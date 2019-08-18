Объявлен состав сборной России по боксу на ЧМ в Екатеринбурге

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Стал известен состав сборной России на чемпионате мира по боксу, который состоится в Екатеринбурге.
Объявлен состав сборной России по боксу на ЧМ в Екатеринбурге
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как сообщает Федерация бокса России, Василий Егоров выступит в весовой категории до 52 кг. Помимо него в соревнованиях будут участвовать Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63), Андрей Замковой (до 69), Глеб Бакши (до 75), Георгий Кутаишвили (до 81), Муслим Гаджимагомедов (до 91) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

При этом отмечается, что этот состав является предварительным, а окончательный будет объявлен после сбора в Златоусте.

Чемпионат мира станет рекордным по количеству участников из разных стран. Соревнования пройдут в период с 7 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что AIBA закрыла дело в отношении главы Федерации бокса России Кремлёва.

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