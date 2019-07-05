В ПКР рассказали, сколько российских спортсменов выступит на Паралимпиаде-2020 в Токио
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«На Игры в Рио-де-Жанейро должна была поехать делегация около 450 человек, по предварительному анализу сейчас мы можем сказать, что делегация спортсменов на Игры в Токио составит около 500 человек», — цитирует чиновника ТАСС.
По словам Рожкова, Россия будет представлена в 19 или 20 видах спорта из 22, входящих в программу летней Паралимпиады.
«На сегодняшний день россияне завоевали несколько квот на участие в Играх-2020 — одну мужскую и одну женскую в велоспорте, восемь квот в стрельбе из лука, в Токио поедут женские сборные по волейболу сидя и голболу», — добавил он.
Ранее сообщалось, что звёздный нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выразил желание выступить на Олимпиаде-2020.