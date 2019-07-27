Участники ЧМ по водным видам спорта пострадали при обрушении ночного клуба в Кванджу

Короткая ссылка
Восемь спортсменов, принимающих участие в чемпионате мира по водным видам спорта, получили травмы в результате обрушения верхнего этажа ночного клуба в южнокорейском Кванджу.

Как сообщает «Рёнхап», в 02:30 по местному времени в одном из клубов города Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, произошло обрушение верхнего этажа. В результате инцидента погибли два гражданина Южной Кореи, ещё 17 человек получили повреждения. В частности, незначительные травмы получили восемь спортсменов, принимающих участие в чемпионате мира: трое граждан США, двое новозеландцев и по одному представителю Нидерландов, Италии и Бразилии. Все, за исключением последнего, представляют водное поло.

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила факт произошедшего и заявила, что тщательно следит за ситуацией. «FINA глубоко сожалеет о случившемся, выражая свои наилучшие пожелания пострадавшим», — сказано в заявлении организации.

Ранее были подведены итоги 15-го дня ЧМ по водным видам спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить