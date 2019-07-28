Четыре медали россиян, достижения Ефимовой и скандал из-за домогательств: итоги последнего дня ЧМ по водным видам спорта

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Владимир Зайвый
В южнокорейском Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта. В последний день соревнований российские спортсмены завоевали четыре медали, побив рекорд страны по общему количеству наград в плавании на одном турнире. Евгений Рылов и Климент Колесников заняли второе и третье места в заплыве на 50 м на спине, Юлия Ефимова стала бронзовым призёром в плавании брассом на 50 м, завоевав 17-ю медаль в своей карьере, а в конце дня россияне финишировали третьими в комбинированной мужской эстафете. Последний день соревнований был омрачён скандалом с венгерским пловцом Тамашом Кендереши, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Четыре медали россиян, достижения Ефимовой и скандал из-за домогательств: итоги последнего дня ЧМ по водным видам спорта
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Две медали в одной дисциплине

В последний день чемпионата мира по водным видам спорта разыгрывались восемь комплектов наград в плавании. Первым в программе вечерней сессии был мужской финальный заплыв на 50 метров на спине. В нём у сборной России был шанс полным составом оказаться на пьедестале почёта — Евгений Рылов и Климент Колесников после полуфинала были в промежуточной тройке лидеров.

Со старта все участники поплыли к финишу ровной шеренгой. Россиянам с каждым гребком всё-таки удавалось немного вырваться вперёд, но помимо них в таком же темпе плыл и южноафриканец Зейн Уодделл, недавно выигравший Универсиаду в этом виде плавания. Неожиданно ему удалось коснуться бортика первым и отпраздновать сенсационную победу.

Оставшиеся медали всё-таки достались российским пловцам. Рылов пришёл к финишу вторым, Колесников — третьим. Они проиграли всего лишь шесть и восемь сотых секунды победителю. Впервые в истории двум российским спортсменам удалось стать призёрами в одной дисциплине на чемпионате мира. Правда, их самих этот результат не удовлетворил, особенно Колесникова.

«Немного расстроен, немного злюсь на себя. Стараюсь ходить здесь с пустой в хорошем смысле головой. Ничего такого страшного для меня нет, но обидно, что так произошло, и тренерский коллектив сейчас, наверное, негодует. Если откровенно, я месяц тренировок точно пропустил, причём, лежа на койке. Что поделать, нужно было это сделать», — сказал Колесников РИА Новости.

17-я награда Ефимовой

Спустя несколько минут по похожему сценарию прошёл женский финал в плавании на 50 метров брассом. Юлия Ефимова по всем раскладам претендовала как минимум на серебро — единственной её соперницей должна была стать Лилли Кинг, выплывшая из 30 секунд в полуфинале. Однако планы россиянки тоже были нарушены из-за неожиданной соперницы.

В решающем заплыве Кинг предсказуема захватила лидерство и стала чемпионкой мира во второй раз подряд, повторив достижение китаянки Луо Сюэцзюань из начала 2000-х. Ефимова старалась догнать американку, но не только не смогла это сделать, но и пропустила вперёд 14-летнюю итальянку Бенедетту Пилато. Она проплыла дистанцию за 30 секунд ровно, а россиянка уступила ей 15 сотых.

Эта бронза стала для Ефимовой шестой подряд наградой в брассовом спринте — она не сходит с пьедестала почёта на чемпионатах мира с 2009 года. За всю карьеру эта награда стала для неё 17-й — больше завоевали только Кэти Ледекки и Натали Коглин, у которых всегда были сильные партнёры по эстафетам.

«Я очень рада бронзе и времени на «полтиннике», умудряюсь попасть в призёры всё время, хотя дистанция непредсказуемая. Знаю, что старт у меня не очень. После того, как я сделала фальстарт на Кубке мира, это меня беспокоит. Хотела резко стартовать сейчас, но не получилось», — сказала Ефимова после гонки.

Достижение Вельброка

Следующим в программе был заплыв на 1500 метров вольным стилем среди мужчин. Обычно в таких длинных гонках победитель становится известен уже на второй трети или даже половине дистанции, но в этот раз розыгрыш медалей получился на редкость захватывающим. К последней сотне метров плотной группой шли сразу три пловца — немец Флориан Вельброк, итальянец Грегориа Пальтриньери и украинец Михаил Романчук.

Вельброк в последний момент сделал над собой усилие и оторвался от соперников на корпус. Он завоевал золото и стал первым спортсменом в истории, который одержал победу на одном чемпионате мира в плавании и на открытой воде, и в бассейне. Ранее он уже был лучшим в заплыве на 10 км.

В споре за серебро Романчук взял реванш у Пальтриньери за прошлый чемпионат мира, когда итальянец финишировал первым, а украинец вторым. Эта медаль стала для сборной Украины единственной в плавательном бассейне на этом чемпионате мира. Пальтриньери довольствовался бронзой, завоевав комплект из всех видов наград в Кванджу.

Пятое место Каменевой

Первая половина вечерней сессии закрывалась женским заплывом на 50 метров вольным стилем. Впервые за 25 лет в розыгрыше медалей принимала участие российская пловчиха Мария Каменева. В финал она прошла с пятым временем и в итоге заняла такое же место с результатом 24,31 секунды.

Между теми спортсменками, которые финишировали перед ней, развернулась самая настоящая битва. Первое место от четвёртого отделили всего лишь семь сотых секунды. Победу в этой неразберихе сумела одержать американка Симон Мануэль. Она выиграла всего лишь 0,02 секунды у шведки Сары Шёстрём, так и не выигравшей в Кванджу ничего, кроме 50-метрового баттерфляя.

Так же как и Ефимова, Шёстрём завоевала свою 17-ю медаль чемпионатов мира за карьеру. При этом шведская пловчиха стала рекордсменкой соревнований по количеству личных наград — только одну из них она завоевала в эстафете вместе с соотечественницами.

Борьба за бронзу получилась ещё более плотной, чем за золото. Австралийка Кейт Кэмпбелл была на одну сотую секунды быстрее олимпийской чемпионки в этом виде Пернилле Блум из Дании.

Победы фаворитов в комплексе

В финальных заплывах на 400 метров комплексным плаванием сенсаций не произошло. У мужчин победу одержал японец Даия Сэто, ставший самым титулованным пловцом в этой сложнейшей дисциплине. До него никто не выигрывал трёх золотых медалей на чемпионатах мира.

После трёх четвертей дистанции Сэто выигрывал три с половиной секунды у всех конкурентов, но американец Джей Литерланд сумел потрепать японцу нервы, едва не отыграл кролем всё отставание. В итоге их разделили 0,27 секунды. Бронзу завоевал новозеландец Льюис Клэрбёрт — для его страны эта награда чемпионата мира стала первой за четыре года.

Среди девушек не было равных венгерке Катинке Хоссу. Она завоевала свой пятый титул на этой дистанции и девятый за всю карьеру. У ближайшей соперницы Е Шивэнь из Китая Хоссу выиграла больше полутора секунд. У китаянки тоже был козырь в виде мощного кролевого финиша, но она использовала его против японки Юи Охаши, чтобы завоевать серебро.

Бронза в эстафете

 

Последний шанс на медаль у российский пловцов был в мужской комбинированной эстафете. Утром они прошли в финал с лучшим результатом, при том что никто из фаворитов в предварительном заплыве не выступал. В состав на финал вошли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов — попадать в призовую тройку такая команда была обязана.

Рылов проплыл первые 50 метров с седьмым результатом, уступив своему же результату в недавнем финале полторы секунды, но собрался на вторую половину и передал эстафету первым. От Пригоды требовалось сохранить лидерство по отношению к американскому квартету, и с этим он справился, пропустив вперёд только короля брасса Адама Пити и китайца Янь Дзибэя.

Минаков на своём этапе соперничал с лучшим пловцом этого чемпионата мира Калебом Дресселом. Молодой россиянин вытащил команду на второе место, но отставание от американцев составляло уже почти секунду. Шанс на победу ещё оставался — Морозов уже не раз отлично плыл в эстафете, а Нэйтан Адриан, не выступавший в личных заплывах, мог в любой момент дрогнуть.

Морозову удалось вплотную приблизиться к американскому пловцу, и серебро в такой ситуации было бы вполне заслуженным результатом. Однако неожиданно из-за спин двух пловцов выскочил британец Дункан Скотт. Он проплыл свой этап вольным стилем за фантастические 46,14 секунды и принёс сборной Великобритании первое золото в комплексной эстафете. Американцы потерпели второе поражение за всю историю в этой дисциплине, если не считать те случаи, когда их дисквалифицировали за нарушение правил.

Российские пловцы, как и два года назад, когда вместо Минакова третий этап плыл Александр Попков, стали бронзовыми призёрами. Для команды эта награда стала 16-й в плавании — по их количеству отечественные пловцы превысили собственный рекорд из 14 медалей, завоёванных в 1982 году. Для Евгения Рылова бронза в эстафете стала пятой на этом чемпионате мира, и он оказался первым российским спортсменом, который столько раз занимал место в призовой тройке на одном турнире.

Закрывался чемпионат мира по водным видам спорта женской комплексной эстафетой, которую с мировым рекордом выиграли американки Риган Смит, Лилли Кинг, Келси Далия и Симон Мануэль.  Серебро досталось австралийским девушкам, бронзу выиграли канадки. Российский квартет не участвовал в финале, так как Дарья Васькина, Анна Белоусова, Светлана Чимрова и Дарья Устинова заняли утром только 12-е место. По крайней мере россиянкам удалось выиграть квоту на Олимпиаду в Токио.

Скандал под занавес соревнований

Закончился чемпионат мира на минорной ноте. Утром воскресенья стало известно, что венгерский пловец Тамаш Кендереши был задержан полицией и допрошен. Бронзового призёра Олимпийских игр 2016 года подозревают в сексуальных домогательствах в одном из ночных клубов Кванджу.

Кендереши вскоре отпустили, и он вернулся в деревню для спортсменов. Однако ему запрещено покидать Южную Корею в течение ближайших десяти дней. Спортсмен отрицает предъявленные ему обвинения. На этом чемпионате мира Кендереши отметился восьмым местом в плавании на 200 метров баттерфляем. Его соревнования завершились ещё 24 июля.

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