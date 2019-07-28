Четыре медали россиян, достижения Ефимовой и скандал из-за домогательств: итоги последнего дня ЧМ по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта. В последний день соревнований российские спортсмены завоевали четыре медали, побив рекорд страны по общему количеству наград в плавании на одном турнире. Евгений Рылов и Климент Колесников заняли второе и третье места в заплыве на 50 м на спине, Юлия Ефимова стала бронзовым призёром в плавании брассом на 50 м, завоевав 17-ю медаль в своей карьере, а в конце дня россияне финишировали третьими в комбинированной мужской эстафете. Последний день соревнований был омрачён скандалом с венгерским пловцом Тамашом Кендереши, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Две медали в одной дисциплине

В последний день чемпионата мира по водным видам спорта разыгрывались восемь комплектов наград в плавании. Первым в программе вечерней сессии был мужской финальный заплыв на 50 метров на спине. В нём у сборной России был шанс полным составом оказаться на пьедестале почёта — Евгений Рылов и Климент Колесников после полуфинала были в промежуточной тройке лидеров.

Со старта все участники поплыли к финишу ровной шеренгой. Россиянам с каждым гребком всё-таки удавалось немного вырваться вперёд, но помимо них в таком же темпе плыл и южноафриканец Зейн Уодделл, недавно выигравший Универсиаду в этом виде плавания. Неожиданно ему удалось коснуться бортика первым и отпраздновать сенсационную победу.

Representing South Africa he surprised the crowd with an outstanding swim in the 50m backstroke in lane 2!!

World Champion is Zane Waddell! 🇿🇦

🥈 Evgeny Rylov 🇷🇺

🥉 Kliment Kolesnikov 🇷🇺#FINAGwangju2019#FINAworldspic.twitter.com/4Uo78ub03s — FINA (@fina1908) July 28, 2019

Оставшиеся медали всё-таки достались российским пловцам. Рылов пришёл к финишу вторым, Колесников — третьим. Они проиграли всего лишь шесть и восемь сотых секунды победителю. Впервые в истории двум российским спортсменам удалось стать призёрами в одной дисциплине на чемпионате мира. Правда, их самих этот результат не удовлетворил, особенно Колесникова.

«Немного расстроен, немного злюсь на себя. Стараюсь ходить здесь с пустой в хорошем смысле головой. Ничего такого страшного для меня нет, но обидно, что так произошло, и тренерский коллектив сейчас, наверное, негодует. Если откровенно, я месяц тренировок точно пропустил, причём, лежа на койке. Что поделать, нужно было это сделать», — сказал Колесников РИА Новости.

17-я награда Ефимовой

Спустя несколько минут по похожему сценарию прошёл женский финал в плавании на 50 метров брассом. Юлия Ефимова по всем раскладам претендовала как минимум на серебро — единственной её соперницей должна была стать Лилли Кинг, выплывшая из 30 секунд в полуфинале. Однако планы россиянки тоже были нарушены из-за неожиданной соперницы.

В решающем заплыве Кинг предсказуема захватила лидерство и стала чемпионкой мира во второй раз подряд, повторив достижение китаянки Луо Сюэцзюань из начала 2000-х. Ефимова старалась догнать американку, но не только не смогла это сделать, но и пропустила вперёд 14-летнюю итальянку Бенедетту Пилато. Она проплыла дистанцию за 30 секунд ровно, а россиянка уступила ей 15 сотых.

USA’s Lilly King has had a great time in Gwangju, with two golds to her name, and she made it three in the 50m Breaststroke ahead of Italian teen-sensation, Benedetta Pilato and Russia’s Yuliya Efimova. All the action live! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/DmAIouwgXG — FINA (@fina1908) July 28, 2019

Эта бронза стала для Ефимовой шестой подряд наградой в брассовом спринте — она не сходит с пьедестала почёта на чемпионатах мира с 2009 года. За всю карьеру эта награда стала для неё 17-й — больше завоевали только Кэти Ледекки и Натали Коглин, у которых всегда были сильные партнёры по эстафетам.

«Я очень рада бронзе и времени на «полтиннике», умудряюсь попасть в призёры всё время, хотя дистанция непредсказуемая. Знаю, что старт у меня не очень. После того, как я сделала фальстарт на Кубке мира, это меня беспокоит. Хотела резко стартовать сейчас, но не получилось», — сказала Ефимова после гонки.

Достижение Вельброка

Следующим в программе был заплыв на 1500 метров вольным стилем среди мужчин. Обычно в таких длинных гонках победитель становится известен уже на второй трети или даже половине дистанции, но в этот раз розыгрыш медалей получился на редкость захватывающим. К последней сотне метров плотной группой шли сразу три пловца — немец Флориан Вельброк, итальянец Грегориа Пальтриньери и украинец Михаил Романчук.

Вельброк в последний момент сделал над собой усилие и оторвался от соперников на корпус. Он завоевал золото и стал первым спортсменом в истории, который одержал победу на одном чемпионате мира в плавании и на открытой воде, и в бассейне. Ранее он уже был лучшим в заплыве на 10 км.

В споре за серебро Романчук взял реванш у Пальтриньери за прошлый чемпионат мира, когда итальянец финишировал первым, а украинец вторым. Эта медаль стала для сборной Украины единственной в плавательном бассейне на этом чемпионате мира. Пальтриньери довольствовался бронзой, завоевав комплект из всех видов наград в Кванджу.

The Men’s 1500m Freestyle has a new king as two-time winner Gregorio Paltrinieri of Italy was dethroned by Germany’s Florian Wellbrock, winner of the 10k Open Water title. Mykhailo Romanchuk, Ukraine took silver and Paltrinieri the bronze. #FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/lPBcgc1BVe — FINA (@fina1908) July 28, 2019

Пятое место Каменевой

Первая половина вечерней сессии закрывалась женским заплывом на 50 метров вольным стилем. Впервые за 25 лет в розыгрыше медалей принимала участие российская пловчиха Мария Каменева. В финал она прошла с пятым временем и в итоге заняла такое же место с результатом 24,31 секунды.

Между теми спортсменками, которые финишировали перед ней, развернулась самая настоящая битва. Первое место от четвёртого отделили всего лишь семь сотых секунды. Победу в этой неразберихе сумела одержать американка Симон Мануэль. Она выиграла всего лишь 0,02 секунды у шведки Сары Шёстрём, так и не выигравшей в Кванджу ничего, кроме 50-метрового баттерфляя.

Так же как и Ефимова, Шёстрём завоевала свою 17-ю медаль чемпионатов мира за карьеру. При этом шведская пловчиха стала рекордсменкой соревнований по количеству личных наград — только одну из них она завоевала в эстафете вместе с соотечественницами.

Борьба за бронзу получилась ещё более плотной, чем за золото. Австралийка Кейт Кэмпбелл была на одну сотую секунды быстрее олимпийской чемпионки в этом виде Пернилле Блум из Дании.

World Record holder, Sarah Sjöström 🇸🇪, was looking for a second gold medal in the 50m Free as she lined up against a stacked field, including 100m winner, Simone Manuel 🇺🇸. 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/qmrpOFGpOQ — FINA (@fina1908) July 28, 2019

Победы фаворитов в комплексе

В финальных заплывах на 400 метров комплексным плаванием сенсаций не произошло. У мужчин победу одержал японец Даия Сэто, ставший самым титулованным пловцом в этой сложнейшей дисциплине. До него никто не выигрывал трёх золотых медалей на чемпионатах мира.

После трёх четвертей дистанции Сэто выигрывал три с половиной секунды у всех конкурентов, но американец Джей Литерланд сумел потрепать японцу нервы, едва не отыграл кролем всё отставание. В итоге их разделили 0,27 секунды. Бронзу завоевал новозеландец Льюис Клэрбёрт — для его страны эта награда чемпионата мира стала первой за четыре года.

The Men’s 400m Individual Medley gave Japanese swimming’s poster-boy Daiya Seto, winner over half the distance, the chance to shine again. 🥇🥇🇯🇵 #FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/aWSLaGrlfu — FINA (@fina1908) July 28, 2019

Среди девушек не было равных венгерке Катинке Хоссу. Она завоевала свой пятый титул на этой дистанции и девятый за всю карьеру. У ближайшей соперницы Е Шивэнь из Китая Хоссу выиграла больше полутора секунд. У китаянки тоже был козырь в виде мощного кролевого финиша, но она использовала его против японки Юи Охаши, чтобы завоевать серебро.

You can always rely on the “Iron Lady”, Katinka Hosszu, to deliver, and the Hungarian did it again in the Women’s 400m Individual Medley, taking her fifth World Championship gold medal in this discipline. Amazing! 👏👏👏 #FINAGwangju2019#Swimmingpic.twitter.com/4DAhlw22tp — FINA (@fina1908) July 28, 2019

Бронза в эстафете

Последний шанс на медаль у российский пловцов был в мужской комбинированной эстафете. Утром они прошли в финал с лучшим результатом, при том что никто из фаворитов в предварительном заплыве не выступал. В состав на финал вошли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов — попадать в призовую тройку такая команда была обязана.

Рылов проплыл первые 50 метров с седьмым результатом, уступив своему же результату в недавнем финале полторы секунды, но собрался на вторую половину и передал эстафету первым. От Пригоды требовалось сохранить лидерство по отношению к американскому квартету, и с этим он справился, пропустив вперёд только короля брасса Адама Пити и китайца Янь Дзибэя.

Минаков на своём этапе соперничал с лучшим пловцом этого чемпионата мира Калебом Дресселом. Молодой россиянин вытащил команду на второе место, но отставание от американцев составляло уже почти секунду. Шанс на победу ещё оставался — Морозов уже не раз отлично плыл в эстафете, а Нэйтан Адриан, не выступавший в личных заплывах, мог в любой момент дрогнуть.

Морозову удалось вплотную приблизиться к американскому пловцу, и серебро в такой ситуации было бы вполне заслуженным результатом. Однако неожиданно из-за спин двух пловцов выскочил британец Дункан Скотт. Он проплыл свой этап вольным стилем за фантастические 46,14 секунды и принёс сборной Великобритании первое золото в комплексной эстафете. Американцы потерпели второе поражение за всю историю в этой дисциплине, если не считать те случаи, когда их дисквалифицировали за нарушение правил.

Российские пловцы, как и два года назад, когда вместо Минакова третий этап плыл Александр Попков, стали бронзовыми призёрами. Для команды эта награда стала 16-й в плавании — по их количеству отечественные пловцы превысили собственный рекорд из 14 медалей, завоёванных в 1982 году. Для Евгения Рылова бронза в эстафете стала пятой на этом чемпионате мира, и он оказался первым российским спортсменом, который столько раз занимал место в призовой тройке на одном турнире.

Закрывался чемпионат мира по водным видам спорта женской комплексной эстафетой, которую с мировым рекордом выиграли американки Риган Смит, Лилли Кинг, Келси Далия и Симон Мануэль. Серебро досталось австралийским девушкам, бронзу выиграли канадки. Российский квартет не участвовал в финале, так как Дарья Васькина, Анна Белоусова, Светлана Чимрова и Дарья Устинова заняли утром только 12-е место. По крайней мере россиянкам удалось выиграть квоту на Олимпиаду в Токио.

Скандал под занавес соревнований

Закончился чемпионат мира на минорной ноте. Утром воскресенья стало известно, что венгерский пловец Тамаш Кендереши был задержан полицией и допрошен. Бронзового призёра Олимпийских игр 2016 года подозревают в сексуальных домогательствах в одном из ночных клубов Кванджу.

Кендереши вскоре отпустили, и он вернулся в деревню для спортсменов. Однако ему запрещено покидать Южную Корею в течение ближайших десяти дней. Спортсмен отрицает предъявленные ему обвинения. На этом чемпионате мира Кендереши отметился восьмым местом в плавании на 200 метров баттерфляем. Его соревнования завершились ещё 24 июля.