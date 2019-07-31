«Несправедливо по отношению к женщинам»: победа тяжелоатлетки-трансгендера вызвала негативную реакцию правозащитников

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Владимир Зайвый
Победа тяжелоатлетки Лорел Хаббард на Тихоокеанских играх вызвала недовольство со стороны общественных организаций. 41-летняя новозеландка-трансгендер соревнуется с женщинами, на фоне которых показывает высокие результаты. Премьер-министр Самоа назвал несправедливым участие спортсменки в соревнованиях после того, как его соотечественницы проиграли Хаббард. Сама девушка тем временем рассчитывает выступить на Олимпийских играх в Токио.
«Несправедливо по отношению к женщинам»: победа тяжелоатлетки-трансгендера вызвала негативную реакцию правозащитников
  • Reuters
  • © Paul Childs

Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, которая раньше соревновалась с мужчинами, попала под огонь критики со стороны общественных организаций. Поводом для этого стало её участие и успешное выступление на Тихоокеанских играх, прошедших в июле на Самоа.

По мнению ряда критиков, организаторы не должны были позволять Хаббард состязаться с женщинами. В частности, с таким заявлением выступила новозеландская организация Speak Up For Women, которая борется за права женщин. Она призвала правительство страны и министра спорта Гранта Робертсона принять меры, чтобы защитить целостность женского спорта. По мнению активистов, участие в мужских или женских соревнованиях должно определяться в соответствии с биологическим полом, а не гендерной идентичностью.

Представитель Speak Up For Women Эни О'Брайен утверждает, что участие Хаббард в соревнованиях несправедливо по отношению к другим спортсменкам.

«В Новой Зеландии знают, что участие мужчин в женских спортивных соревнованиях — явная несправедливость. Наша страна гордится высокими результатами в спорте, и в контексте участия нашей сборной на Олимпиаде в Токио это не лучшим образом влияет на наш имидж. По словам высокопоставленных представителей профессионального спортивного сообщества, с которыми мы общались, несправедливо, что правила допускают подобное. Однако публично комментировать эту ситуацию они не станут, опасаясь реакции со стороны защитников прав трансгендеров, которые любые обсуждения тут же сводят к обвинениям в нетерпимости», — заявила О'Брайен.

Ранее на эту же тему высказалась британское сообщество Fair Play For Women, которое также выступает за соблюдение прав женщин в различных сферах жизни. В организации призвали спортивных чиновников обратить внимание на возникшую проблему.

«Ещё одно золото для штангистки Лорел Хаббард, сменившей свой изначальный пол, — на этот раз на Тихоокеанских играх. Хаббард рассчитывает взять золото и на Олимпиаде в Токио. Стыдливо опускать голову должны не спортсменки на этом фото. Спортивным функционерам пора проснуться», — говорится в Twitter организации.

Снимок, о котором идёт речь, был сделан на церемонии награждения Тихоокеанских игр. 41-летняя Хаббард одержала победу в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, набрав по сумме двух упражнений 268 кг. Второе и третье места заняли представительницы Самоа Феагаига Стоуэрс и Иуниарра Сипаиа. На их защиту вскоре встало руководство океанского государства. Премьер-министр Туилаепа Малиелегаои заявил, что был шокирован победой Хаббард.

«Совету Тихоокеанских игр нельзя было позволять этому фаафафине (полинезийский термин для мужчин, ведущих женский образ жизни. — RT), или мужчине соревноваться с женщинами. Новость об этом меня потрясла. С какого угла ни посмотри, он всё же мужчина. Поверить не могу, что такое вообще могли допустить», — приводит слова Малиелегаои Samoa Observer.

Позже в комментарии Reuters чиновник заявил, что не выступает против участия трансгендеров в соревнованиях, но хочет, чтобы они состязались в своей отдельной гендерной категории.

Глава оргкомитета Тихоокеанских игр в Самоа Лоау Соламалемало назвал победу Хаббард несправедливой, но призвал соблюдать правила, которые позволяют трансгендерам состязаться с женщинами.

«У Хаббард было разрешение участвовать, и с этим ничего нельзя было поделать. Мы все знаем, что это несправедливо по отношению к другим штангисткам, но такова нынешняя спортивная реальность. Правила изменились, и мы должны их соблюдать. Международный олимпийский комитет и Международная федерация тяжёлой атлетики не устанавливают ограничений для женщин-трансгендеров», — заявил Соламалемало.

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Это уже не первый случай, когда выход Хаббард на помост поднимал тему участия трансгендеров в соревнованиях. Будущая спортсменка родилась мальчиком по имени Гейвин в 1978 году. В юности он принимал участие в соревнованиях по тяжёлой атлетике и устанавливал национальные рекорды, но серьёзных успехов не добивался. Хаббард затем прекратил выступления, но после операции по смене пола вернулся в спорт и начал состязаться с женщинами.

Первого успеха спортсменка, ставшая выступать под именем Лорел, добилась на чемпионате мира в 2017 году. В возрасте 39 лет она заняла второе место в весе свыше 90 кг, принеся Новой Зеландии первую в истории медаль соревнований. Уже тогда другие спортсмены и специалисты по тяжёлой атлетике высказывали недовольство из-за участия Хаббард, стремительно ворвавшейся в число лучших тяжелоатлеток мира.

Вновь Хаббард пришлось столкнуться с критикой во время Игр Содружества в 2018 году, однако скандал тогда так и не разгорелся. Новозеландка шла на победу, захватив лидерство уже после первого подхода в рывке, но во время третьей попытки она получила серьёзную травму и не закончила соревнования.

Над Хаббард нависла угроза завершения карьеры, однако она вернулась в спорт, чтобы попытаться выступить на Олимпийских играх в Токио. Для этого новозеландке надо принять участие ещё как минимум в четырёх турнирах и занимать достаточно высокое место в мировом рейтинге. Если она будет дальше показывать такие же результаты, как в Самоа, то шанс добиться своего у неё будет и тогда Хаббард станет первой спортсменкой-трансгендером на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что, хотя Хаббард обвиняется в несправедливых победах над женщинами, она вовсе не является лучшей в мире в своей весовой категории. В списке лучших результатов сезона её выступление на Тихоокеанских играх делит 12-е место. Хаббард ещё ни разу в жизни не поднимала в сумме свыше 300 кг, в то время как в текущем году это удавалось четырём девушкам, в том числе возглавляющей рейтинг россиянке Татьяне Кашириной.

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