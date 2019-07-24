Покровская раскритиковала организацию ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее

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Вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) и главный тренер национальной сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила организацию чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Покровская раскритиковала организацию ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее
  • © Bernd Thissen/dpa
  • globallookpress.com

«Кормежка в Корее — ужас. Организация в Корее не то что оставляет желать лучшего... Это ничего не сказать. Организация никакая», — приводит слова Покровской РИА Новости.

Он также отметила, что лучшая организация соревнований на её памяти была в России. 

На ЧМ в Кванджу национальная команда по синхронному плаванию завоевала девять золотых медалей.

Ранее сообщалось, что пловцу Пригоде не хватило 0,03 секунды до третьего места на дистанции 50 м брассом на ЧМ.

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