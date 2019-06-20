Ласицкене не смогла побить мировой рекорд 32-летней давности на турнире в Чехии

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене предприняла попытку установить новый мировой рекорд в прыжках в высоту на международном турнире в чешской Остраве.
Ласицкене не смогла побить мировой рекорд 32-летней давности на турнире в Чехии
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  • globallookpress.com

Уже гарантировав себе победу на турнире с лучшим результатом сезона в мире, отечественная спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, попыталась преодолеть планку на высоте 2,10 метра, но успеха не добилась.

Действующий мировой рекорд в прыжках в высоту был установлен болгарской легкоатлеткой Стефкой Костадиновой в 1987 году и составляет 2,09 метра. Лучший результат в карьере Ласицкене — 2,06 метра, его россиянка повторила на турнире в Остраве.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила на турнире в Остраве с лучшим результатом сезона в мире.

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