Серебро Ефимовой, медали Рылова и Малютина, новый скандал с Сунь Яном: итоги 12-го дня ЧМ по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу завершился 12-й день чемпионата мира по водным видам спорта. Российские пловцы выиграли ещё три медали. Юлия Ефимова стала серебряным призёром в плавании на 100 метров брассом, Евгений Рылов финишировал вторым в заплыве на 100 метров на спине, а Мартин Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем. Во время церемонии награждения в этой дисциплине вновь произошёл скандал — британец Данкан Скотт демонстративно отказался поздравлять с победой китайца Сунь Яна.

Бронза Малютина на фоне демарша

Медальная программа 12-го дня чемпионата мира по водным видам спорта началась с мужского финала в плавании на 200 метров вольным стилем. Среди участников заплыва был россиянин Мартин Малютин, которому пришлось стартовать по первой дорожке из-за не самого высокого результата в полуфинале. Однако 20-летний спортсмен всё равно входил в число фаворитов благодаря третьему времени в предварительном раунде.

Поначалу Малютин смотрелся на дистанции скромно, но у него в запасе оставался мощный финиш. Победитель полуфинала австралиец Клайд Льюис стартовал на уровне мирового рекорда, но уже после первой сотни метров потерял лидерство. Его догнал китаец Сунь Ян, из-за спины которого на финишной прямой выскочил литовец Данас Рапшис. Малютин тоже ускорился в конце дистанции, но занял только четвёртое место.

Спортсмен из Прибалтики коснулся бортика раньше всех и стал было первым пловцом — чемпионом мира из своей страны среди мужчин. Но радости после окончания гонки на его лице не было. Рядом с его именем на табло сразу появилась надпись, сообщавшая о дисквалификации. Результат Рапшиса был аннулирован из-за фальстарта, который после видеоповтора заметили судьи.

В результате чемпионом мира был объявлен Сунь Ян, защитивший свой титул. Второе место занял японец Кацухиро Мацумото, а Малютин вместе с британцем Данканом Скоттом был повышен до статуса бронзового призёра. Два года назад третьим на этой дистанции также был российский спортсмен Александр Красных. Медаль Малютина стала для сборной РФ третьей на этом турнире в плавании на короткой воде.

#SWIMMING - Men's 200m FREE Final



🇨🇳 SUN Yang retained the World Title in the 200m Free.

Danas Rapšys touched the wall first, but he has been disqualified for a false start.#FINAGwangju2019pic.twitter.com/Vj2gQ3F1fn — FINA (@fina1908) 23 июля 2019 г.

Победа Сунь Яна не обошлась без очередного скандала. В этот раз вместо Мака Хортона демарш на церемонии награждения устроил Скотт. Он тоже отказался пожимать руку китайцу, стоять с ним на одной ступени пьедестала почёта и вместе фотографироваться, выражая недовольство допинговым прошлым Сунь Яна. Чемпион мира в ответ накричал на британца перед вручением медали и активно жестикулировал в его адрес. Малютин же пожал руку Сунь Яну, но тоже дал понять, что не поддерживает его допинговые инциденты.

«В честность Сунь Яна я не особо верю, его уже ловили на допинге. Посмотрим, как у него пройдёт суд. Вообще у нас нормальные спортивные отношения, все друг другу руки жмут. Я нормально ко всему этому отношусь. Демарша, конечно, не будет», — сказал Малютин РИА Новости перед награждением.

Медальная разминка Рылова

Следующим финалом, в котором российские пловцы претендовали на медали, была стометровка на спине у мужчин. Накануне Евгений Рылов показал второе время в полуфинале, немного уступив китайцу Сюй Цзяюю, который побил рекорд соревнований. Оба спортсмена были очень близки к мировому рекорду, и у каждого были примерно равные шансы на победу.

Финальный заплыв Рылов начал осторожно, как и подобает специалисту на более длинной дистанции. Но ему вновь удался мощный рывок на финише, как это было в эстафете 4x100 метров вольным стилем. Некоторое время Рылов шёл параллельно с Сюй Цзяюем, но всё-таки проиграл ему 0,24 секунды и во второй раз стал серебряным призёром чемпионата мира в Кванджу.

A blanket-finish in the Men’s 100m Backstroke but as the water settled it was Xu Jiayu of China who had taken the honours in a time of 52.43 ahead of Evgeny Rylov of Russia and Australia’s Mitch Larkin. 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/fshZJ538Du — FINA (@fina1908) 23 июля 2019 г.

В этой дисциплине российские пловцы не выигрывали медалей уже очень давно — в последний раз второе место занимал Аркадий Вятчанин в 2003-м. Тем не менее, серебро Рылова не удовлетворило, и он отказался комментировать результат гонки. В плавании на 200 метров россиянин уже наверняка золото не упустит.

За несколько минут до мужского старта девушки также разыграли медали на стометровке на спине. В этом финале не обошлось без российского представительства — на первую дорожку вышла 16-летняя Дарья Васькина. Россиянка не сумела подняться выше последнего места, но во второй раз за чемпионат мира ей удалось выплыть из одной минуты, что для юниорки — неплохой задел на будущее. Победу одержала канадка Кайли Масс, которая первой за последние 44 года защитила титул чемпионки мира в этом виде программы.

Team 🇨🇦 have really peaked, as proven yesterday by Margaret MacNeil, and today she was joined in the exclusive World Championship Gold Club by fellow Canuck, Kylie Masse, in the 100m Backstroke. #FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/WRQaRpEQHm — FINA (@fina1908) 23 июля 2019 г.

Серебряный финиш Ефимовой

Главным событием вечера была дуэль россиянки Юлии Ефимовой и американки Лилли Кинг в плавании на 100 метров брассом. Накануне девушки предельно чётко обозначили свои намерения в предварительных заплывах и полуфинале. Сначала первой была Кинг, но затем Ефимова показала лучший результат дня — 1.05,56. Одна из двух чемпионок мира должна была выиграть своё второе золото на этой дистанции.

В финале Ефимова показала худшую реакцию среди всех девушек и не до конца отработала подводную часть заплыва. Хотя она тут же догнала всех соперниц, Кинг оставалась впереди. На половине дистанции россиянка проигрывала 0,41 секунды, отыграть которые было практически невозможно. На отметке в 75 метров, однако, ей это удалось. Но на финиш сил у россиянки не хватило и Кинг, нацелившаяся на то, чтобы выплыть из минуты и пяти секунд, добилась своего, а Ефимова приплыла второй.

Российская пловчиха выиграла 15-ю медаль чемпионатов мира за карьеру, причём серебряная награда стала для неё седьмой в коллекции. Таким образом она повторила достижение американки Натали Коглин, которая столько же раз оказывалась в шаге от золота.

An exciting finish to the Women’s 100m Breaststroke final where USA’s Lilly King and her old foe Yuliya Efimova were neck-and-neck as they approached the tiles. #FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/bMlCPZM2ZJ — FINA (@fina1908) July 23, 2019

Болезнь Ледеки

Для американки Кэти Ледеки чемпионат мира в Кванджу превратился в самый неудачный турнир за карьеру. Она уже потерпела поражение на дистанции 400 метров, не сумев выиграть четвёртое подряд золото. Не сложилась борьба за медали и в самом длинном заплыве на 1500 метров.

Хотя накануне Ледеки выиграла предварительный раунд, обогнав на три секунды итальянку Симону Квадареллу, ей пришлось сняться с соревнований из-за плохого самочувствия. В финал вместо неё вышла испанка Мирея Бельмонте, которую американка ранее не раз оставляла с серебром.

20-летняя Квадарелла сполна воспользовалась возможностью впервые стать чемпионкой мира. Она увеличивала лидерство после каждой сотни метров и одержала победу с новым рекордом Италии — 15.40,89. Второй к финишу пришла немка Сара Кёлер, выигравшая в Кванджу эстафету в плавании на открытой воде. Бронзовая медаль досталась 17-летней китаянке Ван Цзяньцзяхэ.

Italian 20-year old, Simona Quadarella, picked up bronze in Budapest two years ago but here in Gwangju she put in a masterful performance to secure her place on the top of the podium! All the action live! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/6a2g4qrDIZ — FINA (@fina1908) 23 июля 2019 г.

Юбилейный шанс для Пеллегрини

Женские предварительные заплывы на 200 метрах кролем недосчитались сразу трёх фаворитов. В последний момент от участия отказались всё та же Кэти Ледеки, австралийка Эмма Маккеон и Тэйлор Рак из Канады. Первым двум выступить помешала болезнь, а Рак решила разгрузить свой соревновательный график. В их отсутствие в полуфинал вышли даже для те, кто не выплыл из 1.59 — на чемпионатах мира такое произошло впервые с 2007 года.

В число полуфиналисток попали и две россиянки — Вероника Андрусенко, занявшая два года назад четвёртое место в этой дисциплине, и дебютантка чемпионатов мира Валерия Саламатина. Но в своих вечерних заплывах они стали шестыми и остались без финала. Лучший результат показала итальянка Федерика Пеллегрини, у которой есть все шансы одержать победу спустя 10 лет после своего первого успеха на чемпионатах мира и спустя 15 лет — после серебра на Олимпиаде в Афинах.

Также в этой сессии определились участники финала в плавании на 50 метров брассом среди мужчин. Кирилл Пригода в первом полуфинале занял третье место, но этого оказалось недостаточно, чтобы сразу пройти дальше. Он поделил восьмое место с датчанином Тобиасом Бьергом и должен был проплыть дистанцию заново. Со второй попытки Пригода всё-таки прошёл дальше. Ещё одному россиянину Андрею Николаеву последовать за соотечественником не удалось, он в итоге поделил 11-е место.

Без новой дуэли

Ещё одного скандального заплыва с участием китайца Сунь Яна и австралийца Мака Хортона на этом чемпионате мира не будет. Утром оба участвовали в отборочных стартах на 800 метров вольным стилем, на которых определялись восемь участников намеченного на среду финала.

Сунь Ян в предпоследнем заплыве соревновался с олимпийским чемпионом в плавании на 1500 метров Грегорио Пальтриньери. Оба лидировали на протяжении всей дистанции, но на последней сотне метров китаец сбавил темп, и его обогнали француз Давид Обри и ещё один представитель Италии, бронзовый призёр чемпионата мира на 400-метровке Габриэле Детти. Сунь Ян проиграл всем им почти две секунды и оказался на грани непопадания в финал.

У Хортона появилась отличная возможность поквитаться со своим самым принципиальным соперником, выбив его из дальнейшей борьбы за медали. Однако он проплыл дистанцию на четыре секунды медленнее. В итоге Сунь Ян показал восьмой результат и сможет побороться за 12-й титул чемпиона мира.

Из российских пловцов на дистанции 800 метров выступал только Илья Дружинин. 21-летний спортсмен выступал во втором по силе заплыве и занял общее 18-е место. Времени Сунь Яна он уступил почти шесть секунд.