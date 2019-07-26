«Все обеспокоены и шокированы»: что известно о задержании голландской легкоатлетки по подозрению в перевозке наркотиков

В Германии, предположительно, арестована голландская легкоатлетка Мадиэя Гафур. По информации СМИ, она была задержана при попытке перевезти через границу 50 кг наркотиков общей стоимостью €2 млн и заключена под стражу 18 июня. Больше месяца её местоположение оставалось неизвестным. Специалистка в беге на 400 метров должна была выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе в этом году.

Одна из ведущих легкоатлеток сборной Нидерландов, Мадиэя Гафур, оказалась в центре криминального скандала. По информации СМИ, она подозревается в крупной контрабанде наркотиков общей стоимостью около €2 млн. В июне этого года 26-летняя спортсменка была задержана полицией Германии и с тех пор находится под арестом. При этом в течение последнего месяца широкой общественности не было ничего известно о её судьбе, а первые подробности этой истории появились только сейчас.

Гафур считалась пропавшей без вести с 15 июня, когда она в последний раз принимала участие в соревнованиях и показывалась на публике. В тот день она выступила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате и заняла последнее, восьмое место в финальном забеге на 400 метров. С тех пор она не выходила на связь и её местоположение оставалось неизвестным.

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Только 18 июля СМИ выяснили, что Гафур находится в немецкой тюрьме. В Голландском легкоатлетическом союзе эту информацию подтверждать не стали, сославшись на необходимость уважать личную жизнь спортсменки. Но при этом в организации отметили, что получили сообщение от семьи легкоатлетки о том, что в ближайшее время она не сможет принимать участие в соревнованиях «по личным обстоятельствам».

Спустя неделю в прокураторе немецкого города Клеве журналистам подтвердили, что сотрудниками полиции была задержана 26-летняя спортсменка из Голландии по имени Мадиэя Г., что почти не оставляет сомнений в том, что ей является именно Гафур.

В правоохранительных органах сообщили, что девушка была арестована 18 июня на границе между Нидерландами и Германией возле города Эммерих-ам-Райн. Её остановили сотрудники таможни для стандартной проверки. Гафур рассказала, что направлялась в Дюссельдорф на тренировку, а на вопрос, есть ли у неё с собой ценные вещи или наличные на сумму свыше €10 тыс., ответила отрицательно.

Тем не менее таможенники ей не поверили и попросили открыть багажник, где было обнаружено несколько коробок. Гафур заявила, что в них находится спортивная обувь, однако в действительности там оказались пакеты, завёрнутые в фольгу, с метамфетамином и таблетками экстази. Общий вес наркотиков составил 50 кг.

Когда информация о Гафур стала достоянием общественности, в Голландском легкоатлетическом союзе заявили, что произошедшее может стоить девушке спортивной карьеры.

«Все обеспокоены и шокированы. Какое-то время мы волновались, так как не могли связаться с Гафур. Слухи множились в связи со сложившейся ситуацией, и с ними ничего нельзя было поделать. Если обвинения в контрабанде подтвердятся, для Гафур это будет означать завершение карьеры в спорте», — заявил Sporza технический директор организации Ад Роскам.

Гафур начала заниматься лёгкой атлетикой в Амстердаме, когда была школьницей. С юных лет она демонстрировала приличные результаты в беге на короткие дистанции и быстро попала в молодёжную сборную Нидерландов. В 2011 году Гафур стала бронзовым призёром юниорского чемпионата Европы в беге на 400 метров.

После этого больших успехов в личных забегах спортсменка не добивалась, но в составе эстафетной команды Нидерландов стала участвовать в крупных соревнованиях. В 2013 году Гафур впервые выступила на чемпионате мира в Москве. В следующем сезоне у неё был отличный шанс стать призёром чемпионата Европы в Цюрихе, но в финале эстафеты 4 × 100 метров ей не удалось передать палочку Дафне Скиперс.

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В 2016 году Гафур вошла в олимпийскую сборную Нидерландов по лёгкой атлетике. Она стала первой женщиной пакистанской народности белуджи, которая выступила на главном спортивном событии в мире. В эстафете 4 x 400 метров ей вместе с подругами по команде удалось побить рекорд Нидерландов, но в финал они не вышли.

В прошлом сезоне Мадиэя добилась самого большого индивидуального успеха — вышла в финал чемпионата Европы в беге на 400 метров, где заняла восьмое место. На данный момент её лучший результат в этой дисциплине составляет 51,12 секунды. В мировом рейтинге Гафур занимает 18-е место в беге на круг. В этом году спортсменка уже успела пройти национальный отбор на чемпионат мира в Дохе, который состоится осенью, но теперь уже вряд ли сможет на нём выступить.

Также из-за случившегося Гафур рискует потерять стипендию от Национального олимпийского комитета Нидерландов, которая полагалась ей как одной из лучших спортсменок страны. Гафур получала свыше €2 тыс. ежемесячно на тренировки и медицинское страхование. В правилах для стипендиатов сказано, что спортсмен обязан вести себя в соответствии с общепринятыми социальными нормами как на соревнованиях и тренировках, так и в повседневной жизни.