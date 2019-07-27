Ефимова считает случайностью обрушение клуба в Кванджу

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Россиянка Юлия Ефимова, выступающая на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, назвала случайностью обрушение здания ночного клуба в городе.
Ефимова считает случайностью обрушение клуба в Кванджу
  • Reuters

«Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти —это бред. У меня нет на всё это времени. Как и пожар или любое другое бедствие, это могло произойти где угодно. Это случайность», — цитирует спортсменку РИА Новости.

На чемпионате мира по водным видам спорта Ефимова завоевала золотую медаль в заплыве на 200 м брассом.

Ранее сообщалось, что участники ЧМ по водным видам спорта пострадали при обрушении ночного клуба в Кванджу.

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