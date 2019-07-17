16-я победа подряд, попытка побить мировой рекорд и новые соперницы: как складывается сезон для легкоатлетки Ласицкене

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 16-ю победу подряд, выиграв соревнования в итальянском городе Падуя. Нынешний сезон складывается для легкоатлетки столь же успешно, как и несколько предыдущих. Ласицкене остаётся бесспорным лидером в своей дисциплине и недавно предприняла попытку побить мировой рекорд. Однако в 2019 году у действующей чемпионки мира появились новые соперницы, и они готовы составить ей конкуренцию.

Если попытаться определить, кто сейчас самый сильный спортсмен России независимо от возраста, пола и специализации, то легкоатлетка Мария Ласицкене, вероятно, оказалась бы выше всех в этом рейтинге. Конечно, в спорте некорректны подобные сравнения, да и сама прыгунья не стала бы выделять себя на фоне других, но всё-таки даже за последние два месяца накопилось столько поводов так считать, что их просто нельзя игнорировать.

В каждом сезоне с 2015 года Ласицкене безраздельно властвует в женских прыжках в высоту. За это время ей не покорился только титул олимпийской чемпионки. Да и то исключительно потому, что её, как и подавляющее большинство российских легкоатлетов, не допустили к соревнованиям в Рио.

2019-й отчасти напоминает все предыдущие годы — Ласицкене побеждает, пытается побить мировой рекорд, и соперницы ей не особо в этом мешают. В последний раз ей пришлось познать горечь поражения в январе на Мемориале Лукашевича и Серёдкина в Челябинске. Тогда она проиграла Анне Чичеровой, взявшей высоту 2,01 м, в то время как Ласицкене в своей лучшей попытке взлетела лишь на 1,97 м.

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С тех пор 26-летняя спортсменка выигрывала каждый турнир, в котором участвовала, будь это скромные российские соревнования в закрытом помещении или этап Бриллиантовой лиги, где с ней соперничали прыгуньи экстра-класса со всего мира. На данный момент победная серия Ласицкене составляет 16 турниров, из которых восемь пришлись на летнюю часть сезона.

Первый старт на открытом воздухе стал для Ласицкене самым тяжёлым. Погода в Стокгольме на этапе Бриллиантовой лиги совершенно не располагала к высоким прыжкам. Марии удалось выиграть, но с совсем скромным результатом — 1,92 м. Зато потом она вернулась к привычным двухметровым прыжкам и попыткам побить личный рекорд.

На этапе в Осло Ласицкене уже взяла высоту 2,01 м и попросила поднять планку на два сантиметра, но попытка была неудачной. Спустя три дня на турнире в Хожуве она уже с первой попытки прыгнула на 2,00, а потом и на 2,02 м, после чего почувствовала в себе уверенность и прибавила сразу пять сантиметров. Личный рекорд (2,06 м) устоял, но зато Ласицкене достаточно прочувствовала высоту, чтобы на следующем старте в Остраве совершить прорыв. Добавив ещё сантиметр к лучшему результату сезона, россиянка решила хотя бы повторить «личник» и добилась своего.

Взяв 2,06 м, Ласицкене вновь задумалась о мировом рекорде, который с 1987 года принадлежит болгарской спортсменке Стефке Костадиновой и составляет 2,09 м. Россиянка не пыталась его побить на официальных соревнованиях два года. Она трижды подходила к высоте 2,10 м, но одно из главных достижений в истории лёгкой атлетики опять устояло.

Те результаты можно назвать пиком спортивной формы Марии, находиться на котором постоянно просто невозможно. На следующих этапах Бриллиантовой лиги в Стэнфорде, Лозанне и Монако она пробовала ещё дважды побить личное достижение, но не преуспела. Тем не менее, Ласицкене шесть раз взяла двухметровую высоту, а лучшим результатом за этот период стали показанные в США 2,04 м.

Свою последнюю на сегодняшний день победу спортсменка одержала во вторник, 16 июля, в итальянской Падуе. Выступление там было довольно символичным для неё, ведь ровно десять лет назад Мария, носившая ещё фамилию Кучина, впервые выступила за границей в соседнем Брессаноне и стала серебряным призёром юношеского чемпионата мира. Возвращение в Италию Ласицкене отметила победой, хотя и с довольно скромным результатом 1,94 м.

Стоит отметить, что именно в этом сезоне россиянка стала ощущать самую высокую за последние два года конкуренцию. В 2017-м всего двум девушкам, помимо Ласицкене, удавалось преодолеть планку на высоте два метра. В прошлом сезоне таких было уже три, а к середине нынешнего лета их стало пять.

Ближе всех к Ласицкене оказалась Нафиссату Тиам, показавшая результат 2,02 м. Впрочем, её как раз можно не считать прямой конкуренткой россиянки — бельгийка является профильной многоборкой и, похоже, не претендует на чужую вотчину. А вот остальные девушки, обладающие хорошими показателями, с нетерпением ждут осечек Марии, чтобы нанести ей первое поражение этим летом.

В их число входят американка Вашти Каннингем, 17-летняя спортсменка с Украины Ярослава Магучих и белоруска Карина Таранда — последние две заявили о себе только в этом сезоне. В сантиметре от главного рубежа для женских прыжков в высоту остановилась ещё одна украинка, Ирина Геращенко. Если раньше Ласицкене могла себе позволить выступить не слишком успешно и всё равно остаться на первом месте, как это было в той же Падуе, то теперь её в любой момент могут настичь соперницы, чей уровень заметно вырос.

При этом конкуренция выросла и в России. Так и не получившая допуск на международные соревнования Чичерова в июне тоже прыгнула на два метра, подтвердив свою отличную форму. Ситуации, при которой на домашних соревнованиях Ласицкене может расслабиться, тоже уже нет. И как раз на следующем своём старте ей придётся столкнуться с олимпийской чемпионкой 2012 года. 24 июля девушки выступят на чемпионате России в Чебоксарах, и покорившей мир Ласицкене придётся доказывать, что и в своей стране она занимает лидирующие позиции.