Медвежья услуга: в Австралии дисквалифицировали слабовидящего спортсмена, чей проводник был уличён в применении допинга

В Австралии произошёл необычный допинговый скандал. Результаты паралимпийца Джеррарда Госенса были аннулированы из-за того, что его проводника Стивена Томпсона уличили в применении допинга во время соревнований по триатлону. Спортсмен с нарушениями зрения опасается, что этот случай может негативно сказаться на его шансах пройти отбор на Паралимпийские игры в Токио.

В сфере борьбы с допингом иногда происходят весьма любопытные истории, отношение к которым не может быть однозначным. Один из таких случаев произошёл с австралийским триатлонистом Стивеном Томпсоном, чья дисквалификация привела к тому, что наказанию подвергся и другой, ни в чём не повинный атлет.

Томпсон — спортсмен-любитель и автор блога о триатлоне, в котором он иногда публиковал интервью с другими известными атлетами. В прошлом сентябре он принял участие в гранд-финале Мировой серии в австралийском Голд-Косте. В рамках этого события проходили не только соревнования элиты, но и разыгрывались медали среди молодёжи, паралимпийцев и множества старших возрастных категорий. Томпсон заявился на спринтерскую гонку среди спортсменов от 35 до 39 лет. Для него это был первый и последний старт в соревнованиях под эгидой Международного союза триатлона (ITU).

Томпсон неплохо себя проявил и занял второе место. Проплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 5 км быстрее него смог только британец Джеймс Уилсон. Спустя два дня австралиец вновь вышел на старт, но уже не один. Он вызвался стать проводником паралимпийца с нарушением зрения Джеррарда Госенса, который ранее три раза был участником Паралимпийских игр. Вместе они заняли десятое место.

Однако через два месяца Томпсон получил уведомление о временном отстранении. Его допинг-проба на ЭПО оказалась положительной. Полгода спустя расследование в отношении триатлониста-любителя было завершено. Он получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которая закончится 19 декабря 2022 года.

Госенс же положительных допинг-проб не сдавал. Однако ITU применила санкции и к паралимпийцу. Его результат в гранд-финале Мировой серии был аннулирован, хотя помощь Томпсона ограничивалась только подсказками, связанными с направлением движения, и не влияла на результат напрямую. Интересно, что по итогам этого допинг-скандала Союз сразу отредактировал результат Джеррарда Госенса на своём официальном сайте и вычеркнул его имя из протокола, при этом Томпсон всё ещё числится серебряным призёром соревнований.

Стивен заявил, что не пользовался запрещёнными веществами, но и доказывать свою правоту не собирается, так как это слишком сложный для него процесс.

«Я не принимал эритропоэтин. Намеренно я ничего не принимал. Я защищал свои интересы — у людей из ITU были как отрицательные, так и положительны мои пробы, но они решили пойти именно по такому пути», — сказал провинившийся спортсмен The Sydney Morning Herald.

Джеррард Госенс начал заниматься триатлоном в прошлом году и пытался найти себе проводника через Facebook. На объявление откликнулся Томпсон, и они договорились о сотрудничестве. После того, как их дисквалифицировали, Госенс рассказал, что получил извинения по электронной почти, хотя ожидал, что Томпсон позвонит и попросит прощения в личном разговоре.

«Незрячие спортсмены сталкиваются с трудностями, которые здоровым спортсменам, мне кажется, не понять. Главное здесь — командная работа. Больше всего огорчает то, что мои результаты пострадали из-за выступления другого человека двумя днями ранее. Заработанные тогда очки крайне важны для моей квалификации на Паралимпиаду 2020 года. Но теперь для меня всё очень неопределённо», — сказал Госенс.

На этот случай обратил внимание известный спортивный адвокат Кристоф Вишеманн, в своё время отстаивающий интересы российского лыжника Александра Легкова. Он выразил сомнение, что Госенса можно было дисквалифицировать в таких обстоятельствах, так как сам он не применял допинг и не получил выгоды от его использования Томпсоном.

«Я сильно сомневаюсь, что эта дисквалификация законна. Если спортсмен с нарушениями зрения получает выгоду от действий проводника, когда его, например, толкают или тянут за собой, то это карается отстранением. Но обычно проводник никак не влияет на выступление спортсмена», — написал юрист в Twitter.

Исполнительный директор Федерации триатлона Австралии Майлз Стюарт назвал ужасной ситуацию, в которую попал Госенс. Также он выразил удовлетворение от того, что антидопинговые службы смогли уличить Томпсона в нарушении правил и пояснил, что помогло этого добиться.

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«На мой взгляд, Томпсон действовал неподобающе. Я рад, что мы поймали его с поличным и назначили соответствующее наказание. Я бы больше волновался, будь это спортсмен высшего уровня. Однако говоря это, мы не никого не призываем вести себя неправильно. Наш вид спорта — один из немногих в стране, в котором берутся пробы у спортсменов, участвующих в состязаниях по возрастным категориям...» — отметил Стюарт.

Хотя для Госенса эта дисквалификация стала неприятным событием, серьёзно на его дальнейшую спортивную карьеру она не повлияет. В том числе это касается возможности пройти отбор на Паралимпийские игры в Токио, на которых соревнования среди триатлонистов с нарушениями зрения пройдут впервые.

По правилам квалификации, квоты определяются на основании рейтинга, который формируется по результатам крупнейших соревнований для паралимпийцев-триатлонистов после 28 июня 2019 года. Турнир же в Голд-Косте в их число не входит, так как состоялся в 2018 году. Госенс на данный момент занимает 15-е место в отборочном рейтинге, в то время как на Паралимпийские игры попадут девять лучших спортсменов. У австралийца пока ещё есть возможность в четвёртый раз пробиться на состязания паралимпийцев. В 1996 году он участвовал в турнире по голболу, а в 2000-м и 2008-м представлял страну в лёгкой атлетике. Пока что Джеррард не выиграл ни одной медали.