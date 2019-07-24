СМИ: Голландская легкоатлетка арестована в Германии по подозрению в контрабанде наркотиков

Легкоатлетка из Нидерландов Мадиэя Гафур арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 кг наркотиков.

Об этом сообщило голландское издание AD.

Гафур была арестована на границе между Германией и Нидерландами в ходе таможенной проверки. В её машине были обнаружены метамфетамин и таблетки экстази общей массой 50 кг. Их стоимость оценивается примерно в €2 млн.

Спортсменка была арестована ещё 18 июня, но о её местоположении стало известно только сейчас, когда информацию об аресте подтвердили в немецкой полиции.

Гафур представляла Нидерланды в беге на 400 метров на Олимпийских играх в 2016 году и неоднократно выступала на крупных соревнованиях по лёгкой атлетике. Её последним стартом был турнир в Рабате, прошедший 15 июня.