Опасные заплывы: место проведения соревнований по триатлону на Олимпиаде в Токио заражено кишечной палочкой

Организаторам тестовых олимпийских соревнований по триатлону в Токио пришлось отменить плавательную часть состязаний. В воде у острова Одайба, где через год будут разыгрываться медали Олимпийских игр, обнаружена кишечная палочка. Её концентрация превысила безопасную для человека норму.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио могут столкнуться с очень серьёзной проблемой, которая может помешать проведению соревнований в следующем году. Воды Токийского залива возле искусственного острова Одайба, где должны пройти соревнования среди пловцов — марафонцев и триатлонистов, в настоящее время заражены бактериями и опасны для здоровья.

Об этом стало известно 17 августа, когда в Токио проходили тестовые соревнования по триатлону. В этот день должны были пройти гонки среди паралимпийцев, однако водную часть пришлось отменить из-за обнаруженной кишечной палочки, концентрация которой превысила допустимые нормы.

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Такое решение было принято на встрече представителей оргкомитета Олимпийских игр, Международного союза триатлона (ITU) и организаторов состязаний, а также технических и медицинских делегатов. Они обсудили итоги пятничной проверки, которая показала неутешительные результаты. Запланированные на тот день гонки пришлось провести в формате дуатлона.

Всего накануне было проведено два теста — утренний и дневной. Первый показал растущую концентрацию опасных для человека бактерий, но их количество ещё вписывалось в нормативы, прописанные в правилах ITU. Днём же уровень кишечной палочки превысил допустимую норму в два раза. Вследствие этого было объявлено, что участникам соревнований находиться в воде слишком опасно. При этом пока не принято решение, состоится ли водная часть воскресных эстафет. Перед соревнованиями, которые стартовали 15 августа, в ITU утверждали, что качество воды находится на приемлемом уровне.

Остров Одайба расположен в центре Токио. На воды вокруг него оказывает сильнейшее влияние хозяйственная деятельность человека, так что экологическую обстановку в этом районе сложно назвать благоприятной. С 1960-х все пляжи Токио были закрыты из-за загрязнения, однако в последнее годы на Одайбе разрешалось купаться в определённые дни.

Организаторы Олимпийских игр не скрывают, что вода, в которой пройдут главные соревнования четырёхлетия, может быть заражена и опасна. Проверки со стороны международных спортивных организаций показывали, что в короткие летние промежутки акватория Одайбы удовлетворяет всем требованиям для проведения заплывов. Однако, когда в прошлом году в Токио проходил Тихоокеанский чемпионат по плаванию, гонки на 10 км в открытой воде пришлось переносить из столицы Японии в Татеяму, которая находится в 70 км к югу.

В прошлом году оргкомитет Олимпиады заявлял, что ему удалось добиться прогресса в очистке воды с помощью фильтров. Их использование в июле и августе, когда пройдут соревнования, способствовало снижению концентрации опасных для человека бактерий. Однако, как показали последние тесты, проблема так и осталась нерешённой.

Проблему с грязной водой можно было бы решить кардинально, просто перенеся состязания в более экологически чистое место. Например, на пляж Сидасита, где состоится дебют сёрфинга на Олимпийских играх. Однако организаторы всё-таки надеются сохранить заплывы на Одайбе. Во-первых, болельщикам удобно добираться до острова, который находится в самом центре Токио. Во-вторых, воды залива окружены небоскрёбами и мостами, которые создают красивую картинку для телевидения. В-третьих, городу важно продемонстрировать борьбу с загрязнением и продвигать пляж в Одайбе как возможное место для активного отдыха после Олимпийских игр.

С похожими проблемами уже сталкивались организаторы летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Залив Гуанабара, в котором должны были пройти соревнования по парусному спорту, гребле и плаванию, был сильно загрязнён сточными водами и бытовым мусором. Тем не менее переносить состязания не пришлось — они прошли в соответствии с первоначальными планами.