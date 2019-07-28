Олимпийский отбор Смирнова и победа с разницей в 0,01 секунды: итоги 4-го дня чемпионата России по лёгкой атлетике

В Чебоксарах завершился сотый в истории чемпионат России по лёгкой атлетике. Дмитрий Сорокин стал победителем соревнований в тройном прыжке с лучшим результатом в стране за последние четыре года, который заодно позволил выполнить норматив на Олимпийские игры. Среди женщин золото выиграла Дарья Нидбайкина, выступившая на уровне лучших легкоатлеток в своей дисциплине. Братья Евгений и Анатолий Рыбаковы, спорившие за победу в беге на 10 000 метров, финишировали с разницей в 0,01 секунды. Такой же плотной была борьба на дистанции 1500 метров, которую выиграл Валентин Смирнов.

Подтверждение класса Нидбайкиной

Выступающая в тройном прыжке Дарья Нидбайкина может считаться одной из сильнейших легкоатлеток России, у которой нет допуска на международные старты. В очередной раз она подтвердила это на чемпионате страны в Чебоксарах. 24-летняя спортсменка одержала победу с результатом 14,50 м, который она показала в заключительной попытке.

Такой показатель соответствует уровню десятки лучших прыгуний в этом сезоне, в которую Нидбайкина и так уже входит. Этим летом в её активе был даже прыжок на 14,64 м — это шестой показатель в мире, уступающий всего 13 сантиметров тройке лидеров. Если бы Нидбайкина выступала за границей, то уже не только бы выполнила норматив на чемпионат мира, но и могла бы стать участницей Олимпийских игр. Мешает это только отсутствие допуска, документы на который она в этом году подавала уже два раза.

«Хочу получить допуск на международные старты и готовиться к чемпионату мира, норматив я уже выполнила на этот турнир. Заявление на нейтральный статус я подала в конце зимы или начале весны, до сих пор нет ответа. Пришлось подавать повторную заявку. Не знаю, что из этого выйдет. Хотелось в Чебоксарах улучшить личный рекорд, но рада и тому, что есть. Хорошо, что сумела далеко прыгнуть в заключительной попытке. Значит, силы ещё есть. Нужно продолжать работать дальше», — сказала Нидбайкина ТАСС.

Те девушки, у которых нет проблем с выступлениями за пределами России, не показали высоких результатов в Чебоксарах. Почти не выступавшая целый год Анна Крылова стала второй с лучшей попыткой на 13,89 м. Ирина Гуменюк заняла пятое место, прыгнув на 13,65 м.

Прорыв Сорокина

Также в десятку лучших специалистов тройного прыжка в этом сезоне прорвался Дмитрий Сорокин. Он стал чемпионом России, по сути обеспечив себе победу ещё в первом раунде. В своей лучшей попытке спортсмен прыгнул на 17,31 м. Этот результат стал для Сорокина личным рекордом, а для всей российской лёгкой атлетикой — лучшим показателем за последние четыре года.

К сожалению, 26-летний спортсмен пока не имеет возможности подтвердить свой класс на чемпионате мира, где он точно мог бы рассчитывать на выход в финал. Так же как и Нидбайкина, Сорокин не получал разрешение участвовать в международных соревнованиях. Однако он надеется, что шанс попасть в сборную у него ещё будет.

«Я очень доволен сегодняшним результатом, ведь мне удалось улучшить свой личный рекорд и выполнить норматив на Олимпиаду в Токио. Сейчас мне важно сохранить своё здоровье и ждать одобрения заявки на нейтральный статус. Надеюсь, что у меня будет возможность выступить на чемпионате мира. Сейчас я немного отдохну, а потом начну готовиться к командному чемпионату России в Сочи. Также в моих планах военный чемпионат мира», — сказал чемпион России.

Второе золото Гуляевой

В последний день чемпионата России состоялись забега на 1500 метров у мужчин и женщин. Александра Гуляева выиграла в Чебоксарах уже второе золото после победы на дистанции 800 метров. Спортсменка из Иванова оторвалась от соперниц перед финишной прямой и финишировала одна с результатом 4:04,92 — лучшим временем сезона в России. До олимпийского норматива ей не хватило всего 0,72 секунды.

В мужской гонке победитель определился только в самом конце гонки. Валентин Смирнов стал семикратным чемпионом в этой дисциплине, опередив всего на шесть сотых секунды победителя в беге на 3000 метров с препятствиями Константина Плохотникова. В таком же стиле Смирнов здесь же в Чебоксарах обыгрывал Марцина Левандовского из Польши на командном чемпионате Европы в 2015 году, только тогда разница между ними была ещё в два раза меньше. Финальный забег проходил не очень быстро, так что итоговый результат составил 3:41,80.

0,01 секунды в споре за победу

Ещё более напряжённую гонку провели братья Евгений и Анатолий Рыбаковы, являющиеся главными специалистами в стране по бегу на 10 000 метров. В соперничестве друг с другом ни один не хотел уступать в финальном забеге, и в итоге победителя тоже определяли сотые доли секунды. Всего один миг сумел выиграть у брата Евгений Рыбаков. Он выиграл золото с результатом 28:18,90, показанным в условиях сильной жары, захватившей Поволжье.

Девушкам определять призёров в беге на 10 км пришлось ещё раньше, и для них условия были ещё более сложными. Но они не помешали Елене Коробкиной одержать закономерную победу. Спортсменка взяла реванш за проигранный бег на 5000 метров. Сбросив всех соперниц ещё на предпоследнем круге, чемпионка Европы в помещениях пробежала дистанцию за 32:16,01. В этом сезоне это 60-й результат среди лучших легкоатлеток мира.