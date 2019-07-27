Одна ватерполистка находится в больнице после обрушения ночного клуба в Кванджу

Одна из пострадавших спортсменок в результате обрушения этажа в ночном клубе города Кванджу остаётся в больнице.

«Большая часть спортсменов, находившихся в клубе во время инцидента, благополучно вернулись в деревню после осмотра в больнице. Речь идёт о восьми спортсменах, семеро из которых получили незначительные травмы. Один остается в больнице для дальнейшего лечения из-за незначительной операцией по поводу травмы ноги», — цитирует ТАСС заявление Международной федерации плавания (FINA).

В результате обрушения верхнего этапа ночного клуба в южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, пострадало восемь ватерполистов из разных стран.

Ранее Ефимова назвала случайностью обрушение клуба в Кванджу.