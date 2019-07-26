Пловец Рылов победил на дистанции 200 метров на спине на ЧМ
Россиянин Евгений Рылов выиграл заплыв на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
- РИА Новости
Российский спортсмен финишировал за одну минуту и 53,40 секунды.
Вторым стал трёхкратный олимпийский чемпион американец Райан Мёрфи. Тройку лучших замкнул британец Люк Гринбэнк.
Ранее Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧМ.
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