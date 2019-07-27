Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе
- Reuters
«С большой грустью и душевной болью я была вынуждена покинуть чемпионат мира из-за обнаружения в моей допинг-пробе запрещённого вещества. Я не принимала его осознанно. Сейчас идёт расследование, я и моя команда делаем всё возможное, чтобы узнать, когда и как это вещество попало в мой организм. Буду благодарна, если вы будете уважать мою личную жизнь, так как мне сейчас трудно справиться с этим», — написала спортсменка в Instagram.
Джек является дважды серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионатов мира по водным видам спорта.
Ранее сообщалось, что одна ватерполистка находится в больнице после обрушения ночного клуба в Кванджу.