Медали Гринёва и Васькиной, два выигранных полуфинала и дисквалификация Кинг: итоги 14-го дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу российские спортсмены выиграли ещё две медали. Пловец вольным стилем Владислав Гринёв занял третье место на дистанции 100 м, завоевав первую со времён Александра Попова награду в этой дисциплине. Также бронзовым призёром стала 16-летняя Дарья Васькина, выступившая в заплыве на 50 м на спине. Одним из главных событий дня стала дисквалификация американки Лилли Кинг на дистанции 200 м брассом, благодаря которой Юлии Ефимовой будет проще защитить титул чемпионки мира.

Долгожданная бронза Гринёва

Главным заплывом очередного дня ЧМ для российских болельщиков стал финал мужской стометровки кролем. Впервые за долгое время в сборной появился спортсмен, способный дотянуться до медалей в этой престижной дисциплине. 23-летний Владислав Гринёв на протяжении всего сезона демонстрировал потрясающие результаты, побил весной рекорд России, а в Кванджу выиграл серебро в эстафете и прошёл личные заплывы на уровне призовой тройки.

В финале Гринёв немного задержался на старте и первый бассейн преодолел с шестым временем. Но вторая половина дистанции удалась ему на славу. Дотянуться до американца Калеба Дрессела, защитившего титул чемпиона, и Кайла Чалмерса из Австралии было невозможно, но с остальными соперниками россиянин справился.

#Swimming - Men's 100m Free FINAL



The reigning champion Caeleb Dressel keeps the title in his hands! 👑 #FINAGwangju2019pic.twitter.com/9XTR9vjzlR — FINA (@fina1908) July 25, 2019

Гринёв стал бронзовым призёром, повторив свой полуфинальный результат в 47,82 секунды. До него последним россиянином, поднимавшимся на пьедестал почёта в кролевой стометровке, был Александр Попов. Случилось это в уже далёком 2003 году. После гонки Гринёв рассказал, как ему удалось выиграть первую личную медаль чемпионатов мира.

«В конце дистанции разозлился, постарался добавить и уже из последних сил финишировал. Доволен, что сумел пройти все старты стабильно. Начиная с полуфинала, плыл на максимуме, поскольку чемпионат мира — это не те соревнования, где можно экономить силы. Так можно вообще пролететь мимо всего. Дрессел явно спрогрессировал, проплыл быстрее, но так и я на месте оставаться не намерен», — сказал Гринёв РИА Новости.

Неожиданная медаль Васькиной

В женском плавании на спине на чемпионате мира зажглась новая звезда. Дарью Васькину любители плавания узнали в прошлом году благодаря многочисленным успехам на юниорском уровне. Через несколько лет она должна была заявить о себе и на взрослых соревнованиях, но 16-летняя спортсменка долго ждать не стала. Уже в Кванджу она впервые поднялась на пьедестал почёта мирового первенства.

После того как Васькина заняла восьмое место на дистанции 100 м, она приняла участие и в заплывах вдвое короче. В спринтерском полуфинале спортсменка снова показала восьмой результат, но от первой позиции её отделили ничтожные 0,17 секунды, а от виртуальной призовой тройки — всего семь сотых. Все участницы финала могли претендовать на медали, и Васькина не была исключением.

В решающем заплыве россиянка все 50 м была в числе лидеров и удачно вошла в касание. Тут же табло показало: ей покорилась бронзовая награда. Васькина проплыла дистанцию за 27,51 секунды, уступив всего две сотых юниорскому рекорду мира. Победу одержала американка Оливия Смолига, а серебро выиграла предыдущая чемпионка мира Этьене Медейрос из Бразилии — россиянка проиграла им 0,17 и 0,11 секунды. После награждения она призналась, что сама не ожидала медали.

«В принципе, в этом финале была готова ко всему, кроме медали. Вчера я себя чувствовала не лучше, чем в другие дни. Усталость уже накопилась, нужно всё это сбрасывать себя. Чувствовалась нехватка опыта на 100 м, на 50 м этого было поменьше, но волнение оставалось. Осознания происходящего не было такого, как должно», — рассказала Васькина.

Успех спортсменки позволил сборной России выйти на третье место по количеству медалей чемпионата мира в плавании и обойти команду Китая. Награда 16-летней спортсменки стала уже седьмой.

#SWIMMING - Women's 50m BACK FINAL @OliviaSmoliga brings back the title to USA after 12 years!

🇧🇷 Etiene Medeiros is SILVER

🇷🇺 Daria Vaskina is BRONZE#FINAGwangju2019pic.twitter.com/ZIgSij2A1G — FINA (@fina1908) July 25, 2019

Два финала без наград

В двух других женских финалах россиянки тоже участвовали, однако шансы на медали там были более скромными. В заплыве на 200 м баттерфляем, открывавшем вечернюю сессию, на первую дорожку вышла Светлана Чимрова. Она была лидером до первого поворота, после чего борьбу за золото повели американки Хали Фликингер и Кэти Дработ.

В этом виде пловчихи из США дольше всего не одерживали побед на чемпионатах мира — с 1991 года, когда лучшей стала Саммер Сандерс. Но их неудачная серия не прервалась. На последнем бассейне из-за спин соперниц выскочила венгерка Богларка Капаш, которая раньше специализировалась на длинном кроле. Американки остались с серебром и бронзой.

#Swimming - Women's 200m Butterfly FINAL

Boglarka KAPAS is the new World Champion!!

🥈 @Hali_Flickinger 🇺🇸

🥉 @katiedrabot 🇺🇸



This if the first ever Gold Medal for Hungary in this event!#FINAGwangju2019pic.twitter.com/TixPvcFcaf — FINA (@fina1908) July 25, 2019

Чимрова заняла седьмое место, что стало лучшим в истории результатом для российских спортсменок на данной дистанции. Выступить ещё удачней ей помешали вчерашние нагрузки — накануне спортсменка трижды выходила на старт, проплыв с полной выкладкой в сумме 500 м.

Закрывалась соревновательная программа дня женской эстафетой 4 x 200 м вольным стилем. Утром россиянки вышли в финал с третьим результатом, но такой итог не должен был вводить в заблуждение — главные плавательные державы имели в запасе сразу несколько звёзд, в то время как у российской команды запас прочности был ограниченным.

В финале борьбу за золото повели сборные США, за которую после болезни выступила Кэти Ледекки, и Австралии. Американкам удалось отыграть огромный задел, созданный на первом этапе Ариарн Титмус, но занять первое место они так и не смогли. Австралийские пловчихи впервые в истории отпраздновали победу в этой эстафете, попутно побив мировой рекорд китаянок, установленный в 2009 году.

#SWIMMING - Women's 4x200 Free Relay FINAL



Australia claimed the Gold Medal and a new WR for the Women's 4x200 Free Relay!



🥈 USA

🥉 CANADA#FINAGwangju2019#FINAWorldspic.twitter.com/oGCjnZ3PEI — FINA (@fina1908) July 25, 2019

Россиянки Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина и Вероника Андрусенко пришли к финишу пятыми. В финале они улучшили рекорд страны, который был установлен на прошлом чемпионате мира. Заодно девушки обзавелись квотой для участия в Олимпийских играх в Токио.

Историческое поражение США

В единственном финале пятого дня, в котором российские спортсмены не участвовали, разыгрывались медали в мужском комплексном плавании на 200 м. С 2003 года американцы никому не позволяли забрать золото в этой дисциплине — три победы подряд одерживал Майкл Фелпс, затем четырежды был лучшим Райан Лохте, а действующим чемпионом являлся Чейз Калиш. Но теперь эта впечатляющая серия прервана.

В Кванджу спор за золото повели японец Даия Сэто и швейцарец Жереми Депланш. Калиш тоже участвовал в финале, но быстро сдал чемпионские полномочия. На последнем кролевом этапе Сэто выиграл считаные сантиметры у своего ближайшего соперника и стал трёхкратным чемпионом мира — раньше он побеждал только на дистанции 400 м в комплексе. Депланш довольствовался серебром, но зато он стал вторым в истории швейцарцем, завоевавшим медаль в плавании после Дано Хальзалла в 1986 году. Калиш приплыл к финишу третьим.

Japan atop the podium thanks to Daiya Seto who took out the Men’s 200m Individual Medley to secure his sixth World Championship medal in total and third gold. #Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/bzmT1SndUW — FINA (@fina1908) July 25, 2019

Дисквалификация Кинг

Какими бы захватывающими ни были вечерние финалы, одно из главных событий дня произошло ещё утром. Американка Лилли Кинг, главный претендент на медали в плавании брассом, была дисквалифицирована по итогам предварительных заплывов на дистанции 200 м. Судьи заметили, что на одном из поворотов она не коснулась бортика двумя руками одновременно, что запрещено правилами.

Результат пловчихи был аннулирован, но американская сторона подала протест на решение судей. В течение нескольких часов Международная федерация плавания обсуждала возникшую ситуацию и всё-таки решила оставить дисквалификацию Кинг в силе. Таким образом, соревнования лишились одной из своих главных фавориток.

И этим вполне может воспользоваться Юлия Ефимова, чтобы защитить титул чемпионки мира. Выступив вполсилы в предварительном заплыве, в полуфинале она уже полностью раскрылась. Россиянка преодолела дистанцию за 2:21,20, опередив почти на две секунды всех соперниц, кроме южноафриканки Татьяны Шунмакер, которая отстала от Ефимовой 0,59 секунды.

Надежды на Рылова и Чупкова

С лучшим результатом в финал вышел и действующий чемпион в плавании на 200 м на спине Евгений Рылов. При этом в своём заплыве у россиянина фактически не было конкурентов, поэтому он заметно сдерживал себя, когда проходил дистанцию. Рылов остановил секундомер на отметке 1:55,48 — в споре с американцем Райаном Мёрфи, который выиграл другой полуфинальный заплыв, россиянин определённо будет быстрее.

На лучшее время дня шёл и брассист Антон Чупков, которому тоже скоро защищать чемпионский титул на 200-метровке. В полуфинале он проплыл за фантастические 2:06,83 — этот результат стал и новым рекордом Европы, и новым рекордом соревнований. Правда, второе достижение россиянина продержалось всего несколько минут. Следом свой заплыв провёл австралиец Мэттью Уилсон, и он полностью повторил мировой рекорд японца Иппэя Ватанабэ — 2:06,67. Остальные пловцы к таким показателям не смогли подобраться и близко.

The semifinals of the Men’s 200m Breaststroke saw a World Record ⏱equaled by 20-year old Aussie, Matthew Wilson who topped qualification with a time of 2:06.67 matching Japan’s Ippei Watanabe, who also made the final. #Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/mXgn1CQJcE — FINA (@fina1908) July 25, 2019

Единственной дисциплиной, в которой никто из отечественных пловцов не прошёл в финал, стали женские 100 м вольным стилем. Мария Каменева претендовала на то, чтобы стать первой за четверть века россиянкой в восьмёрке сильнейших, и, чтобы этого добиться, 20-летняя спортсменка приложила максимум усилий в полуфинале. В своём заплыве она побила рекорд России, который ей же и принадлежал, преодолев дистанцию за 53,45 секунды. Однако это позволило занять только 10-е место.