Спорное возвращение: как пловец Лохте нашёл лазейку в правилах и выиграл чемпионат США сразу после дисквалификации

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте победно вернулся в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Он выиграл чемпионат США спустя несколько дней после окончания срока отстранения. Выступить на соревнованиях он смог благодаря результатам, показанным в то время, пока шло рассмотрение его дела. При этом они не были аннулированы, хотя формально относятся к периоду дисквалификации.

24 июля, в разгар чемпионата мира по водным видам спорта, произошло одно важное для плавания событие. Американский пловец Райан Лохте отбыл дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил и получил разрешение вернуться в спорт.

Любителям спорта Лохте известен с 2004 года, когда он выиграл свою первую из шести золотых олимпийских медалей. На протяжении 12 лет он был настоящей звездой плавания благодаря своему универсализму и выносливости — в его арсенал входят многие дисциплины, от 100-метровки на спине до 400 метров комплексным плаванием. Благодаря этому Лохте стал вторым пловцом в мире по количеству наград на чемпионатах мира, уступая только Фелпсу.

Однако после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро карьера Лохте пошла под откос. Ещё в Бразилии американец попал в некрасивую историю, когда сообщил СМИ, что вместе с другими пловцами сборной США стал жертвой ограбления. Позже выяснилось, что никакого преступления не было, а на самом деле Лохте, будучи в нетрезвом состоянии, разгромил автозаправку вместе с друзьями и затем попытался отвлечь таким образом внимание. Федерация плавания США за это отстранила его на десять месяцев.

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Лохте вернулся в спорт весной 2018 года, но тут же снова оказался в центре скандала. 24 мая он опубликовал фотографию, на которой видно, как он делает внутривенное вливание. Антидопинговые правила строго регламентируют такой способ введения веществ в организм, даже если они полностью легальны и не являются допингом. Спортсменам запрещено вливать в себя больше 100 мл в течение 12 часов, если только у них нет специального разрешения от врача.

Лохте тут же удалил фотографию, но её успели заметить в Антидопинговом агентстве США (USADA). Было начато расследование, которому спортсмен старался максимально содействовать. Хотя выяснилось, что Лохте лишь принимал витамины (сама публикация была их рекламой), он был достаточно сурово наказан. 10-кратный чемпион мира получил 14-месячную дисквалификацию, начинавшуюся с момента публикации фотографии. Таким образом Лохте лишился возможности выступать на международных соревнованиях в 2018 и 2019 годах, но при этом пообещал вернуться к своей пятой Олимпиаде.

На следующий день после окончания дисквалификации Лохте поделился своими планами по возобновлению спортивной карьеры. Он принял участие в чемпионате США, который стартовал практически сразу после чемпионата мира. Для болельщиков и специалистов это стало в некотором роде сюрпризом. После долгой дисквалификации многим спортсменам нужно ещё дополнительное время, чтобы начать участвовать в соревнованиях. В первую очередь это связано с набором формы, так как во время дисквалификации сотрудничество с тренерами запрещено.

Ещё одна причина, по которой возвращение Лохте казалось слишком скорым, носит бюрократический характер. Для участия в чемпионате США спортсмены должны выполнить нормативы в течение определённого периода. Заработать допуск можно было только после 1 июня 2018 года. Лохте к тому уже был формально дисквалифицирован.

Однако в решении USADA по Лохте нашлась лазейка, которая позволила ему без лишних проблем моментально возобновить карьеру. Его отстранение не предполагало аннулирование результатов, показанных после 24 мая. В июне прошлого года, пока шло расследование в отношении Лохте, он продолжал спокойно участвовать в небольших соревнованиях и показал на них необходимые для заявки на чемпионат США результаты. Де-факто дисквалификация продлилась только 12 месяцев вместо объявленных USADA 14.

Своими результатами во время отстранения Лохте воспользовался, чтобы заявиться на трёх дистанциях на чемпионате США, прошедшем в Пало-Алто. Заодно он получил особое разрешение от организаторов соревноваться на дистанции 200 метров вольным стилем.

Поначалу 35-летний Лохте выступал не слишком успешно — он не смог пробиться в финалы ни на 100-метровке баттерфляем, ни на 100 метрах на спине, ни в заплыве на 200 метров кролем. Лишь в последний день обладатель 12 олимпийских медалей выиграл чемпионат США в своей коронной дисциплине — 200 метров комплексным плаванием. Лохте проплыл дистанцию за 1:57,76 — с таким временем он бы пробился в финал недавнего чемпионата мира, но занял бы в нём последнее место.

Для Лохте было важно выступить сразу после дисквалификации и показать достойный результат, чтобы получить спонсорскую помощь. В США она полагается членам сборной, чьи результаты входят в число шести лучших в каждой отдельной дисциплине. Время, показанное Лохте в Пало-Алто, является четвёртым в стране и должно обеспечить пловцу финансовую поддержку.