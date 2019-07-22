Серебро Костина, лучшее время Ефимовой и поражение ватерполисток: итоги 11-го дня ЧМ по водным видам спорта

В Южной Корее завершился 11-й день чемпионата мира по водным видам спорта. Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем, а Юлия Ефимова уверенно вышла в финал соревнований на 100 метров брассом с лучшим временем. Сборная России по водному поло уступила Австралии в четвертьфинале женского турнира.

«У меня советские тумбочки, поэтому старт отрабатываю на соревнованиях»

В понедельник, 22 июля, на чемпионате мира в Южной Корее в рамках плавательного турнира состоялось четыре финала. К сожалению, россиянам удалось завоевать медаль всего в одном виде. Олег Костин порадовал болельщиков на дистанции 50 метров баттерфляем. Уроженец Нижнего Новгорода уступил лишь американцу Кейлебу Дресселу и впервые в карьере завоевал награду на ЧМ.

После финального заплыва Костин рассказал о причинах своего поражения и раскритиковал условия, в которых ему приходится тренироваться.

«В чём феномен Дрессела? Скорее, просто дело во мне: я работаю на этой дистанции только четвёртый год. Плюс у меня нет таких возможностей для тренировок, нет таких современных тумбочек, чтобы тренировать старт. У меня советские тумбочки, поэтому старты я отрабатываю или на сборах, или уже на самих соревнованиях», — цитирует пловца ТАСС.

«Для «полтинника» это имеет очень большое значение: если выигрываешь старт, выигрываешь и заплыв. Я стартую с двух ног, и если в такие же условия поставить Дрессела, думаю, я бы с ним зарубился», — добавил Костин.

Россиянин также выразил надежду на то, что дистанцию 50 метров баттерфляем включат в программу Олимпийских игр и он сумеет выступить на ней на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

Другие российские пловцы в понедельник, 22 июля, выступили менее удачно. На дистанции 100 метров брассом равных не было британцу Адаму Пити. Ещё в квалификационном заплыве олимпийский чемпион установил новый мировой рекорд (56,88 секунды), улучшив своё же достижение.

В финале британец более чем на секунду опередил соотечественника Джеймса Вилби. Лучшим из россиян стал Кирилл Пригода, показавший пятый результат (+1,95). А олимпийский призёр Антон Чупков финишировал последним (+2,05).

«Естественно, рекорд Пити был ожидаем. Он в хорошей форме подошёл к чемпионату мира, и его достижение нисколько не удивило. Уже несколько лет подряд эта дистанция остаётся за Адамом, последние десять лучших результатов — его», — подвёл итоги выступления Чупков.

У женщин россиянки и вовсе не пробились в решающие заплывы. Впрочем, и без них в финалах хватало интересных событий. Так на дистанции 200 метров комплексом представительница Венгрии Катинка Хоссу в четвёртый раз подряд одержала победу на чемпионатах мира. А в заплыве на 100 метров баттерфляем первое место заняла канадка Маргарет Макнил.

Российских болельщиков порадовала Юлия Ефимова. На любимой дистанции 100 метров брассом она вышла в финал с лучшим результатом — 1 минута 5,56 секунды. В свою очередь, Дарья Васькина пробилась в решающий заплыв на 100 метров на спине, а Мартин Малютин сделал то же самое на дистанции 200 метров комплексом.

19-летнему Клименту Колесникову не удалось выйти в финал на дистанции 100 метров на спине, хотя в этом виде он в прошлом году стал чемпионом Европы.

«Самые нищие тренеры» и «несерьёзные жалобы»

Неудачу 22 июля потерпели и российские ватерполистки. В четвертьфинале они не сумели сломить сопротивление Австралии и покинули турнир. Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом представительниц Зелёного континента — 2:1, а во второй им удалось довести его до трёх мячей. Россиянки не сдались и сумели приблизиться к соперницам в счёте, но чуда так и не произошло. В решающие моменты австралийки оказывались сильнее и отпраздновали закономерную победу — 9:7.

После матча вокруг отечественной сборной неожиданно разгорелся серьёзный скандал. Наставники команды Александр Гайдуков и Андрей Белофастов заявили о готовности оставить свои посты, а также отметили, что «получают копейки».

«Мы с Гайдуковым постоянно работаем под давлением, у нас соглашения с Министерством спорта продлеваются на три или шесть месяцев. Если нам не доверяют, то зачем нас ставить и предлагать соглашение на такие сроки. При этом мы получаем копейки, поэтому можем оставить место, забирайте. Потому что ставка очень маленькая, это даже неуважение. Мы самые нищие тренеры», — подчеркнул Белофастов.

В ответ глава Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что тренеры ведут себя несерьёзно.

«Они у нас основную зарплату получают за работу в профессиональных клубах, а в сборной России состоят на ставке Центра спортивной подготовки. В клубах у них большие зарплаты, поэтому жаловаться на это несерьёзно», — высказал мнение функционер.

Всего одна завоёванная награда ещё больше отдалила Россию от Китая в медальном зачёте турнира. В активе идущих на втором месте отечественных атлетов 16 наград, из которых девять золотых, шесть серебряных и одна бронзовая. На счету спортсменов из Поднебесной 26 медалей (14-10-2).