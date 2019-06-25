Мбаппе выразил желание выступить на Играх-2020
- Reuters
«Мне еще нужно выиграть чемпионат Европы со сборной, но я хотел бы принять участие в Олимпиаде. Почему бы мне не поехать в следующем году на Игры? Я всегда говорил, что это моя мечта. Впрочем, не всё зависит от меня», — приводит слова Мбаппе AS.
20-летний форвард в составе сборной U-19 он стал чемпионом Европы, а с основной командой — чемпионом мира 2018 года.
Игры в японском Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что брейк-данс был официально включён в программу ОИ-2024.