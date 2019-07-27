Серебро Минакова, двойная неудача Морозова и допинг в сборной Австралии: итоги 16-го дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завершился предпоследний соревновательный день. 17-летний россиянин Андрей Минаков занял второе место в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем. Владимир Морозов потерпел две неудачи подряд, сначала заняв четвёртое место на 50 метров вольным стилем, а затем став пятым вместе с командой в смешанной эстафете кролем. Тем временем в организме спортсменки, которая тренируется с двукратной чемпионкой мира Ариарне Титмус из Австралии, было обнаружено запрещённое вещество.

Личное серебро Минакова

Среди целой группы молодых дебютантов сборной России, приехавших в Кванджу, на пьедестал почёта ещё не поднимался Андрей Минаков. Обладатель шести золотых медалей прошлогодней юношеской Олимпиады уже успел завоевать серебро в эстафете, но свою медаль получил отдельно, так как выступал только в предварительных заплывах. В предпоследний день чемпионата мира 17-летний пловец всё-таки успел попасть на свою собственную церемонию награждения.

Накануне Минаков с рекордом России и вторым общим временем выступил в полуфинале стометровки баттерфляем, войдя в число претендентов на две разыгрываемые медали. Золото ещё до первого поворота обеспечил себе американец Калеб Дрессел — за ним никто в его любимой дисциплине не мог угнаться. Минаков же шёл по дистанции вторым. Подгоняемый южноафриканцем Чадом Ле Кло и венгром Криштофом Милаком, россиянин в итоге завоевал серебряную награду.

На дистанции 100 метров баттерфляем это стало лучшим результатом российских пловцов на чемпионатах мира. До Минакова только Владиславу Куликову и Денису Панкратову удавалось выиграть бронзу в начале 1990-х. Уроженец Санкт-Петербурга при этом вновь превзошёл национальное достижение — за свою непродолжительную карьеру Минаков улучшил рекорд России с 51,16 до 50,83 секунды.

Очередное четвёртое место Морозова

Владимир Морозов может считаться самым неудачливым пловцом современности. После провального старта в заплыве на 100 метров вольным стилем он был полон решимости достойно выступить на дистанции вдвое короче, на которой специализируется долгие годы. Ему не составило проблем дойти до финала, показывая при этом отличное время, чтобы надеяться на медаль.

Однако на пьедестал почёта Морозов так и не поднялся. В заплыве на один бассейн он занял только четвёртое место. Золото, ещё до победы в плавании баттерфляем, выиграл Калеб Дрессел, установивший также национальный и соревновательный рекорды. Серебро поделили бразилец Бруно Фратус и грек Кристиан Голомеев.

USA’s Caeleb Dressel has been a stand-out performer in Gwangju and he brought his gold tally to five with another two outstanding swims today. 💪🥇🥇🇺🇸 #FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/Y5hJd7YDWk — FINA (@fina1908) July 27, 2019

Морозов в четвёртый раз в финалах крупных соревнований занял самое обидное место. Четвёртым он также был на чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах, а также на чемпионате Европы в 2018-м. После этого пловец пообещал сделать всё возможное, чтобы подобное не повторилось на Олимпиаде в Токио.

«Четвёртый год подряд четвёртое место на личной дистанции. Карма? Ну или побольше тренироваться надо. Скорее всего, второе. Соперники, видимо, тренируются чуть-чуть больше. В который раз уже сотые проигрываю. Не хочется, чтобы так было на Олимпиаде, так что поднажмём чуть-чуть. 50 метров — однозначно основная дистанция, но буду готовить и сотню, чтобы не подводить команду в эстафете», — цитирует Морозова РИА Новости.

В двух шагах от бронзы

У Морозова в этот день был ещё один шанс выиграть медаль — в смешанной эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Хотя в финал сборная России вышла с шестым временем, в споре за медали у пловцов были неплохие шансы за счёт перестановок в команде. На дистанцию также должны были выйти бронзовый призёр в личной стометровке Владислав Гринёв, Мария Каменева и Дарья Устинова.

Морозов сделал всё возможное — свой этап он проплыл за высокие 47,31 секунды. С таким результатом он сам бы занял третье место два дня назад. Однако его усилий хватило только для того, чтобы удержать команду на третьем месте. Каменевой ещё удавалось поддерживать эту планку, но после выхода Устиновой на дистанцию россияне за бронзу уже не боролись. От третьего места, которое заняли французы, их отделили 0,62 секунды.

Победу одержали американские спортсмены, причём в их составе вновь оказался Калеб Дрессел, выигравший третье золото за день, шестое за этот чемпионат мира и 13-е за всю карьеру. Больше побед среди мужчин одерживали только Майкл Фелпс и Райан Лохте.

Вместе с Дресселом плыли эстафету и били мировой рекорд Зак Эппл, Мэллори Комерфорд и Симон Мануэль — обладательница теперь уже девяти золотых медалей тоже поднялась на третью строчку по числу побед на чемпионатах мира, уступая только Кэти Ледекки и Мисси Франклин. Серебряными призёрами смешанной эстафеты стали австралийцы.

Our SAMSUNG Play of the Day today goes to the extremely talented American Mixed 4x100m Freestyle Relay Team that produced a new world record at the end of a long and tiring day. #FINAGwangju2019pic.twitter.com/GQi0ieP6mR — FINA (@fina1908) July 27, 2019

15-й титул Ледекки

Ледекки своё очередное золото выиграла в этот же день. Этот чемпионат мира стал для американки самым неудачным — из-за болезни она несколько раз снималась с соревнований, а когда всё-таки выходила на старт, то довольствовалась двумя серебряными медалями. Наконец-то одержать свою 15-ю победу ей удалось в фирменном заплыве на 800 метров вольным стилем.

Гонка далась Ледекки непросто. На второй половине дистанции она уступила лидерство итальянке Симоне Квадарелле, выигравшей золото на 1500 метров. Девушки плыли вместе следующие 350 метров, после чего Ледекки выдала несвойственное для неё финишное ускорение. Последний бассейн она проплыла почти на полторы минуты быстрее итальянки и заняла уверенное первое место. Бронза досталась австралийке Ариарн Титмус, которая в свои 18 лет уже является обладателем пять медалей чемпионатов мира.

World Record holder, Katie Ledecky of the USA was involved in a tough battle with Italy’s Simona Quadarella before hitting the afterburners down the last 50 in the 800m Freestyle! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/ruZwrpvHyv — FINA (@fina1908) July 27, 2019

Дебютное золото

Своего первого золота до предпоследнего дня пришлось ждать ещё одно фаворитке чемпионата мира Саре Шёстрём. Шведская пловчиха уже три раза оказывалась на пьедестала почёта, но не поднималась на высшую ступеньку. Добиться своего ей удалось только после финального заплыва на 50 метров баттерфляем. 25-летняя спортсменка выиграла треть секунды у голландки Раноми Кромовидйойо, чтобы отпраздновать свою восьмую победу, первая из которых произошло ещё десять лет назад. Бронзу, первую для Египта на этом чемпионате мира, выиграла Фарида Осман.

Swedish swim-Queen, Sarah Sjöström, was still looking for her first gold medal here in Gwangju as she took on a strong field in the Women’s 50m Butterfly. All the action live! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/5Rskphea6k — FINA (@fina1908) July 27, 2019

Первую победу, причём за всю карьеру, одержала также 17-летняя американка Реган Смит. Накануне она побила мировой рекорд Мисси Франклин в плавании на 200 метров на спине, опередив всех соперниц как минимум на три секунды. Такое же шоу спортсменка устроила и в финале, где серебряному призёру Кайле Макеон из Австралии не хватило до чемпионки 2,57 секунды. Третье место заняла канадка Кайли Масс, ранее побеждавшая на дистанции вдвое короче.

17-year old Regan Smith from 🇺🇸 produced a world record-swim yesterday, and she very nearly did it again in the final of the Women’s 200m Backstroke. 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/Eu91KppGnj — FINA (@fina1908) July 27, 2019

Полуфинальные баталии

Перед заключительным днём чемпионата мира состоялись полуфинальные и предварительные заплывы в четырёх дисциплинах, определившие последних участников финалов. Россиянам удалось пройти отбор в трёх дисциплинах, при этом претендовать на медали они будут в двух видах программы.

Климент Колесников и Евгений Рылов выиграли свои полуфиналы в плавании на 50 метров на спине. Шестикратный чемпион юношеских Олимпийских игр проплыл дистанцию за 24,35 секунды, а победитель на 200-метровке уступил ему 0,21 секунды. Между ними в общем протоколе вклинился румын Роберт Глинцэ.

При самых благоприятных раскладах у российских пловцов может получиться впервые выиграть две медали сразу. В прошлом такое удавалось только девушкам — ещё в 1978 году, когда Лина Качюшите и Юлия Богданова заняли два первых места в плавании на 200 метров брассом.

Болельщиков в воскресенье также будет ждать очередная дуэль между Юлией Ефимовой и Лилли Кинг, на этот раз в заплыве на 50 метров брассом. В полуфиналах спортсменки показали два лучших времени, но американка была быстрее россиянки на 28 сотых секунды. Ефимова выигрывала медали в спринте на пяти прошлых чемпионатах мира, а в воскресенье может пополнить свою коллекцию.

Ещё одним финалом с участием россиян будет заплыв на 50 метров вольным стилем. Марии Каменевой удалось показать пятое время в полуфинале, уступив лучшей на этой стадии Саре Шёстрём 0,28 секунды. Она стало первой за 25 лет российский пловчихой, которая будет бороться за медали в самой скоротечной дисциплине чемпионатов мира.

Не удалось продолжить борьбу только в мужском заплыве на 1500 метров. Илья Дружинин показал 18-е время в предварительном раунде. Главным фаворитом финала будет итальянец Грегорио Пальтриньери, который постарается первым за шесть лет сделать дубль на двух самых длинных дистанциях.

Допинговый скандал

В течение предпоследнего дня чемпионата мира стало известно, почему 20-летняя пловчиха из Австралии Шэйна Джек неожиданно отказалась от участия в нём. Оказалось, что девушка сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период. В своём сообщении в Instagram спортсменка заявила, что не принимала запрещённых веществ намеренно.

Новый допинговый скандал примечателен сразу двумя деталями. Во-первых, Джек занимается у тренера Дина Боксалла, который также руководил подготовкой Ариарн Титмус и помог ей выиграть четыре медали на этом чемпионате мира и одержать две победы.

Во-вторых, соотечественник Джек Мак Хортон успел на этом чемпионате мира стать одним из главных борцов с допингом после истории с бойкотом Сунь Яна, после чего в Австралии местная ассоциация тренеров и учителей плавания призвала к пожизненной дисквалификации за любое нарушение антидопинговых правил.