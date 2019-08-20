«Хороший результат — как можно больше золота»: глава Федерации бокса России и тренер сборной — об отборе на ЧМ

Несмотря на то что чемпионат мира по боксу 2019 года не является отбором к Олимпиаде в Токио, в нём примут участие сильнейшие спортсмены планеты. Об этом заявил главный тренер сборной России Виктор Фахрутдинов. По его мнению, соревнования в Екатеринбурге не пропустят и украинские боксёры, хотя страна не собирается отправлять на ЧМ свою делегацию. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как формировался предварительный состав национальной команды и по каким принципам выбирали главного тренера.

Тренерский штаб сборной России по боксу обнародовал два списка спортсменов, которые поборются за право выступить на чемпионате мира в Екатеринбурге. В основной состав вошли Василий Егоров (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (выше 91 кг). Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв объяснил такое решение, а также рассказал, как оно было принято.

— На сборе в Кисловодске тренерский штаб национальной команды обнародовал два состава — основной и запасной. Когда будет принято окончательное решение?

— Будем смотреть по итогам финального сбора в Златоусте, ведь даже первые номера не должны расслабляться. Это не обычный турнир, это домашний чемпионат мира. Хотелось бы всем ребятам пожелать удачи — мы едем биться, нам нужна только победа. Все должны будут выложиться по максимуму, несмотря на усталость, и продемонстрировать красивый, чистый бокс. И не дай бог, опозорятся — поедут сразу из Екатеринбурга в Якутию, на добычу полезных ископаемых, а Вася (боксёр Василий Егоров. — RT) будет провожатым. (Смеётся.)

— Сборная состоит из достаточно молодых спортсменов. Справятся ли они с возложенной на них ответственностью?

— Молодая, но опытная — почти все ребята уже успели заявить о себе на международных соревнованиях.

— Принимали ли вы непосредственное участие в выборе состава?

— Обсуждение было коллективное, каждый высказывал свою точку зрения, и не всегда моё мнение совпадало с точкой зрения тренерского совета. Но именно наставник Виктор Фахрутдинов и председатель тренерского совета Николай Хромов сделали окончательный выбор. Я не тренер и, разумеется, полностью им доверяю и полагаюсь на их решение. У них огромный опыт, в том числе и в завоевании высших наград подопечными.

— Фахрутдинов принял сборную буквально накануне чемпионата мира. Уже можно судить о том, какие отношения сложились между тренером и его подопечными?

— В 2018 году Виктор Борисович со своими ребятами из юниорской сборной показал уникальный результат. Они завоевали семь золотых медалей на чемпионате Европы, шесть — на первенстве мира, а на Олимпиаде при наличии всего четырёх квот взяли три золота и одно серебро. При этом Руслан Колесников выступал с травмой — только это помешало взять ещё одну награду высшего достоинства. Это говорит о том, что выбор Фахрутдинова не случаен. Не стоит думать, что Эдуарда Кравцова (предшественника Фахрутдинова. — RT) просто куда-то убрали — это лишь небольшая реформа тренерского совета. Они всегда принимают важные решения, направленные на то, чтобы улучшить команду.

Умар Кремлёв — о новом тренере сборной России по боксу

«Отсмотрел более 150 боёв»

В свою очередь, главный тренер Виктор Фахрутдинов подвёл итоги первых недель своей работы во главе национальной команды, а также рассказал о задачах, которые стоят перед спортсменами на домашнем первенстве планеты.

— Как будет приниматься окончательное решение по составу национальной команды на чемпионат мира?

— Он будет утверждён после спаррингов на последнем сборе. Пока никто за собой не застолбил место в составе. Кто будет лучше готов, тот и поедет. Поэтому из отпуска все должны вернуться в хорошей форме, здоровыми, и иметь не более трёх килограммов лишнего веса. Вы прекрасно знаете, что половина результата — это дисциплина, а её отсутствие сгубило много талантливых спортсменов. Как в жизни, так и на ринге нужно думать своей головой и не ждать подсказки от тренера.

— Довольны ли вы сборами в Кисловодске?

— Очень доволен. Всё было на высшем уровне, и погода нам благоволила. Более 12 лет я работал с юниорами, и сейчас прекрасно вижу разницу как в организации, так и в настрое ребят. Вся команда — и врачи, и массажисты, и диетологи — отработали великолепно. Отдельно хотелось бы поблагодарить весь тренерский штаб и наших ветеранов — Николая Хромова и Александра Зимина. Они всегда были рядом, находились в контакте с ребятами. Осталось подготовиться и хорошо выступить. Не могу не отметить и Умара Кремлёва, который также приехал и помогал нам с решением проблем. Вся команда, включая личных наставников, едет в Златоуст за счёт федерации, что очень приятно.

— Тяжело ли вам далось решение о формировании состава команды?

— Очень тяжело. Ещё месяца нет, как я принял сборную, отсмотрел более 150 боёв со всех возможных турниров, многих ребят знал заочно, но поставить точку было непросто. В то же время объявленный состав за редким исключением для меня не стал неожиданностью. Например, Илья Попов буквально вчера перешёл из юниоров, однако с ходу завоевал место в основном составе.

— Чем руководствовались в первую очередь, формируя состав?

— Я опирался не только на боевую работу, но и на общую физическую подготовку — было много кроссов, занятий в тренажёрном зале, круговых тренировок. К сожалению, маловато времени на подготовку, но у нас хорошая команда, и заключительный сбор в Златоусте должен расставить всё по своим местам.

— Два года назад сборная России не добилась нужных результатов на чемпионате мира, завоевав лишь серебро и бронзу. Какие цели стоят перед командой сейчас?

— Хороший результат — как можно больше золота. Да, есть количественные цели, но не хотел бы называть цифры вслух. Будем стараться занять первое место в командном зачёте. У нас достойная команда. Жаль, что у меня немного времени на подготовку — прошло менее 20 дней, как я возглавил взрослую сборную.

— Нынешний чемпионат не станет отборочным на Олимпийские игры. Нет ли у вас опасений, что по этой причине ведущие боксёры могут его проигнорировать?

— Нет, ни в коем случае. Я уже смотрел составы команд, общался с коллегами. Сборная Кубы, например, одна из сильнейших, едет к нам в полном составе. Хоть турнир и не отборочный, но времени до Олимпиады остаётся мало.

— Федерация бокса Украины заявила, что не будет отправлять делегацию, но спортсмены могут поехать в Екатеринбург самостоятельно. Многие решатся на такой шаг?

— Думаю, да. Боксёры не заинтересованы в пропуске крупных международных турниров в преддверии Олимпиады, ведь они прекрасно понимают, насколько серьёзная подготовка предстоит.

Виктор Фахрутдинов — о сборе национальной команды в Кисловодске перед ЧМ

— Как оцениваете работу Международной ассоциации бокса (AIBA)? Не ощущается ли предвзятое отношение к российским спортсменам?

— Нас всегда особо не жаловали, и вопрос судей стоял остро. Но считаю, что начинать нужно с себя, с решения внутренних вопросов. Так, в России всего три судьи высшей категории, и они разрываются между соревнованиями. А спортсменам надо стараться выступать так, чтобы ни у одного рефери не могли возникнуть вопросы, кто сегодня победил.