«Это какой-то кошмар»: легендарная канадская каноистка попалась на допинге перед ЧМ

Допинг-тест канадской спортсменки Лоренс Венсан-Лапуант перед стартом чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии показал положительный результат. Каноистка, выигравшая за карьеру 11 золотых медалей мировых первенств, подозревается в употреблении лигандрола. Она уверена, что запрещённый препарат попал в её организм случайно.

В венгерском Сегеде стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В этом году у соревнований особый статус — помимо 30 комплектов наград будут также разыграны квоты на Олимпийские игры в Токио в 12 дисциплинах. Поэтому в Венгрии собрались лучшие гребцы на данный момент, так как откладывать квалификацию на главный старт четырёхлетия на будущее не хочется никому.

Однако одного звёздного участника в Сегеде не будет. Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант пропускает чемпионат мира из-за положительного результата допинг-теста, сделанного во время подготовки к соревнованиям. Спортсменка была временно отстранена и теперь ждёт подробного разбирательства со стороны Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF).

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Венсан-Лапуант является символом женского каноэ — с тех пор, как эта дисциплина стала развиваться и была включена в программу чемпионатов мира в 2010 году, канадка выиграла 11 золотых медалей. Год назад она первенствовала в каноэ-одиночке на 200 и 5000 м, а также в каноэ-двойке на 500 м вместе с Кэти Венсан. Через год женское каноэ дебютирует двумя дисциплинами на Олимпийских играх, и 27-летняя спортсменка была главным претендентом на обе золотые медали.

Однако теперь её спортивная карьера под угрозой. В июле внесоревновательный тест Венсан-Лапуант на допинг показал наличие в её организме лигандрола — селективного модулятора андрогенных рецепторов (SARM), также известного как LGD-4033. Все виды SARM входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства, так как они помогают набирать мышечную массу и улучшать физические показатели. С 1 января 2018 года лигандрол упоминается отдельно в списке как один из примеров SARM.

Когда о положительной пробе стало известно, в Федерации гребли на байдарках и каноэ Канады (CKC) заявили, что восприняли эту новость «с большой грустью». В организации считают, что Венсан-Лапуант не принимала запрещённое вещество специально и намерены оказать ей всю необходимую помощь, чтобы доказать её невиновность.

«CKC твёрдо верит в спорт без допинга, но у нас также есть веские основания полагать, что Лоренс приняла все необходимые антидопинговые меры и что она несознательно или ненамеренно приняла запрещённое вещество», — заявил глава организации Кейси Уэйд.

Такой же линии намерен придерживаться адвокат спортсменки Адам Клевинас. Как он заявил на специально созванной пресс-конференции, количество обнаруженного препарата свидетельствует о том, что им был загрязнён какой-то другой продукт, который употребляла спортсменка.

«Мы должны рассмотреть все варианты. Допинг не мог просто так появиться в организме, так что мы должны определить его источник. Мы знаем, что концентрация вещества, которая была найдена в пробе Лоренс, сопоставима с контаминацией, и мы уверены, что причина не в том, что она преднамеренно приняла его. Сейчас её дело находится на рассмотрении ICF. Нам нужно выяснить, откуда лигандрол взялся, чтобы её могли допустить к Олимпийским играм в следующем году, и после этого мы подумаем о мерах, которые нам нужно принять», — заверил Клевинас.

Сама Венсан-Лапуант надеется, несмотря ни на что, выступить на Олимпийских играх в Токио. Она отметила, что не стала бы употреблять допинг, рискуя собственной карьерой.

«Я не оставлю эту мечту. Мы постараемся решить проблему как можно скорее и понять, откуда взялось вещество. Но я не хочу, чтобы на этом мне пришёл конец, так что я продолжу свой путь. Я занимаю первое место практически десять лет подряд. Я знаю, что могу победить всех своих соперниц исключительно своими силами. Учитывая мои достижения, не понимаю, зачем бы я стала рисковать всем в преддверии Олимпийских игр. Я не знаю, каким образом лигандрол попал ко мне. Мы пытаемся найти источник. Я не могу в это поверить. Это какой-то кошмар. Всё, ради чего я работала, уничтожено», — сказала Венсан-Лапуант.

За последнее время это уже второй громкий случай, связанный с лигандролом. Недавно в похожую историю угодила австралийская пловчиха Шайна Джек, которая из-за этого пропустила чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу. Она также уверяет, что не принимала препарат для роста мышц осознанно.

По утверждениям Австралийского антидопингового агентства, запрещённое вещество могло попасть в организм вместе с заражённым спортивным питанием — количество подобных случаев увеличивается с каждым годом и становится большой проблемой для спортсменов, принимающих легальные на первый взгляд добавки. Менеджер Джек Фил Стоунман также выдвинул версию, что лигандрол мог оказаться у спортсменки вместе с мясом или грибами.

И Джек, и Венсан-Лапуант может грозить дисквалификация до четырёх лет. Если они докажут, что препарат попал в организм не по их вине, то отстранение может быть сокращено. Полное оправдание возможно только в том случае, если будет документально подтверждено, что спортсменки были намеренно отравлены и стали жертвами диверсии.

В любом случае высока вероятность, что Венсан-Лапуант уже не выступит на летних Олимпийских играх в Токио. В её отсутствие шансы на золото появляются у главных соперниц, в том числе у россиянок. Год назад на чемпионате мира серебряным призёром среди каноэ-одиночек на 200 м стала Олеся Ромасенко, она же вместе с Ириной Андреевой заняла четвёртое место в двухместном каноэ на 500 м. В неолимпийских видах женского каноэ Ксения Курач завоевала личное золото и бронзу вместе с Олесей Никифоровой.

В Сегеде Ромасенко, Курач и Дарья Харченко постараются завоевать олимпийские лицензии. В отсутствие Венсан-Лапуант эта задача станет менее сложной. В каноэ-одиночке на 200 м квоты достанутся шести лучшим спортсменкам, в каноэ-двойках на 500 м — первым восьми.