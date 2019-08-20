Непревзойдённый: 10 лет мировым рекордам Усэйна Болта в беге на 100 и 200 метров

Десять лет назад Усэйн Болт установил мировой рекорд в беге на 200 метров. За четыре дня до этого он же показал лучший результат в истории на дистанции 100 метров. Оба достижения восьмикратного олимпийского чемпиона до сих пор никто не превзошёл. Более того, мало кому из легкоатлетов удавалось хотя бы приблизиться к ним. RT вспоминает, как ямайский спринтер устанавливал исторические рекорды на чемпионате мира в Берлине.

В августе 2008 года Усэйн Болт раз и навсегда стал легендой лёгкой атлетики. На Олимпийских играх в Пекине он выиграл три золотые медали в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров (впоследствии этот результат был аннулирован из-за найденного у его партнёра Несты Картера допинга). В каждом своём забеге ямаец бил мировые рекорды, что и сделало его звездой на долгие годы вперёд.

Специалисты удивлялись: как спортсмен с такой техникой и отношением к бегу вообще подошёл близко к мировым достижениям? Особенно показателен был финиш стометровки. Болт, не веря своему счастью, ещё до пересечения черты стал оглядываться по сторонам и разводить руками. И это не помешало ямайцу на три сотые секунды улучшить своё же майское достижение, с которым ему изрядно помог ветер.

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Тогда в Пекине Болт не просто бегал быстрее кого бы то ни было в истории. Он ещё и показал, какой огромный потенциал скрыт в нём. Спустя год на чемпионате мира в Берлине ещё довольно молодому 22-летнему спортсмену предстояло доказать, что его мировые рекорды не являются для него пределом возможностей.

Подготовка к тем соревнованиям получилась скомканной. Весной Болт попал в автомобильную аварию и травмировал ногу. Ему даже понадобилась срочная операция. Спортсмен быстро восстановился, но пока к своим пекинским показателям близок не был. Тем временем американец Тайсон Гэй постепенно догонял мировой рекорд на стометровке — до чемпионата мира он пробежал дистанцию за 9,77 секунды, проиграв результату Болта всего восемь сотых.

16 августа 2009 года состоялся первый финал с участием Болта. Ему предстояло пробежать 100 метров в компании сильнейших спринтеров, которые уже не позволили бы ему рано праздновать победу.

На этот раз ямаец собрал воедино все факторы, которые могли бы помочь улучшить результат. Его время реакции составило 0,146 секунды — неидеально по сравнению с другими участниками, но лучше, чем было на Олимпиаде. За год Болт увеличил длину своего шага — молодой организм ещё мог над этим работать. Расслабленного финиша уже не было, олимпийский чемпион отработал до самого конца, хотя и не стал «нырять» корпусом под черту. Вдобавок Болту помог ветер — в Берлине он был попутным и составил 0,9 м/с, а в Пекине был штиль.

В итоге ямаец остановил секундомер на отметке 9,58 секунды. Более точная электроника показала, что забег длился 9,572 секунды, но официальный мировой рекорд был округлён в большую сторону. В тот вечер Болт опять переписал историю, но в первом же интервью после гонки заметил, что рекорд можно уменьшить и до 9,4 секунды.

Уникальности новому достижению добавляло то, насколько сильно оно было улучшено. С прежнего ориентира Болт «срезал» 11 сотых секунды. Для бега на 100 метров такое падение нехарактерно — в эпоху ручного хронометража спринтеры постепенно улучшали рекорд на одну десятую, а после введения автоматики — лишь на сотые доли. До Болта самый большой скачок совершал Морис Грин, повысив планку с 9,84 до 9,79 секунды.

На этом достижения самого быстрого человека на планете на чемпионате мира не закончились. Спустя четыре дня, 20 августа, Болту предстояло сразиться за медали в беге на 200 метров. Когда-то именно эту дисциплину он считал своей основной, а более популярная в мире стометровка вошла в его арсенал только в 2008-м.

Пекинский рекорд Болта на 200 метров составлял 19,30 секунды. Разговоров о том, что и это достижение может пасть, почти не велось. Ямаец и так сделал невозможное, покорив одну из самых «строптивых» дисциплин. С 1968 года, когда Томми Смит впервые преодолел рубеж в 20 секунд, только трём спортсменам удавалось устанавливать мировые рекорды — и Болт уже входил в этот эксклюзивный список.

Но у новоявленного чемпиона мира на 100 метров были планы по обновлению ещё одного рекорда. Несмотря на то что финальный забег на 200 метров начался с фальстарта, Болт не стал «сдерживать лошадей» во второй попытке. Время реакции ямайца оказалось лучшим среди всех участников, и он вырвался из колодок быстрее, чем когда-либо раньше. На повороте Болт придерживался левого края, стараясь хотя бы на сантиметры сократить себе дистанцию, прежде чем выйти на финишную прямую. Там уже он своими огромными размашистыми шагами стремительно преодолел оставшуюся дистанцию.

На этот раз секундомер застыл на отметке 19,20 секунды, а спустя пару минут время было уточнено до 19,19 секунды. При этом Болту отчасти мешал дувший в лицо ветер, а непосредственно перед финишной чертой он вновь слегка потерял над собой контроль, засмотревшись на табло с результатами.

Спустя ещё несколько дней Болт выиграл золото в эстафете 4×100 метров. Тогда результат 37,31 секунды не был мировым рекордом, но он был признан таковым спустя годы, когда был отменён результат пекинской Олимпиады. Болт ещё не раз вместе с ямайской командой переписывал достижения в эстафете, и последнее из них было установлено на Олимпийских играх в Лондоне.

А в беге на 100 и 200 метров мировые рекорды стоят до сих пор. Прогрессировать Болт мог бы и дальше, но на следующий год больших стартов, ради которых надо было выходить на запредельный уровень, уже не было. А вскоре необходимость бить рекорды и вовсе отпала. Раньше Болта подгоняла жесточайшая конкуренция, но постепенно она сошла на нет.

Главной суперзвезде лёгкой атлетики и так никто не мешал завоёвывать золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. С тех пор как Болт стал самым быстрым человеком на Земле за всю историю, прошло десять лет, но к его рекордам так никто и не приблизился.