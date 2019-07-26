Мировой рекорд Чупкова, шестое золото Ефимовой и защита титула Рылова: итоги 15-го дня ЧМ по водным видам спорта

В южнокорейским Кванджу завершился 15-й соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта. Российские пловцы завоевали сразу три золотых и одну серебряную награды. Юлия Ефимова первенствовала на дистанции 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой планеты. Антон Чупков установил новый мировой рекорд на той же дистанции у мужчин. Евгений Рылов защитил титул в плавании на спине на 200 м. А мужская четвёрка пришла к финишу второй в эстафете 4x200 м вольным стилем, совсем немного уступив Австралии.

Победа Ефимовой без главной соперницы

Пятница обещала стать для России запоминающимся днём на чемпионате мира в Кванджу, ведь за победу собирались побороться сразу трое отечественных пловцов — Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков. Всем им предстояло защищать золото, добытое два года назад в Будапеште.

Особенно болельщики ждали победы от опытной Ефимовой на её коронной дистанции 200 м брассом. Тем более, что сразу после квалификации была дисквалифицирована главная соперница Юлии американка Лили Кинг.

В результате россиянке не просто удалось одержать победу, но и оставить соперниц далеко позади. Начала призёр Олимпийских игр традиционно неспешно, но уже после первой половины дистанции вырвалась вперёд. А за 50 м до финиша Ефимова опережала ближайших преследовательниц на две секунды.

На финише Юлия показала результат 2:20,17 минуты. Целых 2,35 секунды ей уступила занявшая второе место южноафриканка Татьяна Шонмэйкер и 2,73 — бронзовая призёрка канадки Сидней Пикрэм.

Таким образом, Ефимовой удалось защитить золото первенства планеты в данном виде и стать шестикратной чемпионкой мира.

«Перед финалом чувствовала волнение, потому что накануне я плыла очень быстро и ощущала усталость. Возникали переживания насчёт того, что девчонки сегодня окажутся быстрее. Время хорошее, я довольна. Единственное, в борьбе всегда интереснее, могла бы проплыть ещё быстрее, но на самом деле сделала всё, что было в моих силах», — прокомментировала свой успех россиянка.

👑👑👑 She steps onto the podium as WORLD CHAMPION for the 3rd time!

▶️2013

▶️2017

▶️ and tonight!

Yuliya Efimova representing Russia is the new champion of the 200m Breaststroke! CONGRATS!!#FINAGwangju2019#FINAworldspic.twitter.com/Qdad13kUpY — FINA (@fina1908) July 26, 2019

Победа Рылова над олимпийским чемпионом

Следом защитить чемпионский титул на дистанции 200 метров на спине сумел и Рылов. Главным соперником Евгения был действующий олимпийский чемпион из США Райан Мёрфи, но россиянин всё же оказался сильнее. По сути, всю дистанцию Евгений спокойно держался первым и не позволял соперникам по-настоящему приблизиться к себе.

За 50 м до финиша Рылов опережал Мёрфи почти на полсекунды, но тот не желал сдаваться и боролся до конца. Несмотря на это на финише американец уступил россиянину уже 0,72 секунды. Третьим стал представитель Великобритании Люк Гринбэнк. Новую серию сражения между Рыловым и Мёрфи болельщики увидят на Олимпийских играх в Токио. При этом сам Евгений остался не слишком доволен своим результатом.

«Надеялся, что буду побыстрее, не всё получилось. Посмотрим, что скажет тренер, я сам пока не знаю, либо перенервничал, либо лучше подготовился на 100 м, чем на 200 м. Золото? Главное — прогресс, а медали сами придут», — посетовал двукратный чемпион планеты.

Невероятный камбэк от Чупкова

Золотой хет-трик России помог оформить Чупков. Однако Антон в отличие от Ефимовой и Рылова всерьёз потрепал нервы болельщикам на дистанции 200 м брассом. Действующий чемпион начал очень неспешно и на первом развороте занимал последнее восьмое место, при этом лидерство захватил австралиец Мэттью Уилсон.

К экватору дистанции по-большому счёту ничего не изменилось. Антон по-прежнему шёл последним, и это уже пугало. Лишь за 50 метров до финиша Чупков, наконец, включился и начал работать на максимуме. Сперва он в несколько гребков переместился с восьмой строчки на пятую.

А на последней части дистанции россиянин и вовсе сотворил привычное для себя чудо. Наращивая скорость и уменьшая амплитуду гребков, он оставил за спиной всех соперников, в том числе Уилсона. Мэттью до последнего пытался бороться с Чупковым, но в концовке сдался.

Антон в результате не только одержал невероятную победу, но и установил новый мировой рекорд — 2:06,12. О таком после первой половины дистанции российские болельщики не могли и помыслить.

🚨🚨🚨🚨 3rd medal of the night for Russia squad! CONGRATS guys! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

This time including a World Record set by Anton Chupkov in the Men's 200m Breaststroke, who also revalidates his title!! 🥳🥳🥳 WR time of 2:06.12!! ⏱️#FINAGwangju2019pic.twitter.com/sDAlmsVq9y — FINA (@fina1908) July 26, 2019

Серебро россиян в эстафете

Серебряную медаль в этот более чем успешный для российских пловцов день завоевали мужчины в эстафете 4x200 м вольным стилем. Собственно, отечественная четвёрка изначально претендовала на подиум вместе с Австралией, США, Великобританией и Италией.

Упорная борьба за награды шла до последних метров дистанции между пятёркой команд, и россияне в ней не затерялись. На первом этапе Михаил Довгалюк выступил неплохо и передал эстафету Михаилу Вековищеву третьим.

В свою очередь уроженец Обнинска начал очень мощно и даже выбился в лидеры. Но сил молодого пловца хватило только на половину дистанции, и финишировал в итоге он лишь четвёртым. К счастью, исправить ситуацию удалось Александру Красных, который вытащил Россию на второе место. При этом лидерство захватила Австралия.

А Мартин Малютин на последнем этапе сохранил завоёванные позиции в непростой борьбе с американцем и итальянцем. Победу же всё-таки одержали австралийцы, которые побили рекорд Океании. Россияне же на втором чемпионате мира подряд увезут домой серебро в этом виде.

When you are waiting on your teammate to bring the GOLD home! 😎😎😎

Winners of the Men's 4x200m Freestyle Relay! Well done, guys!

🥇 Australia 🇦🇺

🥈 Russia 🇷🇺

🥉 USA 🇺🇸#FINAGwangju2019@DolphinsAUS@SwimmingAUS@USASwimmingpic.twitter.com/SszGeVNGVm — FINA (@fina1908) July 26, 2019

Второе золото для Мануэль без россиянок в финале

В единственном пятничном финале, в котором не были представлены отечественные пловцы, женщины решали судьбу медалей на дистанции 100 м вольным стилем. Причём Марии Каменевой для того, чтобы пробиться в решающий заплыв, не хватило совсем немного — с десятым результатом и новым рекордом России она вынуждена была завершить выступления в данном виде.

А главными фаворитками в битве за медали были титулованная шведка Сара Шестрём, действующая чемпионка мира Симона Мануэль и двукратная олимпийская чемпионка Кейт Кэмпбелл.

В результате лидерство с первых метров дистанции захватила именно Мануэль. Лидировала американка и после первой половины. Казалось, что на второй соперницы всё же обгонят Симону, плывшую по неудобной первой дорожке, но ей удалось сохранить за собой первое место и защитить чемпионский титул. Параллельно представительница США установила новый рекорд страны — 52,04 секунды. Серебро досталось Кэмпбелл, а бронза — Шестрём.

Пятое место ватерполисток

Женская сборная России по водному поло завершила чемпионат мира на пятом месте. В четвертьфинале отечественная дружина уступила Австралии, но в дополнительном матче оказалась сильнее итальянок — 10:9. После первой половины поединка россиянки уступали — 4:5, но в третьей четверти забросили в ворота соперниц сразу пять мячей, что и предопределило исход противостояния. Таким образом, команде удалось взять у Италии реванш за поражение в полуфинале Олимпийских игр три года назад.

Золото же в итоге ожидаемо завоевали олимпийские чемпионки из США, которые в финале не оставили шансов Испании — 11:6 и в третий раз подряд одержали победу на первенстве планеты. Бронза досталась обидчицам россиянок австралийкам. В матче за третье место они оказались сильнее Венгрии — 10:9.

Два мировых рекорда в полуфиналах и рекорд России Минакова

Состоялись в Кванджу и квалификационные заплывы на других дистанциях. В основной массе они сложились для россиян удачно.

В полуфинале на дистанции 100 м баттерфляем неожиданно был установлен новый мировой рекорд. Молодой американский талант Калеб Дрессел не стал беречь силы и сразу на 0,32 секунды обновил предыдущее достижение великого Майкла Фелпса, которое держалось 10 лет. Новый рекорд — 49,50 секунды.

Порадовал болельщиков и 17-летний россиянин Андрей Минаков. Он показал второй результат (50,94) и установил новый рекорд России. При этом отечественному пловцу совсем немного не хватило для того, чтобы переписать мировой юниорский рекорд.

Но на этом спортсмены не остановились и продолжили переписывать историю уже в квалификации. Следом на дистанции 200 м на спине у женщин новое планетарное достижение покорилось Реган Смит — 2:03,35. А вот молодой россиянке Анастасии Авдеевой, к сожалению, пробиться в финал не удалось. С десятым результатом (2:09,78) она завершила выступление на турнире.

А Дрессел вслед за триумфальным выступлением на 100 м баттерфляем выиграл и полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. Удалось пробиться в финал в данном виде и призёру Олимпийских игр Владимиру Морозову. В своём заплыве он уступил только Дресселу и показал пятый результат (21,65).

Наконец, в последнем полуфинальном заплыве дня обидную неудачу в спринте баттерфляем потерпела Арина Суркова. С результатом 26,06 ей не хватило всего 0,1 секунды для того, чтобы пробиться в решающий заплыв.