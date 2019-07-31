«Несправедливо по отношению к женщинам»: победа тяжелоатлетки-трансгендера вызвала негативную реакцию правозащитников

Победа тяжелоатлетки Лорел Хаббард на Тихоокеанских играх вызвала недовольство со стороны общественных организаций. 41-летняя новозеландка-трансгендер соревнуется с женщинами, на фоне которых показывает высокие результаты. Премьер-министр Самоа назвал несправедливым участие спортсменки в соревнованиях после того, как его соотечественницы проиграли Хаббард. Сама девушка тем временем рассчитывает выступить на Олимпийских играх в Токио.

Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, которая раньше соревновалась с мужчинами, попала под огонь критики со стороны общественных организаций. Поводом для этого стало её участие и успешное выступление на Тихоокеанских играх, прошедших в июле на Самоа.

По мнению ряда критиков, организаторы не должны были позволять Хаббард состязаться с женщинами. В частности, с таким заявлением выступила новозеландская организация Speak Up For Women, которая борется за права женщин. Она призвала правительство страны и министра спорта Гранта Робертсона принять меры, чтобы защитить целостность женского спорта. По мнению активистов, участие в мужских или женских соревнованиях должно определяться в соответствии с биологическим полом, а не гендерной идентичностью.

Представитель Speak Up For Women Эни О'Брайен утверждает, что участие Хаббард в соревнованиях несправедливо по отношению к другим спортсменкам.

«В Новой Зеландии знают, что участие мужчин в женских спортивных соревнованиях — явная несправедливость. Наша страна гордится высокими результатами в спорте, и в контексте участия нашей сборной на Олимпиаде в Токио это не лучшим образом влияет на наш имидж. По словам высокопоставленных представителей профессионального спортивного сообщества, с которыми мы общались, несправедливо, что правила допускают подобное. Однако публично комментировать эту ситуацию они не станут, опасаясь реакции со стороны защитников прав трансгендеров, которые любые обсуждения тут же сводят к обвинениям в нетерпимости», — заявила О'Брайен.

Ранее на эту же тему высказалась британское сообщество Fair Play For Women, которое также выступает за соблюдение прав женщин в различных сферах жизни. В организации призвали спортивных чиновников обратить внимание на возникшую проблему.

«Ещё одно золото для штангистки Лорел Хаббард, сменившей свой изначальный пол, — на этот раз на Тихоокеанских играх. Хаббард рассчитывает взять золото и на Олимпиаде в Токио. Стыдливо опускать голову должны не спортсменки на этом фото. Спортивным функционерам пора проснуться», — говорится в Twitter организации.

Another Gold for male-born weightlifter Laurel Hubbard this time at the Pacific games. Hubbard is on track for Olympic Gold at Tokyo 2020. It's not the women in this photo who should be hanging their heads. Sports policy makers must wake up. #FairPlayForWomen. pic.twitter.com/CJ8sT4Qkub — FairPlayForWomen (@fairplaywomen) July 13, 2019

Снимок, о котором идёт речь, был сделан на церемонии награждения Тихоокеанских игр. 41-летняя Хаббард одержала победу в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, набрав по сумме двух упражнений 268 кг. Второе и третье места заняли представительницы Самоа Феагаига Стоуэрс и Иуниарра Сипаиа. На их защиту вскоре встало руководство океанского государства. Премьер-министр Туилаепа Малиелегаои заявил, что был шокирован победой Хаббард.

«Совету Тихоокеанских игр нельзя было позволять этому фаафафине (полинезийский термин для мужчин, ведущих женский образ жизни. — RT), или мужчине соревноваться с женщинами. Новость об этом меня потрясла. С какого угла ни посмотри, он всё же мужчина. Поверить не могу, что такое вообще могли допустить», — приводит слова Малиелегаои Samoa Observer.

Позже в комментарии Reuters чиновник заявил, что не выступает против участия трансгендеров в соревнованиях, но хочет, чтобы они состязались в своей отдельной гендерной категории.

Глава оргкомитета Тихоокеанских игр в Самоа Лоау Соламалемало назвал победу Хаббард несправедливой, но призвал соблюдать правила, которые позволяют трансгендерам состязаться с женщинами.

«У Хаббард было разрешение участвовать, и с этим ничего нельзя было поделать. Мы все знаем, что это несправедливо по отношению к другим штангисткам, но такова нынешняя спортивная реальность. Правила изменились, и мы должны их соблюдать. Международный олимпийский комитет и Международная федерация тяжёлой атлетики не устанавливают ограничений для женщин-трансгендеров», — заявил Соламалемало.

Это уже не первый случай, когда выход Хаббард на помост поднимал тему участия трансгендеров в соревнованиях. Будущая спортсменка родилась мальчиком по имени Гейвин в 1978 году. В юности он принимал участие в соревнованиях по тяжёлой атлетике и устанавливал национальные рекорды, но серьёзных успехов не добивался. Хаббард затем прекратил выступления, но после операции по смене пола вернулся в спорт и начал состязаться с женщинами.

Первого успеха спортсменка, ставшая выступать под именем Лорел, добилась на чемпионате мира в 2017 году. В возрасте 39 лет она заняла второе место в весе свыше 90 кг, принеся Новой Зеландии первую в истории медаль соревнований. Уже тогда другие спортсмены и специалисты по тяжёлой атлетике высказывали недовольство из-за участия Хаббард, стремительно ворвавшейся в число лучших тяжелоатлеток мира.

Вновь Хаббард пришлось столкнуться с критикой во время Игр Содружества в 2018 году, однако скандал тогда так и не разгорелся. Новозеландка шла на победу, захватив лидерство уже после первого подхода в рывке, но во время третьей попытки она получила серьёзную травму и не закончила соревнования.

Над Хаббард нависла угроза завершения карьеры, однако она вернулась в спорт, чтобы попытаться выступить на Олимпийских играх в Токио. Для этого новозеландке надо принять участие ещё как минимум в четырёх турнирах и занимать достаточно высокое место в мировом рейтинге. Если она будет дальше показывать такие же результаты, как в Самоа, то шанс добиться своего у неё будет и тогда Хаббард станет первой спортсменкой-трансгендером на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что, хотя Хаббард обвиняется в несправедливых победах над женщинами, она вовсе не является лучшей в мире в своей весовой категории. В списке лучших результатов сезона её выступление на Тихоокеанских играх делит 12-е место. Хаббард ещё ни разу в жизни не поднимала в сумме свыше 300 кг, в то время как в текущем году это удавалось четырём девушкам, в том числе возглавляющей рейтинг россиянке Татьяне Кашириной.