 сентября. Неразыгранными остаются ещё десять комплектов личных наград и один в смешанном командном турнире. Шансы на медали остаются у Дениса Ярцева и Мусы Могушкова (до 73 кг), Хасана Халмурзаева и Аслана Лаппинагова (до 81 кг), Нияза Ильясова (до 100 кг), Дарьи Межецкой (до 57 кг) и Дарьи Давыдовой (до 63 кг). Все они, помимо мест в призовой четвёрке, будут бороться за рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры.