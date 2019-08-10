Реформа комитета и недовольство МОК: что известно о возможном отстранении Италии от Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) о возможном отстранении в связи с вмешательством государства в дела организации, сообщают итальянские СМИ. Ранее в стране прошли реформы, в результате которых комитет лишился ряда прежних полномочий. В случае, если конфликт не будет урегулирован, итальянским спортсменам придётся выступать под нейтральным флагом.

Над Италией нависла угроза отстранения от соревнований и исключения из олимпийского движения. Поводом для таких жёстких мер могут стать обвинения во вмешательстве правительства в дела национального спорта, исходящие напрямую от Международного олимпийского комитета, сообщают итальянские СМИ.

По их данным, Национальный олимпийский комитет Италии получил письмо от главы департамента олимпийской солидарности и отношений с НОК Джеймса Маклеода. В нём высказывались опасения в связи с последними реформами в итальянском спорте, которые повлияли на независимость CONI от государства и изменили его полномочия. Подобные действия в отношении своих национальных олимпийских комитетов МОК всегда считал недопустимыми.

Также по теме «Это будут выдающиеся Игры»: зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортине-д'Ампеццо Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Такое решение приняли делегаты МОК на сессии комитета в Лозанне....

Реформы в Италии начались в конце 2018 года, когда в парламенте приняли закон о бюджете. Он определил новый порядок государственного финансирования спорта. Раньше все деньги на подготовку спортсменов и сборных, а также на развитие массового спорта и спортивной науки выделялись напрямую CONI. Бюджет организации составлял €408 млн. Она самостоятельно решала, как распределить эти деньги на свои нужды.

Теперь большая часть средств будет выделяться организации «Спорт и здоровье», полностью подконтрольной Министерству экономики и финансов. Именно в её компетенции будут вопросы распределения денег между спортивными субъектами в стране. Бюджет CONI сократится до €40 млн, а его полномочия ограничат подготовкой спортивных команд к олимпийским соревнованиям.

В качестве преимущества данной реформы называли увеличение средств, выделяемых в конечном счёте на спорт. Бюджет «Спорта и здоровья» должен вырасти до €468 млн. Кроме того, эта организация будет получать часть прибыли от налогов, которые государству выплачивают букмекерские компании.

Прошлой осенью глава CONI Джованни Малаго резко протестовал против грядущей реформы, но она всё-таки были запущена. В августе поправки в спортивное законодательство страны были окончательно приняты парламентом Италии, несмотря на предостережения Малаго о том, что Международный олимпийский комитет такие действия не одобрит.

В письме, адресованном Национальному олимпийскому комитету Италии, МОК напомнил о недопущении вмешательства государственных структур в деятельность спортивных организаций и необходимости сохранять их автономию. Как говорится в обращении, по данным СМИ, CONI не может быть реформирован односторонним решением правительства — полномочия организации должны определяться на основании договорённостей с прочими госструктурами, а сам олимпийский комитет должен продолжать действовать в соответствии со своим уставом. МОК напомнил, что Организация Объединённых Наций в 2014 году приняла резолюцию, в которой поддержала принцип автономности спорта от государства.

При этом всего полтора месяца назад страна получила право провести зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В апреле итальянскую заявку поддержало правительство, предоставив гарантии финансовой помощи, что во многом и предопределило победу над Стокгольмом и Оре, которые тоже претендовали на проведение соревнований.

Если МОК, CONI и правительству Италии не удастся договориться и преодолеть возникшие разногласия, то может быть реализован худший для страны сценарий. Спортсменам будет запрещено представлять Италию в соревнованиях под эгидой МОК, в том числе на Олимпийских играх в Токио.

Ранее таким санкциям уже дважды подвергался Кувейт. Спортсменам из этой страны пришлось выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в качестве нейтральных участников под флагом МОК. В честь победителя соревнований по стрельбе Фехайда ад-Дихани тогда звучал олимпийский гимн.

На таких же условиях российская команда выступала на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, но причиной отстранения тогда стали обвинения в систематическом употреблении спортсменами допинга. Формально сборная принимала участие в ОИ под названием «Олимпийские спортсмены из России».

На шести последних летних Олимпиадах Италия неизменно входила в первую десятку медального зачёта, выигрывая как минимум восемь золотых медалей. На данный момент итальянские спортсмены являются действующими чемпионами мира в семи олимпийских видах программы.