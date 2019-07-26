Личный рекорд Сидоровой, победа Клишиной и скорость Кривошапки: итоги 2-го дня чемпионата России по лёгкой атлетике

В Чебоксарах завершился второй соревновательный день чемпионата России по лёгкой атлетике. Одним из главных событий стала уверенная победа Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом. При этом спортсменка из Чувашии установила личный рекорд. Обошлось без сюрпризов и в прыжках в длину, где первое место уверенно заняла Дарья Клишина. А в беге на 400 метров самое быстрое время продемонстрировала Антонина Кривошапка.

Нелетающее копьё

В секторе для метания копья ощутимым было отсутствие Екатерины Старыгиной. Вице-чемпионка Европейских игр, на которых она бросала снаряд на 63,57 метра, уже месяц не выступает из-за травмы. Без единственной российской спортсменки с международным допуском соревнования в Чебоксарах получились не самыми сильными.

Победу с результатом 58,30 м одержала Мария Рыбникова. Многолетний лидер сборной России Вера Ребрик стала серебряным призёром, показав в лучшей попытке всего 56,02 м. Бронза досталась бывшей многоборке Марии Курбатовой, метнувшей снаряд на 50,93 м.

Ожесточённая борьба в ядре

В толкании ядра среди мужчин болельщики могли предвкушать борьбу между тремя фаворитами — Максимом Афониным, Константином Лядусовым и Алексеем Лесным. Все они в этом сезоне имели попытки за 20 м, но пока не достигали отметки 20,70 м, которая является отборочным нормативом на чемпионат мира в Катаре.

Впрочем, для Лядусова этот ориентир практического значения не имеет, так как выступать за границей он всё равно не может. А Афонину и Лесному было необходимо приблизиться к столь высокой планке, чтобы уже затем с уверенностью в своих силах пытаться пройти отбор в оставшейся части сезона.

Лесной с этой задачей справился. В Чебоксарах он с первой же попытки захватил лидерство, а когда понял, что никто из конкурентов не приблизится, стал увеличивать отрыв. В своей сильнейшей попытке спортсмен толкнул ядро на 20,56 м. Теперь ему нужно искать варианты, чтобы выступить на международных турнирах, и попытаться там добыть путёвку в Катар. Лядусов стал серебряным призёром чемпионата России с попыткой на 20,02 м, Афонин занял третье место с двумя толчками на 19,83 м.

Радость для местных болельщиков

Но больше всех в четверг болельщиков из Чебоксар порадовала именитая прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, представляющая Чувашию. 28-летняя спортсменка была явным фаворитом в своём виде и намеревалась в четвёртый раз в карьере выиграть чемпионат России.

В результате ей не просто удалось снова завоевать золото национального первенства, но и побить личный рекорд. Понимая, что победа от неё никуда не денется, Сидорова установила планку на заветные 4,86 м и с третьей попытки взяла её.

«Сегодня за меня болело огромное количество людей, я очень волновалась. Мне очень хотелось показать результат, важно было здесь и сейчас прыгнуть высоко. Очень благодарна всем, кто меня поддерживал», — радовалась Сидорова.

Соперницы же к подобному результату ожидаемо не смогли подобраться даже близко. Второе место заняла Ангелина Жук-Краснова, которая улетела лишь на 4,61. Бронза досталась Ирине Ивановой (4,56).

Победа без шансов для соперниц

Обошлось без сюрпризов и в женских прыжках в длину, где призёр чемпионата мира-2017 Дарья Клишина приехала только за золотой медалью и спокойно взяла её.

Уроженка Твери в лучшей попытки улетела на 6,82 метра, тогда как занявшая второе место Елена Соколова — на 6,70. Третий результат показала Полина Лукьяненкова — 6,61.

Клишина же после окончания соревнований ещё долго фотографировалась со всеми желающими. А в разговоре с журналистами она рассказала о ближайших планах.

«На август у нас запланировано два старта, они подтверждены на 90%. Это турнир в Гетеборге 16 августа и турнир в Мадриде 25 августа. После окончания чемпионата России я буду ещё 10 дней находиться в Москве, после чего перееду тренироваться в Европу. Летом мы обычно базируемся в Австрии. Наконец, перед чемпионатом мира отправлюсь на Кипр», — поведала новоиспечённая чемпионка России.

Быстрые секунды Кривошапки и Рудаковой

В финале женского бега на 400 метров победу одержала Антонина Кривошапка. Вернувшаяся после дисквалификации спортсменка преодолела дистанцию за 51,25 с.

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Для нынешней российской лёгкой атлетики это очень солидное время — так быстро в стране никто не бегал уже два года. В мире в этом сезоне такие же секунды показывали только 25 спортсменок, из которых лишь четыре представляют Европу.

Вполне можно утверждать, что если бы Кривошапка могла представлять Россию на международных соревнованиях, то она была бы лучшей в команде бегуньей.

Показанные в Чебоксарах 51,25 с — это также выполненный норматив на Олимпийские игры, который в это четырёхлетие был сильно ужесточён. Однако пока что шанс превзойти результат есть только у чемпионки Европы среди юниоров Полины Миллер, которая чемпионат России пропускает ради подготовки к первенству мира.

Неплохо выступила в беге на 400 метров, только не в гладком, а с барьерами, Вера Рудакова. Она одержала победу с результатом 55,57 с — как и Кривошапка, она теперь делит 25-е место в мировом списке лучших выступлений этого сезона.

Так быстро Рудакова этим летом ещё не бежала. Правда, на чемпионате мира этих секунд ей точно не хватит для выхода в финал, так что за оставшиеся два месяца ей придётся прибавлять.