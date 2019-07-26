Пловец Рылов победил на дистанции 200 метров на спине на ЧМ

Россиянин Евгений Рылов выиграл заплыв на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

РИА Новости

Российский спортсмен финишировал за одну минуту и 53,40 секунды. Вторым стал трёхкратный олимпийский чемпион американец Райан Мёрфи. Тройку лучших замкнул британец Люк Гринбэнк. Ранее Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧМ.