Победа Ласицкене, возвращение Клишиной и личные рекорды стайеров: в Чебоксарах стартовал ЧР по лёгкой атлетике

В Чебоксарах стартовал сотый по счёту чемпионат России по лёгкой атлетике. В первый день соревнований прыгунья в высоту Мария Ласицкене попыталась побить рекорд страны после своей победы над Анной Чичеровой. Дарья Клишина впервые за долгое время выступила дома в секторе для прыжков в длину. В отсутствие Сергея Шубенкова чемпионом страны в барьерном беге едва не стал десятиборец. О главных событиях первого дня первенства — в материале RT.

Дуэль на высоте

В Чебоксарах стартовал юбилейный сотый чемпионат России по лёгкой атлетике. Если раньше национальное первенство для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене было проходным стартом, где проиграть она может только самой себе, то теперь у неё и на внутренней арене есть конкурентки, способные вести борьбу на двухметровых высотах. Этой зимой Анна Чичерова, демонстрируя высокий уровень прыжков, нанесла единственное за год поражение чемпионке мира.

Чебоксары стали той редкой площадкой, где две главные российские прыгуньи последних лет могли встретиться друг с другом — за пределами России Чичерова пока не выступает. Как и подобает фавориткам, в финале они пропускали соперниц вплоть до высоты 1,85 м, которую Ласицкене неожиданно взяла только со второй попытки.

Чичерова захватила лидерство, но столь щедрым подарком не воспользовалась. Когда планка поднялась до 1,94 м, у олимпийской чемпионки начались проблемы. Все три попытки она потратила впустую. Ласицкене же единственная покорила эту высоту и отпраздновала победу, после чего пополнила свою коллекцию двухметровых прыжков. Попытки затем прибавить сразу восемь сантиметров, чтобы побить рекорд России Чичеровой, не увенчались успехом, но сама спортсменка осталась ими довольна.

«На 2,08 м были хорошие попытки, это всё отличный опыт, мой организм попробовал эту высоту, сигнал моему мозгу тоже пошёл. Это здорово. Здесь, в такой атмосфере и при такой поддержке зрителей, которые так здорово подгоняли меня и вели вперёд, было бы странно не пробовать прыгать высоко», — сказала Ласицкене пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Возвращение Клишиной

Одной из звёзд чемпионата России является прыгунья в длину Дарья Клишина. Она вернулась в лёгкую атлетику после годового перерыва и успела в этом сезоне выступить на трёх турнирах — в США, Франции и Казахстане — где её лучшим результатом был прыжок на 6,84 м. За соревновательной практикой Клишина заодно приехала в Чебоксары — до этого она два с половиной года не выступала дома.

Пока что вице-чемпионка мира выступила только в квалификации — финал в её дисциплине пройдёт 25 июля. Клишина прыгнула во второй попытке на 6,42 м и выполнила норматив для прямого отбора. Конкуренцию за медали ей составила Елена Соколова, чей лучший результат в этом сезоне всего на три сантиметра меньше. Данным двум спортсменкам предстоит выступить на чемпионате мира в Дохе — обе нормативы для этого уже выполнили.

Отсутствие Шубенкова

Один из мировых лидеров в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков из-за травмы не смог приехать на чемпионат России. Без него титул мог бы спокойно достаться Константину Шабанову, который давно не знает равных на внутренней арене.

Однако в этот раз в борьбу вмешался молодой спортсмен Артём Макаренко. Хотя его основной дисциплиной является десятиборье, в этом сезоне он стал показывать особенно хорошие результаты в барьерном беге. Уроженец Красноярского края даже занял четвёртое место на недавнем чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, причём до серебра ему не хватило всего двух сотых секунды.

В финальном забеге Шабанов и Макаренко быстро оторвались от остальных участников и вместе разыграли золото. Опыт всё-таки взял верх, и Шабанов стал чемпионом России в шестой раз за восемь лет.

Кривошапка вместо Миллер

Болельщиков, которые ждали появления на дорожке Полины Миллер, постигло разочарование. 19-летняя спортсменка решила не защищать титул чемпионки страны в беге на 400 метров. Она предпочла взять небольшой отдых после недавней победы на первенстве Европы среди юниоров, чтобы потом сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

В отсутствие Миллер лучший результат в предварительных забегах показала Антонина Кривошапка. Она пробежала дистанцию за 51,71 секунды — это на одну сотую меньше, чем было у Миллер на европейском первенстве. Будь у Кривошапки международный допуск, она бы с таким результатом на любом другом турнире за границей отобралась в Доху.

Чудеса на 5000 м

Забеги на 5000 м стали ярким окончанием первого дня чемпионата России. В мужской гонке лучшим закономерно оказался Владимир Никитин, продолжающий прогрессировать с каждым годом, несмотря на отсутствие конкуренции в стране и возможности состязаться с сильнейшими стайерами.

Также по теме «Гематомы мешают тренироваться»: Шубенков о победе в Марокко, последствиях падения и высказывании Ласицкене Легкоатлет Сергей Шубенков доволен победой на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, но считает свою физическую форму далёкой от идеала....

Свою победу он одержал с результатом 13:22,72, улучшив почти на полторы секунды личный рекорд. Никитин мог бы занимать сейчас 68-е место в мировом топ-листе и 14-е в европейском, что для российских бегунов на длинные дистанции является большим достижением. Успех спортсмена ярко характеризует то, что ему не хватило всего 0,22 секунды, чтобы пробежать по отборочному нормативу на чемпионат мира.

Ещё большей сенсацией стали результаты у девушек. Победу на финишной прямой одержала Светлана Аплачкина, выигравшая всего три сотые секунды у лидера стайерского бега в России Елены Коробкиной. Аплачкина, редко выступающая в беге на 5000 м, сняла целых 32 секунды со своего личного рекорда, который держался семь лет. Её итоговый результат составил 15:22,14 — для выступающей только дома спортсменки это фантастический бег.

Надежда на молот

Женскому метанию молота в России повезло иметь сразу пятерых спортсменок с допуском на международные соревнования. Теоретически чемпионат России в Чебоксарах мог бы стать отборочным турниром на мировое первенство, и команду можно было сформировать не по остаточному принципу, как это иногда бывает.

Однако пока из этой пятёрки только двое показывают результаты мирового уровня и смогли пройти отбор. Речь идёт о Елизавете Царёвой и Софье Палкиной, имеющих в этом сезоне попытки за 71 метр.

Палкина выполнила норматив совсем недавно, на чемпионате Европы среди молодёжи, где одержала победу с результатом 71,08 м. За прошедшие две недели она не сохранила пиковую форму и в Чебоксарах столь далёкими бросками не порадовала. В своей лучшей попытке молодая спортсменка метнула молот на 69,33 м.

Впрочем, этого хватило ей для серебра. Царёва уже в первом раунде показала 71,84 м, а затем смогла прибавить к своему результату ещё 10 см. Такой результат определённо позволит ей выйти в финал чемпионата мира в Катаре.