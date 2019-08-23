Универсальный спортсмен: тхэквондист и лыжник из Тонги пробует отобраться на Олимпийские игры в гребле на байдарке

Спортсмен из Тонги Пита Тауфатофуа, выступавший на Олимпийских играх в тхэквондо и лыжных гонках, освоил новый вид спорта. Он занялся греблей на байдарке и уже смог выступить на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Венгрии. 35-летний Тауфатофуа надеется пройти отбор на Олимпиаду в Токио и выиграть там золотую медаль. RT рассказывает об одном из самых необычных и целеустремлённых спортсменов мира.

На проходящем в эти дни чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии ещё не разыграны медали, но одна яркая звезда на нём уже зажглась. На соревнования приехал спортсмен из Тонги Пита Тауфатофуа. Любители спорта помнят его как тхэквондиста и лыжника, а пользователи интернета — как полуголого знаменосца сборной своей страны на двух Олимпийских играх.

Впервые о Тауфатофуа заговорили, когда он предстал в необычном виде на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Во время церемонии открытия он нёс флаг своего королевства в одной только таовале — традиционной тонганской юбке из плетёной рогожи. При этом свой торс спортсмен вымазал кокосовым маслом. Тауфатофуа выступил на турнире по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг и вылетел в первом же раунде. До этого он три раза пытался попасть на Олимпийские игры, но терпел неудачу.

После фурора, произведённого на летних соревнованиях, Тауфатофуа решил заняться лыжными гонками. В них довольно легко пройти отбор на Олимпиаду, если представлять небольшую экзотическую страну, в которой даже необязательно должен выпадать снег. Спортсмен из Тонги сразу же оказался в Пхёнчхане и выступил в гонке на 15 км, заняв в ней 114-е место. Этот результат не был худшим в тот день — позади Тауфатофуа оказались лыжники из Колумбии и Мексики.

Интересно, что и тогда, в разгар зимы, Тауфатофуа не изменил своему традиционному облачению и прошёл на параде наций в соломенной юбке и с голым торсом, притом что в день церемонии открытия стоял сильный холод.

Ещё во время зимней Олимпиады Тауфатофуа решил, что обязательно попробует попасть и на соревнования в Токио. Только он предпочёл пройти отбор не в тхэквондо, которым занимался всю жизнь, а усложнить себе задачу и опять освоить новый вид спорта. Выбор пал на греблю на байдарке, которой его предки занимались сотни лет, покоряя далёкие друг от друга острова в Тихом океане.

«Я хочу участвовать в гонках на байдарках. Данный вид спорта близок моему сердцу, поскольку мои предки тысячелетиями практиковали это занятие, когда заселяли полинезийские острова. Мне просто захотелось представлять культурное наследие своей родины», — говорил спортсмен в интервью BBC.

Чтобы осуществить свою новую мечту, Тауфатофуа требовалось около $150 тыс. на ближайшие 12—15 месяцев. Он отказался от идеи собрать эти деньги с помощью краудфандинга, как делал это раньше, а предпочёл найти спонсоров, готовых выделить средства. Основной статьёй расходов для новоиспечённого гребца стали байдарки — стоимость одной соревновательной лодки составляет $10 тыс. До тех пор пока необходимое судно не было найдено, Тауфатофуа тренировался на обычной прогулочной байдарке.

Перед собой спортсмен поставил задачу не просто отобраться на Олимпиаду в Токио, но и одержать на ней победу. Представителям Тонги этого ещё ни разу в истории не удавалось.

«Неизменная цель моих тренировок — завоевать медаль, но в прошлом важнее всего было просто стать олимпийцем. Моя нынешняя цель — догрести до олимпийского золота вместе с духом своего народа», — заявил атлет.

Чтобы повысить свои шансы, Тауфатофуа привлёк к тренировкам главу гребной федерации Тонги Малакаи Ахокаву, с которым сел в двухместную байдарку. Вместе они поехали на чемпионат мира в Венгрии, где разыгрываются первые путёвки на Олимпиаду.

Первая попытка Тауфатофуа оказалась провальной. Ему не повезло стартовать на дистанции 200 м по крайней дороге, на которой сильно дул ветер. Из-за этого гребца развернуло прямо перед стартом. С большим трудом он смог вырулить на стартовую линию, но в попытке удержать равновесие пропустил начало заезда.

When you’re facing the wrong way and they start the race without you... But you still get a PB 😎 pic.twitter.com/5uFE0DVuQb — Pita Taufatofua (@pitaTofua) August 21, 2019

Тауфатофуа прошёл дистанцию за 58,19 секунды, притом что профессиональные гребцы должны выходить из 35 секунд. Спортсмен из Тонги пришёл к финишу последним и не вышел в полуфинал. Такое выступление он оправдывал неопытностью — фактически это был его первый старт в карьере гребца.

«На меня сразу набросился ветер, и я, считай, проиграл уже в самом начале. Наверно, так и должно было случиться. Это, пожалуй, худшие 200 м в моей жизни, даже если учитывать тренировки. Но я не могу контролировать всё. Выровнявшись, я изо всех сил старался идти вперёд, но ничего не получилось. Сегодняшнему дню предшествовала неделя тренировок. Но ничего не поделаешь. Мечта по-прежнему жива. Бывает, просыпаешься на левой стороне, а бывает — на правой. Сегодня я проснулся на земле. Сказать по правде, я не переживал. Стартовые блоки, ветер — для меня всё это было впервые. Я просто не смог удержаться», — объяснял бывший тхэквондист и лыжник.

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На следующий день Тауфатофуа предпринял ещё одну попытку. На этот раз он вышел на старт неолимпийской 500-метровки вместе с Ахокавой. Правда, шансы на успех в этом виде у них были ещё ниже. Они не успели купить соревновательную байдарку и приехали в Венгрию с обычной прогулочной. На этот раз они проиграли всем участником заезда почти минуту.

23 августа Тауфатофуа продолжит делать первые шаги в гребном спорте, и на этот раз у него должно получиться пройти в полуфинал. В соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 м заявилось слишком мало участников, так что экипажу из Тонги достаточно будет добраться до финиша.

Отобраться на Олимпиаду через чемпионат мира Тауфатофуа не смог, но путь в Токио для него ещё не закрыт. В феврале следующего года состоится чемпионат Океании, где среди одноместных экипажей будет разыграно по одной квоте. Затем в мае состоится ещё один отборочный турнир, но с участием всех стран мира. Последним шансом может стать приглашение от Международного олимпийского комитета — такая возможность предусмотрена правилами.

Впрочем, Тауфатофуа всегда может вернуться в тхэквондо. Спортсмен не отрицает, что может попытаться выступить и в двух видах спорта сразу, что для современных Олимпийских игр является из ряда вон выходящим событием.