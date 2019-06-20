Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире

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Россиянка Мария Ласицкене одержала победу на международном легкоатлетическом турнире в чешской Остраве в секторе прыжков в высоту.
Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире
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В своей лучшей попытке отечественная спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2,06 метра, повторив личный рекорд в профессиональной карьере и показав лучший результат сезона-2019 в мире.

Серебряную медаль турнира в Чехии завоевала представительница Белоруссии Карина Таранда (1,98 метра), а бронзовую — австралийская легкоатлетка Никола Макдермотт (1,96 метра).

Ранее Ласицкене прокомментировала информацию о возможном отзыве у неё нейтрального статуса из-за критики в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

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