Покровская раскритиковала организацию ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее
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«Кормежка в Корее — ужас. Организация в Корее не то что оставляет желать лучшего... Это ничего не сказать. Организация никакая», — приводит слова Покровской РИА Новости.
Он также отметила, что лучшая организация соревнований на её памяти была в России.
На ЧМ в Кванджу национальная команда по синхронному плаванию завоевала девять золотых медалей.
Ранее сообщалось, что пловцу Пригоде не хватило 0,03 секунды до третьего места на дистанции 50 м брассом на ЧМ.