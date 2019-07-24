Два четвёртых места россиян, побитый рекорд Фелпса и достижение Пеллегрини: итоги 13-го дня ЧМ по водным видам спорта

На ЧМ по водным видам спорта в Кванджу завершился 13-й соревновательный день. Российские пловцы дважды остановились в шаге от медалей. Кирилл Пригода занял четвёртое место в заплыве на 50 м брассом, затем такой же результат он показал вместе с Евгением Рыловым, Светланой Чимровой и Марией Каменевой в комбинированной смешанной эстафете на 4x100 м. В финале на дистанции 200 м баттерфляем 19-летний венгр Криштоф Милак побил мировой рекорд Майкла Фелпса, а Федерика Пеллегрини завоевала восьмую подряд медаль на дистанции 200 м вольным стилем, став чемпионкой мира.

Без медали в эстафете

В 13-й день ЧМ по водным видам спорта главные надежды российских болельщиков были связаны со смешанной комбинированной эстафетой по плаванию — относительно молодым видом программы, в котором дистанцию 4x100 м должны проплыть две девушки и двое мужчин. При этом каждая команда сама выбирает, как распределить между ними все стили плавания.

В предварительных заплывах сборную России представляли Дарья Васькина, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Мария Каменева. Им удалось проплыть за 3:43,30 и показать общее третье время вслед за пловцами из США и Австралии, которые поберегли многих лидеров до финала. Четвёртый результат показала сборная Великобритании, за которую не плыл рекордсмен мира в плавании брассом Адам Пити. С ним в составе британцы превращались в ещё одну команду, претендующую на медали.

К финалу тренерский штаб россиян обновил квартет наполовину. Последний этап остался за Каменевой — сильнейшие команды всегда доверяют кроль девушкам. Брасс тоже вновь достался Пригоде, так как самый медленный стиль плавания предпочтительнее доверять мужчинам. Изменения коснулись кроля на спине и баттерфляя — открывать эстафету должен был вице-чемпион в плавании на 100 м Евгений Рылов, а третий этап был доверен Светлане Чимровой. Пригоде и Чимровой приходилось плыть после своих личных заплывов, которые тоже проходили в вечерней сессии.

Американцев в финале представляли Райан Мёрфи, Лилли Кинг, Калеб Дрессел и Симона Мануэль — каждый из них хоть раз выигрывал Олимпийские игры или чемпионат мира в своём стиле. Состав австралийцев был поскромнее — из него выпадал брассист Мэттью Уилсон, но оставались призёры нынешних соревнований Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл и Митч Ларкин. Британцы целиком и полностью полагались на Адама Пити и специалиста в баттерфляе Джеймса Гая.

В решающем заплыве Рылов сразу захватил лидерство для российской команды. Он проплыл свой этап за фантастические 51,97 секунды — накануне такой результат, уступающий всего 12 сотых мировому рекорду, принёс бы ему личное золото. Отлично отработал и Пригода, проплывший брассом за 58,22 секунды — лучше на этом чемпионате мира был только Пити. По итогам половины эстафеты россияне уверенно шли на первом месте.

Чимрова проплыла на третьем этапе по своему графику, но бороться с Маккеон и тем более с Дресселом и Гаем ей уже не удавалось. На последнем этапе россияне стали претендовать только на бронзу, которую Каменева должна была добыть в дуэли с британкой Фреей Андерсон. Уроженке Оренбурга не хватило всего одной десятой секунды, чтобы догнать 18-летнюю соперницу. Россияне заняли четвёртое место, а победу сенсационно одержали австралийцы, оставившие позади американцев.

First GOLD for Team Australia in the relatively new event - added in 2015 - Mixed 4x100m Medley Relay! CONGRATS!! 🏊‍♂️🏊‍♀️

🥇 Australia 🇦🇺

🥈 USA 🇺🇸

🥉 Great Britain 🇬🇧#FINAGwangju2019#FINAworlds@SwimmingAUSpic.twitter.com/f8jOfRXqDd — FINA (@fina1908) 24 июля 2019 г.

Четвёртое место Пригоды

Для Пригоды это была уже вторая за день упущенная медаль. Перед эстафетой он принял участие в финале на 50 м брассом, в который попал только после победы над Тобиасом Бьергом из Дании в дополнительном заплыве.

Финал Кирилл начал очень мощно — некоторое время он плыл наравне с неподражаемым Адамом Пити, который уже несколько лет никому не проигрывает в своём стиле плавания. На второй половине дистанции британец всё-таки вырвался вперёд и поспешил к рекордной для брассистов шестой золотой медали чемпионатов мира. У россиянина всё ещё оставался шанс на медаль, хотя соперников рядом с ним было очень много.

В итоге российского пловца обогнали сразу два бразильца — Фелипе Лима и Жоао Гомеш. От серебра Пригоду отделили всего шесть сотых секунды, а от бронзы — только три. Утешением для него стал рекорд России, который теперь равняется 26,72 секунды.

Сунь Ян без скандала

С самой большой опаской организаторы чемпионата мира ожидали розыгрыш медалей в мужском заплыве на 800 м кролем. В этой гонке должен был участвовать Сунь Ян, которого другие пловцы уже дважды бойкотировали после его побед на других дистанциях. Если бы китайский спортсмен выиграл свою третью медаль, то высока была бы вероятность того, что на церемонии награждения произошёл бы очередной демарш. Даже можно было предположить, кто бы его возглавил — итальянец Грегорио Пальтриньери известен своей дружбой с Маком Хортоном, который первым на этом чемпионате мира проигнорировал Сунь Яна.

Однако никаких эксцессов ни во время гонки, ни после неё не произошло. Хотя Сунь Ян трижды выигрывал чемпионат мира на 800-метровке, в последнее время он выступает не слишком успешно в стайерских дистанциях. В предварительном раунде он стал только восьмым и в финале прибавить не смог. Китаец занял лишь шестое место.

Победу в новой олимпийской дисциплине одержал как раз Пальтриньери, установивший новый рекорд Европы — 7:39,27. Итальянец стал первым в истории пловцом, который на одном чемпионате мира выиграл медали и на открытой воде, и в бассейне. Ранее он занял второе место в эстафете на 5 км.

Italy’s Gregorio Paltrinieri has already assured himself a place in the swimming hall of fame. Today he was at it again, in the 800m and grabbed a European Record in the process. Watch live! 💻https://t.co/bEozhdW5qV#Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/uiRQCyQZ7X — FINA (@fina1908) 24 июля 2019 г.

Мировой рекорд в 19 лет

Мировому рекорду Майкла Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем не хватило всего лишь пяти дней, чтобы отпраздновать своё десятилетие. Одно из самых старых достижений в плавании пало под натиском 19-летнего венгра Криштофа Милака.

Ещё в полуфинале стало ясно, что вундеркинд не упустит золото в этом виде программы. У всех своих соперников он выиграл не меньше двух секунд. Но едва ли кто-то предполагал, что в финале Милак заодно улучшит рекорд, установленный ещё в эпоху гидрокостюмов. После сотни метров он приблизился к виртуальной черте, следовавшей по графику Фелпса, и затем с каждым гребком стал её опережать. Последний бассейн он выплыл из 30 секунд — для длинного баттерфляя это уже несомненный успех.

В итоге Милак первым в истории выплыл из 1:51 и остановил секундомер на отметке 1:50,73. Рекорд Фелпса, который был у него восьмым по счёту на этой дистанции, равнялся 1:51,51. Теперь в личных дисциплинах у американца осталось всего два рекорда на 100-метровке баттерфляем и 400 м комплексным плаванием.

Проигрыш соперников исчислялся целыми секундами. Серебряным призёром стал японец Дайя Сэто. Бронзу выиграл южноафриканец Чад ле Кло — с 2012 года он не упускает медалей в 200-метровом баттерфляе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! 💪👑#Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3 — FINA (@fina1908) 24 июля 2019 г.

Восемь медалей Пеллегрини подряд

Ещё более впечатляющая коллекция наград в одной и той же дисциплине теперь принадлежит итальянке Федерике Пеллегрини. 15 лет назад она стала серебряным призёром Олимпийских игр в заплыве на 200 м вольным стилем, а спустя год стала вице-чемпионкой мира. С тех пор каждый нечётный год Пеллегрини обязательно оказывалась в тройке лучших на своей любимой дистанции.

В Кванджу двери на пьедестал почёта 30-летней пловчихе открылись после отказа целого ряда сильных участниц, хотя совсем без соперниц Пеллегрини не осталась. В финальном заплыве она некоторое время находилась за спинами канадки Пенни Олексяк, шведки Сары Шёстрём и восходящей звезды из Австралии Ариарн Титмус.

После заключительного разворота Пеллегрини выдала фантастический финиш и стала шестикратной чемпионкой мира. Это золото стало для неё восьмой медалью на 200-метровке — ни одной спортсменке в истории не удавалось так долго держаться на столь высоком уровне. Второе место заняла Титмус, которой было всего четыре года, когда серия Пеллегрини началась. Шёстрём стала бронзовым призёром, потерпев уже второе поражение на этом чемпионате мира.

What a day so far for 🇮🇹 as World Record holder Federica Pellegrini makes it two gold medals 🥇🥇 from two for the Southern European nation as she takes out the Women’s 200m Freestyle in 1:54.22 #Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/D5mXpHSus1 — FINA (@fina1908) 24 июля 2019 г.

Минус Морозов, плюс Гринёв

В мужском плавании на 100 м вольным стилем сборная России сразу же понесла незапланированную потерю. Владимир Морозов провалил предварительный этап, не сумев выплыть из 49 секунд. Он занял только 24-е место и не попал в полуфинал. В недавней эстафете ему удалось проплыть дистанцию за 47,62 секунды, но в личном виде Морозов в очередной раз оказался без медали. Такой результат сильно удивил самого спортсмена.

«По ощущениям плыл на 48,00. Странно. Потом табло заглючило, время не показало. Я стоял, ждал секунд пять, пока высветится время на табло. Эта «сотня» никогда у меня не получалась, будем готовиться к «полтиннику». В эстафете ощущения на сотне были лучше, и время гораздо лучше, но там был финал, на секунду быстрее, а с утра всё-таки ощущения совсем другие», — сказал Морозов РИА Новости.

Также по теме Серебро Костина, лучшее время Ефимовой и поражение ватерполисток: итоги 11-го дня ЧМ по водным видам спорта В Южной Корее завершился 11-й день чемпионата мира по водным видам спорта. Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции...

Но зато борьбу продолжает Владислав Гринёв. Этой весной он из крепкого эстафетчика превратился в одного из претендентов на личные медали, побив рекорд России на дистанции 100 м. Свои притязания он тут же подтвердил в Кванджу, проплыв в предварительном раунде за 47,92 секунды. Лучше 23-летнего пловца был только американец Калеб Дрессел.

В полуфинале Гринёв ещё улучшил свой результат, сбросив одну десятую секунды. Но при этом свои мускулы показали и другие соперники. Быстрее россиянина дистанцию преодолели не только Дрессел, но и австралиец Кайл Чалмерс и бразилец Марсело Кьеригини. Гринёв прошёл в финал, который состоится 25 июля, с четвёртым результатом.

Исторический финал Чимровой

В финальные заплывы по итогам вечерней сессии пробились ещё два российских спортсмена. Светлана Чимрова перед участием в эстафете успела выступить в полуфинале 200-метровки баттерфляем, в который она пробилась с четвёртым утренним временем. Во второй раз она проплыла дистанцию чуть хуже, но этого хватило ей для того, чтобы оказаться в восьмёрке лучших — ни одной россиянке за всю историю проведения чемпионатов мира такое не удавалось.

Продолжит борьбу за медали и 16-летняя Дарья Васькина, специализирующаяся на плавании на спине. Она пробилась в финал на дистанции 50 метров с восьмым результатом. Всего две сотые секунды дебютантка чемпионатов мира выиграла у опытной Анастасии Фесиковой, побеждавшей в этой дисциплине восемь лет назад.

В комплексном плавании на 200 м Андрею Жилкину удалось стать первым за 12 лет россиянином, который пробился в полуфинал на этой дистанции. При этом в предварительном заплыве он занял достаточно высокое седьмое место, позволявшее надеяться на продолжение борьбы. Вечером 24-летний пловец улучшил своё время и заодно побил рекорд России, но теперь этого хватило только для девятого места.