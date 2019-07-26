Пловец Рылов победил на дистанции 200 метров на спине на ЧМ

Короткая ссылка
Россиянин Евгений Рылов выиграл заплыв на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Пловец Рылов победил на дистанции 200 метров на спине на ЧМ
  • РИА Новости

Российский спортсмен финишировал за одну минуту и 53,40 секунды.

Вторым стал трёхкратный олимпийский чемпион американец Райан Мёрфи. Тройку лучших замкнул британец Люк Гринбэнк.

Ранее Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить