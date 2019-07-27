«Упали с высоты пяти-шести метров»: участники ЧМ по водным видам спорта пострадали при обрушении ночного клуба

В ночном клубе южнокорейского Кванджу произошло обрушение внутреннего балкона во время вечеринки по случаю окончания ватерпольного турнира в рамках ЧМ по водным видам спорта. Сообщается о двух погибших и более 10 раненых. Восемь спортсменов получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Во Всероссийской федерации плавания сообщили, что никто из россиян не пострадал, а пловчиха Юлия Ефимова назвала произошедшее случайностью.

В предпоследний день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу произошёл несчастный случай. В ночном клубе, расположенном недалеко от деревни, где проживают участники турнира, произошло обрушение перекрытия второго этажа. На данный момент сообщается о более чем 10 раненых и двух погибших. Информацию о происшествии подтвердила пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

«Нам сообщили, что ранним утром 27 июля в здании рядом с деревней спортсменов в Кванджу произошёл несчастный случай. В связи с тем, что на месте происшествия было несколько участников чемпионата мира, FINA пристально следит за развитием ситуации и готова принять все необходимые меры для оказания медицинской помощи», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Инцидент произошёл, когда в клубе проходила вечеринка по случаю окончания турнира по водному поло, на которой присутствовали почти 400 человек. Около 02:30 по местному времени внутренний балкон не выдержал тяжести толпы и обрушился на первый этаж. По свидетельствам очевидцев, многие посетители, в том числе спортсмены, попытались оказать помощь пострадавшим и вытащить их из-под завалов.

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«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пяти-шести метров. Кажется, мы упали на головы людей, которые были под нами. После этого люди стали выбегать из клуба. Очень переживали, когда считали, все ли из команды на месте», — рассказал капитан сборной Новой Зеландии по водному поло Мэтт Смолл в интервью ABC.

Восемь пострадавших — спортсмены сборных США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов. Все, кроме одного, являются представителями ватерпольных команд. Их жизни ничего не угрожает. На данный момент в больнице остаётся лишь голландка Мод Мегенс, получившая серьёзный порез руки.

Жертвами обрушения стали два местных жителя. Один из них скончался на месте, другой — спустя некоторое время вследствие полученных травм. При этом точное число пострадавших до сих пор уточняется.

«Это ужасная трагедия. Игроки мужской и женской команд отмечали победу на чемпионате мира, когда произошло обрушение. Наши сердца со всеми жертвами произошедшего и их семьями», — отметил директор ватерпольной сборной США Кристофер Рэмзи.

Последствия обрушения балкона в клубе Кванджу

© Yonhap via REUTERS

Пресс-служба Всероссийской федерации плавания подтвердила, что никто из отечественных атлетов не пострадал, так как они не принимали участие в вечеринке. Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков от лица команды выразил соболезнования жертвам несчастного случая.

«Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы. Мы выражаем соболезнования погибшим и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник», — цитирует Гайдукова ТАСС.

Многие российские спортсмены признались, что редко покидают пределы деревни, а свободное время предпочитают проводить в своих номерах. По словам Юлии Ефимовой, накануне завоевавшей золотую медаль на дистанции 200 м брассом, у большинства из них не остаётся времени для посещения клубов.

«Не то чтобы я опасаюсь. Бояться куда-то выйти — это бред. Другое дело, что времени у меня на всё это нет. Я, собственно, ещё нигде здесь не была. Как пожар или любое другое бедствие, это могло произойти где угодно. Это случайность», — уверена пловчиха.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит на оргкомитете мирового первенства.

«Судя по тому, что травмированы спортсмены сразу из шести стран, поход в этот клуб был заранее спланирован, организаторы должны были быть в курсе, куда ночью отправляются спортсмены. Им, очевидно, следовало обеспечить досуг участникам чемпионата мира там, где было бы не так многолюдно, как в этом заведении», — цитирует Свищёва РИА Новости.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. По предварительной версии, во время обрушения на балконе находились не менее 100 человек. При этом предполагается, что владельцы ночного клуба допустили ряд нарушений, стремясь расширить заведение, а перепланировка здания проходила без разрешения местных властей.

Нынешний чемпионат мира уже не раз подвергается критике со стороны спортсменов и команд. Так, несколько дней назад главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская пожаловалась на некачественное питание и плохую организацию.